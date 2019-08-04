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Сургут за неделю. Как страшно жить

Погиб на работе

Итоги недели крайне тяжелые. От ножа «примерного семьянина», работника МЧС погиб сержант полиции Ильмир Ханов, еще один полицейский, Александр Царегородцев, ранен. Судя по всему, убийца находился под воздействием наркотиков. Собственно, это как раз самое страшное – человек погиб в ситуации, которой, по идее, вообще не должно было быть в нормальном обществе. Но наркоманов в Сургуте хватает, как и кухонных (и не только) ножей. Тут не надо быть великим математиком, чтобы сложить два и два.

Тенденция?

Кстати, напомню, что буквально накануне, 28 июля, росгвардейцы задержали человека, который ранил ножом прохожего. Просто ткнул ножом незнакомого человека. Тенденция, однако? И совершенно непонятно, что с этим делать. Шарахаться от любого подозрительного прохожего? Сразу ему газовым баллончиком в лицо, а потом уже извинятся и отвечать за превышение допустимой обороны? Как детей на улицу отпускать? Много вопросов, и вряд ли полиция на них ответит.

Ушел Пелевин

Помимо этих трагических событий город пытался жить своей обычной жизнью. Вновь было много отставок и назначений. Ушел аксакал сургутской администрации, заместитель мэра Александр Пелевин. Человек, унаследовавший самому Якову Черняку! Можно было бы сказать, что закончилась очередная эпоха, но нет. Человек и управленец, говорят, был неплохой (почему, впрочем, был?) но на эпохальную фигуру немного не хватает – не то харизмы, не то публичности, не то свершений великих.

Пришел Шмидт

Зато вместо ушедшего год назад Романа Меркулова на позиции зама мэра, курирующего архитектуру, градостроительство, а также земельные отношения вместе с экологией, появилось новое лицо – Владимир Шмидт. Главное – не родственник хорошо известного лейтенанта, человек из недр энергетики. Тот случай, когда не знаешь, поздравлять человека или сразу посочувствовать: ворох проблем ему достался серьезный. Тут и обманутые дольщики, и отсутствие в городе площадей под массовую застройку, и необходимость поиска многомиллиардных инвестиций в инфраструктуру и т.д. Поглядим, как дело пойдет.

Асфальт помешал

Вот вам сразу свежая история для нового заммэра: кто-то расковырял в промышленных масштабах тротуары на улицах Республики, Университетской и Строителей. Работы скорее похожи на стихийное бедствие, а главное – никто не признается в содеянном, прямо удивительно. Или это по части коммунальщиков? Которые, по признанию самих сургутян, вновь угодили в топ-10 рейтинга самых качественных ЖКХ России. Я бы сказал, что рейтинг довольно субъективен, поскольку, что называется, не с чем сравнивать – люди просто оценивают качество услуг в своем городе. Но все равно приятно. Добрые у нас люди. Может, оттого, что долги большие по коммуналки накопили?

Попытка №2

Продолжаем приятные новости – в Сургуте снова будут строить автовокзал. Один раз его вроде бы уже начинали строить, но потенциальный московский инвестор слился. Теперь за дело вроде бы берутся соседи из Нижневартовского АТП-1. Еще ничего не произошло, но место строительства уже подверглось критике горожан – «грибоедовская» развязка и без того отличается повышенной «пробковостью». Горожан успокаивают – автобусных маршрутов будет немного, на пробки это не повлияет, как стояли, так и будут стоять. С другой стороны – если автобусов мало, зачем вокзал строить? Может, взять в аренду у нефтяников часть старого автовокзала?

Прощайте, ларьки! Здравствуй, парковка

А вот парковка возле Сургутской окружной клинической больницы – дело прям нужное. Мэрия к радости автовладельцев наскребла 34 млн. руб. на выкуп места у держателей окрестных ларьков, так что в следующем году обещают свежий кусок асфальта для нужд пациентов. А ларьки возле больницы, возникшие там одними из первых в городе, еще на заре девяностых, канут в Лету. Наверное, так и должно быть.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 317, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 15:57
Еще радуга на неделе была. Два раза. Одна над центральной частью Сургута, про нее на Сиа писали. И за пару дней до этого, аж двойная, над застывшей долевкой ЖК «Любимый». Знамение, не иначе. Не то чтобы долевка строится начнет, скорее всего, чтобы новый зам. главы Шмидт заметил и учел, что уже даже небесная канцелярия в курсе, не то что губернатор. И кара уже будет реальной: нашествие саранчи или жаб. Нашествие кровососущих насекомых уже наблюдается. Вот и не верь после этого в Бога.

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