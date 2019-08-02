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Итоги международного финансового конгресса и идея доступности финансовых продуктов

3-5 июля 2019 года в Санкт-Петербурге Центральный банк Российской Федерации (Банк России) провёл XXVIII Международный финансовый конгресс (МФК-2019).

Международный финансовый конгресс – это крупнейшее профессиональное мероприятие в области финансов в России. В мероприятиях Конгресса традиционно принимают участие представители Банка России и зарубежных регуляторов, международных финансовых организаций, крупнейших банков и профессиональных объединений участников финансового рынка, а также признанные международные и российские эксперты.

Ключевая тема Международного финансового конгресса (МФК) в этом году – «Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости».

4 июля деловую программу конгресса открыло выступление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Пленарная сессия была посвящена ситуации на глобальных финансовых рынках и ее влиянию на политику центральных банков. Среди тем, предложенных к обсуждению в ходе сессий в первый день конгресса, – взаимодействие денежно-кредитной и макропруденциальной политики, новые подходы к финансированию жилья и предпринимательства, коммуникационная политика как инструмент денежно-кредитной политики, цифровая трансформация и киберриски, а также ряд других.

В ходе пленарной сессии второго дня регулятор и участники рынка обсудили вопросы выстраивания корпоративной культуры на финансовом рынке через такие инструменты, как саморегулирование, стандарты и поведенческий надзор.

Председатель Ханты-Мансийского отделения Российского Союза Налогоплательщиков Александр Клишин (участник Сессии 3.1: Новые требования, предъявляемые к специалистам на финансовом рынке и Сессии 5.5: Партнерство кредитных и микрофинансовых организаций: преимущества и угрозы для бизнеса и потребителей) сообщил, что на форуме обсуждена тема партнерства кредитных и микрофинансовых организаций, и прежде всего вопросам развития микрофинансовых организаций, входящих в состав банковских групп. "Такие организации имеют доступ к более дешевому фондированию, используют передовые технологии, применяют высокие стандарты обслуживания клиентов. Однако нам важны интересы потребителей: выигрывают ли они в конечном итоге от партнерства кредитных и микрофинансовых организаций и как такое партнерство влияет на доступность финансовых продуктов и на их стоимость. Не секрет, что многие малоимущие семьи кредитуются не столько в банках, сколько в микрофинансовых организациях и кредитных кооперативах, которые за счёт высоких процентных ставок буквально наживаются на самых небогатых гражданах и доводят их до нищеты".

В программе Конгресса выделено несколько тематических направлений: денежно-кредитная политика и макроэкономика, банки, страхование, коллективные инвестиции, профессиональные участники финансового рынка, микрофинансирование.

Ряд сессий конгресса посвящен темам, общим для различных секторов финансового рынка. Среди них – цифровая трансформация и киберриски в финансовой сфере, формирование института финансового омбудсмена и поведенческого надзора, развитие кадрового потенциала финансового сектора и другие.

Накануне конференции, 2 июля, состоялся образовательный курс по современной макроэкономической теории для аспирантов и молодых преподавателей «Летняя макроэкономическая школа». На нем были подведены итоги конкурса научных студенческих работ, который проводили Банк России и журнал «Деньги и кредит». Дипломы победителям (в том числе из ХМАО) вручила первый заместитель Председателя Банка России Ксения Юдаева.


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02 августа в 15:04, просмотров: 595, комментариев: 1


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
02 августа в 21:18
Чувствуют, что деньги приставать будет все сложней

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