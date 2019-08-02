​Кто нас защищает?

То, что случилось нынешней ночью в Сургуте на улице Пушкина – это прямо какой-то привет из 90-х. Лично у меня возникло состояние дежавю. Вспомнились рейды с милицией в родном городе Омске: каждый вызов – прыжок в неизвестность, когда не знаешь, из какой подворотни или угла могут выстрелить. А стреляли тогда ооочень часто. Но гибель или ранение сотрудника органов правопорядка тогда были нонсенсом.

Приношу свои глубокие соболезнования родным погибшего полицейского Ильмира Ханова. Совсем молодой парень, 25 лет. Жаль. Что тут еще скажешь?

Остаются только вопросы, которых на самом деле масса. Как так получилось, что один неадекватный мужик смог оказать сопротивление сразу двум сотрудникам полиции? Даже довольно здоровый (если судить по появившемуся фото) и, возможно, тренированный. Ведь полицейские у нас тоже должны быть не просто пацаны с улицы, а ребята физически развитые, владеющие навыками рукопашного боя, каких-то единоборств… Или я ошибаюсь? Ведь это пуля-дура, от нее не увернешься, но нож-то они должны уметь выбить!

Помнится, в годы моей журналистской молодости личный состав ППС, не говоря уж об ОМОН, трижды в неделю тренировался. Физподготовка была обязательной. Секции самбо и дзюдо при УВД были самыми сильными в городе, где работали лучшие тренеры, куда стремились попасть все юнцы. И только, бывало, ради этого записывались в комсомольские оперативные отряды (были такие во времена СССР). Ну ладно! Советского Союза нет, но принцип подготовки сотрудников органов правопорядка, которых, на минуточку, еще и СИЛОВИКАМИ называют, должен был сохраниться. Или нет?

И еще. Экипаж ППС выехал на вызов, потому что по двору бегал мужик с ножом. То есть – вооруженный. И они выезжают «принимать» неадеквата с оружием БЕЗ бронежилетов? В УВД говорят, что надевать бронежилеты на вызов сотрудники ППС не обязаны по закону. Это с каких пор? Какой гениальный автор этот закон написал, вопреки всякой логике, здравому смыслу и инстинкту самосохранения? Или это писалось по принципу «одного случайно убьют – другого на службу возьмем»?

А если так, то кто сегодня приходит работать в полицию, ребята с какой подготовкой? Что у них за плечами, кроме школы? Если служба в армии, то где, в каких войсках? Что они имеют, кроме аттестата? Какие разряды по каким видам спорта?

Могут ли вообще рядовые сотрудники полиции защитить меня, нас даже не от бандита-рецидивиста, а от мужика с белой горячкой? Или на всякий случай стоит обзавестись травматом, электрошокером или, на худой конец, перцовым баллончиком?

Кто ответит?

Почитайте подробности истории с убийством полицейского на улицах Сургута.