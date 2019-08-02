У страны есть будущее

В суматохе, вызванной нападением на полицейских в Сургуте, вы могли пропустить одну интереснейшую новость. HeadHunter провел исследование карьерных предпочтений молодых югорчан, и это покруче многих социологических изысканий. Сейчас наш регион (я уверен – вся страна) переживает стремительное, я бы сказал обвальное падение престижа работы чиновников в глазах молодежи. Если три года назад 40 процентов жителей округа с 14 до 22 лет хотели поступить на госслужбу, то сейчас таковых осталось 18 процентов.

Посмотрите на мотивацию «почему нет»:

Изменилась и мотивация «почему да»: в 2016 году 71 процент молодых людей считал, что госслужба стабильна, сейчас так думают 54 процента. С 54 до 34 упала уверенность в карьерном росте, с 46 до 30 – ощущение престижа работы, и с 48 до 30 – «возможность работать на благо общества».

Вы поняли, да? Как бы кто ни ругал современную молодежь, как бы плохо ни говорили про «поколение, рожденное при Путине», эти ребята очень четко осознают нашу действительность и становятся одной из основ больших перемен в обществе.

Особо подчеркну, что речь идет о молодежи в Югре. В благополучном регионе, одном из богатейших в стране, с адекватной властью, не провоцирующей тупые конфликты (по типу «шелупони» в Архангельске или «бузотеров» в Кемерове). Если здесь отношение к чиновникам и госслужбе среди молодых людей стремительно упало, то что происходит в остальной стране?

Ну и это очень плохая новость для власти любых уровней и сигнал к тому, что нужно как-то быстро меняться, чтобы привлекать молодежь. А как ты поменяешься, если с федерального уровня спускаются сплошные указивки и зуботычины, а что начинается при подготовке какой-нибудь территории к выборам – это вообще мрак.

Чтобы заинтересовать молодежь, нужно становиться современнее, свободнее, интереснее, создавать классный чиновничий продукт, чтобы люди понимали, что на госслужбе они делают великое дело, и не убегали из администрации в Газпром или Сибпромстрой, а в то же время общий тренд власти – на консервацию, реакцию, попытку взять все под контроль и не пущать. Как выходить из этого противоречия, я не знаю.

Так что поздравляю вас с двумя тенденциями. Молодежь у нас все более сознательная, думающая, понимающая. А аппарат государственной власти у нас будет ветшать и окукливаться, как минимум некоторое время.

Но первое, конечно, намного важнее. Первое говорит, что у страны есть будущее, как бы кому ни казалось обратное.

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