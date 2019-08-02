16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,6423   EUR  71,7077  

У страны есть будущее

В суматохе, вызванной нападением на полицейских в Сургуте, вы могли пропустить одну интереснейшую новость. HeadHunter провел исследование карьерных предпочтений молодых югорчан, и это покруче многих социологических изысканий. Сейчас наш регион (я уверен – вся страна) переживает стремительное, я бы сказал обвальное падение престижа работы чиновников в глазах молодежи. Если три года назад 40 процентов жителей округа с 14 до 22 лет хотели поступить на госслужбу, то сейчас таковых осталось 18 процентов.

Посмотрите на мотивацию «почему нет»:

Изменилась и мотивация «почему да»: в 2016 году 71 процент молодых людей считал, что госслужба стабильна, сейчас так думают 54 процента. С 54 до 34 упала уверенность в карьерном росте, с 46 до 30 – ощущение престижа работы, и с 48 до 30 – «возможность работать на благо общества».

Вы поняли, да? Как бы кто ни ругал современную молодежь, как бы плохо ни говорили про «поколение, рожденное при Путине», эти ребята очень четко осознают нашу действительность и становятся одной из основ больших перемен в обществе.

Особо подчеркну, что речь идет о молодежи в Югре. В благополучном регионе, одном из богатейших в стране, с адекватной властью, не провоцирующей тупые конфликты (по типу «шелупони» в Архангельске или «бузотеров» в Кемерове). Если здесь отношение к чиновникам и госслужбе среди молодых людей стремительно упало, то что происходит в остальной стране?

Ну и это очень плохая новость для власти любых уровней и сигнал к тому, что нужно как-то быстро меняться, чтобы привлекать молодежь. А как ты поменяешься, если с федерального уровня спускаются сплошные указивки и зуботычины, а что начинается при подготовке какой-нибудь территории к выборам – это вообще мрак.

Чтобы заинтересовать молодежь, нужно становиться современнее, свободнее, интереснее, создавать классный чиновничий продукт, чтобы люди понимали, что на госслужбе они делают великое дело, и не убегали из администрации в Газпром или Сибпромстрой, а в то же время общий тренд власти – на консервацию, реакцию, попытку взять все под контроль и не пущать. Как выходить из этого противоречия, я не знаю.

Так что поздравляю вас с двумя тенденциями. Молодежь у нас все более сознательная, думающая, понимающая. А аппарат государственной власти у нас будет ветшать и окукливаться, как минимум некоторое время.

Но первое, конечно, намного важнее. Первое говорит, что у страны есть будущее, как бы кому ни казалось обратное.

Почитайте заодно мнение политолога о том, к каким переменам приведут происходящие в Москве протестные акции.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

02 августа в 16:56, просмотров: 1016, комментариев: 4


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
02 августа в 20:18
В этой стране я с самого рождения слышу о светлом будущем которое грядет. В 80-е, когда это будущее вот, вот уже должно было наступить (в Сургуте уже «Нива» и «Москич» были в свободном доступе. Шутка, если чё), когда уже освоили Сибирь, заложили кучу заводов, вдруг бац, «перестройка» – новое капиталистическое будущее, грядет. И вот, вот новое будущее вроде должно наступить и опять – у страны есть будущее. Дмитрий, что это за морковка такая для ослов? Может надо жить здесь и сейчас, а не приносить себя в жертву очередного «светлого будущего»? Мистика какая-то.
444 Сергей Б
не нравится
03 августа в 11:58
Пальцем в небо. У автора ни слова про "приносить себя в жертву" нет. И слова "светлое" тоже не употреблялось.
444
не нравится
03 августа в 12:04
Конечно, молодому человеку, который строит свою жизнь, надо видеть, что в его стране для него есть будущее. Что страна развивается, становится современнее, что для его личного роста имеются реальные перспективы. Что общество стремится к лучшему, более справедливому, честному, и государство делает все, чтобы объединить усилия, чтобы каждый мог реализовать себя на этом пути в будущее Человечества, мог участвовать в управлении лично или через своих представителей. Как по-другому? На что тогда надеяться тому самому современному образованному молодому человеку, которому в ХХI-м веке доступен весь мир? Чем его можно увлечь, заинтересовать? Путиным навсегда? Крымнашем и войной со всем цивилизованным миром? Гонкой ядерных вооружений, в которой "мы всех побеждаем"? Экономикой, которая не растет уже шесть годков? Падающими доходами? Строящейся стеной, которой огораживают Россию от всего современного, свободного, перспективного? Пропагандистской ложью никому не подконтрольных вечных властных подлецов? Говорящими правильные слова лоснящимися мордами на трибунах? Их детишками, которые в 25 лет оказываются в руководстве госкорпораций, крупных компаний и банков?
kosha
не нравится
03 августа в 19:33
Чего стоим то и имеем.Состояние общества и определяет существующую систему ,не больше ни меньше,какой процесс перевесит туды и пойдем.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Олег Владимиров

Сургут за неделю. Как страшно жить

Итоги недели от постоянного обозревателя СИА-ПРЕСС
Олег Владимиров Сегодня в 15:00
128 1
Закон и порядок, выпуск 4. Такси только для россиян

Закон и порядок, выпуск 4. Такси только для россиян
Скорее всего, легальных такси станет меньше, и стоить их услуги будут дороже.
Олег Владимиров Сегодня в 12:21
242 0
Итоги международного финансового конгресса и идея доступности финансовых продуктов

Итоги международного финансового конгресса и идея доступности финансовых продуктов
Анна Калугина 02 августа в 15:04
599 1
«Ближайшая перспектива, которая просматривается – это поправки в избирательное законодательство»

«Ближайшая перспектива, которая просматривается – это поправки в избирательное законодательство»
Политолог, заведующая кафедрой политико-правовых дисциплин СурГУ Надежда Ушакова – о причинах протестов оппозиции в Москве и о том, чем всё это закончится
Людмила Осьминкина 02 августа в 13:57
860 17
​Что делать, если приставы не выпускают заграницу из-за долгов?

​Что делать, если приставы не выпускают заграницу из-за долгов?
Шансов улететь очень мало
Светлана Брюхова 02 августа в 12:04
754 3
​Все подробности о нападении мужчины с ножом на полицейских в Сургуте

​Все подробности о нападении мужчины с ножом на полицейских в Сургуте
Один из сотрудников убит, второй ранен
Анастасия Якупова 02 августа в 11:33
1853 1
​Как купить дачу и не остаться в чистом поле

​Как купить дачу и не остаться в чистом поле
Обратите внимание на вид разрешенного использования участка. Если этот участок отведен под строительство индивидуального жилого дома, то владелец имеет полное право размещать на нем дом с фундаментом и всеми коммуникациями
Владимир Хапаев, руководитель Управления Росреестра по ХМАО-Югре 02 августа в 08:55
481 0
​Блогер: «Новый автовокзал усилит пробки на ПИКСе и ЖД». Депутат: «Все в порядке»

​Блогер: «Новый автовокзал усилит пробки на ПИКСе и ЖД». Депутат: «Все в порядке»
Дискуссия о потенциальном транспортном коллапсе на выезде из города
Редакция СИА-ПРЕСС 01 августа в 18:24
908 1
​Самый одинокий чиновник. Чем Сургуту запомнится замглавы Александр Пелевин

​Самый одинокий чиновник. Чем Сургуту запомнится замглавы Александр Пелевин
Анастасия Якупова, Артем Мазнев, Дмитрий Щеглов 01 августа в 18:06
2234 7
​Владислав Засыпкин: «Надеяться, что все выпускники-педагоги придут в школу и задержатся там на всю оставшуюся жизнь — неправильно. Всегда есть определенный отсев»

​Владислав Засыпкин: «Надеяться, что все выпускники-педагоги придут в школу и задержатся там на всю оставшуюся жизнь — неправильно. Всегда есть определенный отсев»
Ректор Сургутского педуниверситета — об аккредитации, бюрократии в образовании и спросе на гуманитариев
Анастасия Якупова 31 июля в 17:15
927 1
В Югре прошла очередная стратегическая сессия, на которой думали, как привлечь жителей региона к реализации нацпроектов

В Югре прошла очередная стратегическая сессия, на которой думали, как привлечь жителей региона к реализации нацпроектов
Иван Назаров 31 июля в 13:11
750 1
​В Сургуте управляющим компаниям грозят крупные штрафы за завышение тарифов на обслуживание домов

​В Сургуте управляющим компаниям грозят крупные штрафы за завышение тарифов на обслуживание домов
А горожане станут меньше платить за коммунальные услуги
Сергей Большов, Анастасия Якупова 31 июля в 08:01
2072 2
Ремонты тротуаров в Сургуте

Ремонты тротуаров в Сургуте
​На прошлой неделе в мой адрес обратилась сургутянка, проживающая на улице Геологической, с жалобой на ремонт тротуара. Суть жалобы — в отсутствии плавных заездов/ съездов с одного тротуара на другой
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 30 июля в 19:27
739 1
Как нашим детям подают прошлое в парке «Россия — Моя история»

Как нашим детям подают прошлое в парке «Россия — Моя история»
Что только из-за предательства и интриг Англии Японскую войну проиграли. И из-за предательства и еврейской революции в Первой мировой войне всех не поимели (это не я так говорю, – Боже упаси! – это в фильме интонации такие)
Кирилл Акинцев, сургутянин 30 июля в 14:38
2146 57
​Кто такой Владимир Шмидт? Первые подробности про нового заместителя главы Сургута по строительству

​Кто такой Владимир Шмидт? Первые подробности про нового заместителя главы Сургута по строительству
Дмитрий Щеглов 30 июля в 12:32
1736 5
​Администрация Сургута разработала механизм помощи дольщикам

​Администрация Сургута разработала механизм помощи дольщикам
Сами дольщики сомневаются, что он будет работать
Анастасия Якупова 29 июля в 20:25
1297 8
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика