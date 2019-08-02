​Все подробности о нападении мужчины с ножом на полицейских в Сургуте

Сегодня ночью в Сургуте при исполнении обязанностей погиб полицейский, его напарник был ранен. Правоохранители города и Югры раскрыли корреспонденту СИА-ПРЕСС первые подробности произошедшего.

Как произошла трагедия?

1 августа около 23.00 сургутским сотрудникам полиции поступил вызов по адресу улица Пушкина, 1. Прибывший наряд обнаружил буйного 37-летнего сургутянина в состоянии опьянения.

«Он был в состоянии опьянения, но какого именно еще не известно», — уточняют специалисты Следственного комитета Югры.

Далее сотрудники правоохранительных органов попытались задержать дебошира. Он оказал активное сопротивление, в процессе которого ударил полицейских имеющимся у него ножом. «От полученных повреждений один из полицейских погиб на месте происшествия, второй был ранен», — поясняют следователи. Раненный полицейский применил табельное оружие на поражение, застрелив злоумышленника.

Вскоре полицейского доставили в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь.

Кем был нападавший?

По неуточненным данным, нападавшим был 37-летний сургутянин Филипп Иноземцев. Как сообщает ИА «К-Информ», мужчина работал в МЧС.

Очевидцы сообщают, что до приезда полиции мужчина размахивал ножом и ранил себя, поэтому он был в крови. Однако сотрудники полиции на данный момент официально не уточняют, чья кровь была на мужчине.

На фото предполагаемый нападавший.

Кем был убитый полицейский?

Погибшего на месте полицейского звали Ильмир Ханов.

Сотруднику патрульной-постовой службы УМВД Сургута было 25 лет.

Он находился в звании сержанта.

На фото погибший полицейский Ильмир Ханов.

Как себя чувствует раненный?

Младший лейтенант полиции Александр Царегородцев, находившийся в составе экипажа, был ранен и доставлен в больницу. «В настоящий момент полицейский находится в общей палате, его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет», — отметили сотрудники полиции.

Что происходит сейчас?

Сотрудники следственного комитета Сургута возбудили уголовное дело в связи с нападением. «В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявляют специалисты окружного СК.

Фото: умвд.86.рф, hmao.sledcom.ru, vk.com/kinform

Читайте также о положенной компенсации семье погибшего в Сургуте полицейского.