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​Дым Отечества

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И дым Отечества нам сладок и приятен, не так ли? Я про то, про что вы подумали. Ну, повеяло немного запахом тайги и накрыто немного туманами – так ведь за этим, как в песне поется, и ехали.

Губернатор полыхающего Красноярского края сказал, что пожары тушить экономически невыгодно. И поделился глубоким познанием жизни: «Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно». Сравнил нынешнее ЧП с зимними морозами – «никому не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее».

То есть гори оно все синим пламенем. Жизнь в стране – сплошная стихия, что поделать. Так было еще вчера. Но вот, чу, президент России, предлагавший помощь в тушении пожаров братской Греции, наконец заметил, что пылают родные просторы. Возможно, ему об этом сообщил по телефону Дональд Трамп, предложивший помощь.

Путин отказался – сами свой лес спалим в лучшем виде, не переживайте. Позвал главу МЧС Зиничева – что там у вас горит, что даже Трамп позвонил? А дым, если что, уже до Аляски долетел, Дональд за избирателей переживает. Нашему-то чего переживать, 54 процента россиян по последним исследованиям Левада-центра хотят видеть Путина у руля после 2024 года. Чистая победа в первом туре.

Но деревья все же жалко, их в Китай можно продать. Поэтому отправили тушить военных. И губернатор Красноярского края уже искренне благодарит президента за помощь в тушении пожаров, которые еще три дня назад тушить было «бессмысленно и даже вредно». В общем, лайфхак для всех заинтересованных лиц – масштабируйте свои проблемы! Тогда, может, со спутника заметят и доложат, а там уж как пойдет.

В этом смысле, например, проблема отсутствия на протяжении десяти лет горячей воды в поселке Солнечный Курской области – пшик и не более того.Ибо какова вероятность, что сверху кому-то станет интересно? То, что последний месяц там, по сути, нет и холодной воды – тоже не аргумент. А вот факт, что только 7,4 процента жителей Калмыкии имеют доступ к чистой воде, до президента таки донесли. Возможно, примут какие-то меры. А может так бросят. Улавливаете логику?

С пожарами примерно также. Надо, чтобы очень хорошо подгорело. Чтобы ДиКаприо возбудился – тогда пошлют армию. Что поделать, страна большая, за всем не уследишь, особенно если следить некому, не на что, да и незачем.

Кстати, кроме шуток – местные власти имеют полное право не тушить лесные пожары. В 2015 году появился приказ Минприроды «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров», согласно которому на просторах Родины появились так называемые зоны контроля. В рамках которых тушить пожары необязательно, потому что далеко и дорого. То есть губернатор Красноярского края, конечно, не уловил меняющейся конъюнктуры и спалился. Но, по сути, был прав, поскольку опирался в своих прекрасных выводах на действующее законодательство.

И еще характерное – новость о том, что МЧС заказало у РПЦ молебен в целях борьбы с огнем в Сибири, оказалась фейком. Но как охотно ее скушали! Потому что очень типично, очень похоже на правду. Там, где государственные функции бессильны перед природной стихией, остается уповать разве что на высшую волю. Которая, собственно, и сработала, хоть и с запозданием. А получилось, в целом, как всегда, по Черномырдину: сами создали проблему, теперь сами ее героически попробуем преодолеть.


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02 августа в 07:47, просмотров: 672, комментариев: 6


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Комментарии:
Albert Leonov
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02 августа в 07:58
Всю некогда сильную и дееспособную структуру МЧС "оптимизировали", сократили, урезали финансирование. И получили, то что имеем сейчас.
Сергей Б
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02 августа в 08:49
«Странное» совпадение: 54 процента россиян по последним исследованиям Левада-центра хотят видеть Путина у руля после 2024 года и 52,6 процента по опросам на СИА-ПРЕСС хотят видеть Шувалова главой Сургута после 2020 года.

И предложение Трампа помощи в тушении пожаров символическое. На самом деле демонстрация ровных отношений. То есть, Трамп тоже не против Путина.
developers developers developers develop
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02 августа в 08:58
Не будем тушить, говорили они. Невыгодно, говорили они.
Интересно, а если людей невыгодно лечить, они так же скажут?
Ю.Н.
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02 августа в 09:13
Тонкое жизненное наблюдение в телеге: в 2010-м, когда полыхало где-то возле столицы (так, что вся Москва была в дыму), никто о нецелесообразности не заикался.
Сергей Б
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02 августа в 10:16
Однако какие сургутяне патриотичные. Собственно, над Сургутом дым продержался меньше двух суток, а дым патриотизма не утихает до сих пор. За отчизну обидно, понимаешь.

Ну и заняться больше нечем. В самом Сургуте все ОК. Уровень жизни выше, чем в регионах, которые в самом заду.
Сергей Б
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02 августа в 10:29
А тем временем, к примеру, учителя в некоторых регионах получают зарплату 11 тысяч. Да и в Сургуте не ахти, хоть и не в самом заду. Не, так-то, недавно и на эту тему подымили. Но лесные пожары, это конечно круче – ах, дым отечества, так сладок и приятен.

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