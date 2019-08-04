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Закон и порядок, выпуск 4. Такси только для россиян

Скорее всего, легальных такси станет меньше, и стоить их услуги будут дороже.

В Госдуме сейчас «дображивает» законопроект под непростым официальным названием: «О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Назовем его для краткости «поправками о такси». Уже пройдено второе чтение, и контуры грядущих перемен вполне отчетливо маячат впереди.

Так что же предполагается изменить в и без того зарегулированной отрасли, которая, впрочем, по факту регулируется с большим скрипом? Ну вот, смотрите – предлагается оснастить все таксомоторы цифровыми тахографами, совмещенными с системой спутникового слежения ГЛОНАСС и кассовым аппаратом, все это примерной стоимостью в 20 тыс. руб. Данная конструкция позволит, помимо прочего, следить за автомобилем и «закрывать» смену водителю, который решил вдруг немного переработать, чтобы немного заработать. Сейчас это сплошь и рядом, таксисты подключаются к различным диспетчерским службам и агрегаторам, и работают по две-три смены подряд, на износ. Еще бы – после всех налогов, комиссий, оплаты бензина, ремонта и прочих отчислений, у человека за рулем остается не так уж много денег в кармане. Тем более – на фоне роста конкуренции и тарифных войн.

Усталый таксист – опасный таксист, за этим обещают следить. Также на безопасность нацелено нововведение, предусматривающее запрет эксплуатации автомобилей старше семи лет. Плюс таксистами не смогут работать иностранные граждане, а иностранные компании – предоставлять соответствующие услуги (надо будет регистрировать филиалы в России). Кроме того, таксистом сможет работать человек, чей водительский стаж не менее трех лет, на него заведут персональную карту водителя, а разрешение на работу на конкретном автомобиле будут выдавать на срок до 5 лет, не больше.

Затронут новшества и агрегаторов такси, которые, как известно, предоставляют исключительно информационные услуги, но электронные счета за поездки выписывают совершенно спокойно. Они будут обязаны предоставлять клиенту такую информацию: номер заказа, госномер автомобиля, его марку, цвет и фактическое время подачи. Кроме того, агрегатор не сможет передавать заказ перевозчику, у которого нет разрешения на таксомоторные перевозки. То есть сможет, конечно, только в таком случае сам будет нести ответственность за возможные ДТП, плюс штраф в полмиллиона рублей и приостановка деятельности на три месяца.

В результате всех этих и других нововведений поездки на такси станут безопасней и… дороже. Все на свете стоит денег, безопасность в том числе. Убираем таксистов-иностранцев – дефицит кадров, имеющийся на сегодняшний день, только усиливается. Убираем россиян-новичков без стажа – еще меньше претендентов на баранку. Убираем у оставшихся россиян возможность переработки – растет стоимость работы в одну смену (иначе становится просто невыгодно, работать в минус никто не будет). Плюс то же новое оборудование на 20 тысяч в каждое такси, его обслуживание и т.д. Ну и про машины не старше семи лет не забываем.

В общем, возникший кадровый дефицит, рост тарифов и/или снижение маржи перевозчиков и агрегаторов и, как следствие, возможное падение спроса как-то сами себя отрегулируют. Но, скорее всего, легальных такси станет меньше, и стоить их услуги будут дороже. Кто займет освободившуюся нишу? Правильно, такси нелегальные, с теми же иностранцами-гастарбайтерами за рулем шахид-мобилей. Дешево, сердито, опасно.

Другими словами, добросовестные участники рынка, пытающиеся играть по правилам, опять окажутся в проигрыше. Если, конечно, за их менее щепетильными конкурентами не установят тотальный надзор, во что верится с трудом.

Впрочем, есть и легальная ниша, которая от новшеств может только выиграть – каршеринг, семимильными шагами развивающийся в крупных городах. В какой-то момент, когда каршеринговые авто заполняют город, это становится довольно удобно и выгодно. Если, конечно, ты сам – водитель.

Поправки о такси обещают принять в Госдуме осенью, а пройти Совет Федераций и утверждение у Президента законопроект грозиться уже в нынешнем году. Недолго ждать осталось, там и посмотрим, что изменится на практике.


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Сегодня в 12:21, просмотров: 188, комментариев: 0


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