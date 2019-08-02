​Что делать, если приставы не выпускают заграницу из-за долгов?

Прежде чем планировать свой отдых стоит заранее побеспокоиться о своих долгах: неоплаченный кредит, алименты, коммунальные долги, штрафы ГИБДД – могут стать огромной преградой для вылета из страны.

«На период с января по июль 2019 годы по отношению к свыше 26 тысяч югорчан вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы РФ», – сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе судебных приставов Югры.

Судебные приставы предупреждают, что оплатить задолженности на месте возможности не будет.

Узнать о своих задолженностях можно на сайте судебных приставов с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Там же предоставляется возможность сразу же оплатить долг.

«Сейчас подразделение судебных приставов разрабатывают специальное приложение, с помощью которого долг можно оплатить прямо в аэропорту. Вылетающий может связаться с подразделением судебных приставов и через сайт гос.услуг оплатить долг. После чего приставы снимают ограничение и выпускают из страны. Однако сделать это можно только в рабочее время (по Москве). Соответственно если человек вылетает в выходные, такой возможности у него не будет», – прокомментировал директор центра правовой поддержки «Югорский советник» Алексей Редькин.

Он отметил, что на сегодняшний день запущена только пилотная версия такого приложения и его разработка еще в процессе.

Справка:

Общий размер долга, выезжающего не должен превышать 30 тысяч рублей. Для граждан, с задолженностью о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, поездка за границу будет запрещена при сумме задолженности превышающей 10 тысяч рублей (п. 1 ст. 67 ФЗ №229).