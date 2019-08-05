Как выбрать хороший арбуз

В разгар арбузного сезона каждому хочется вдоволь насладиться столь любимым, но сезонным продуктом. Не секрет, что существует несколько правил при выборе самого вкусной и спелой ягоды.

Роспотребнадзор на этот счет дал свои рекомендации:

Где покупать?

По предписанным правилам место торговли должно находиться под навесом, а сами арбузы накрыты тентом и лежать на специальных стеллажах. В конце рабочего дня арбузы обязаны убрать с улицы.

Продавцу необходимо иметь на рабочем месте личную медицинскую книжку, информацию о юридическом лице, реализующем арбузы, и весы.

Какого цвета должен быть арбуз?

Арбуз должен иметь целостный покров с насыщенным и контрастным цветом. Ягода должна иметь ярко желтое или оранжевое пятно с «паутинкой» – место, которое отлежал арбуз при созревании.

Что с хвостиком?

Как уже многим известно, при выборе арбуза стоить обратить внимание на его хвостик. Он должен быть сухим.

Если ударить спелый арбуз ладонью, то можно почувствовать небольшую вибрацию. При ударе согнутым пальцем ягода издаёт умеренно звонкий звук.

Какого размера?

Не стоит выбирать самый большой арбуз – это совсем не признак его качества. Однако маленький и легкий наверняка не окажется самым вкусным. Хороший арбуз должен быть среднего размера.

Как хранить?

После разреза арбуз необходимо хранить в холодильнике.

Вырезать кусочки на пробу крайне не рекомендуется, так как в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Если при разрезе вы почувствовали кислый запах, есть арбуз ни в коем случае не рекомендуется.