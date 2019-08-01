​Блогер: «Новый автовокзал усилит пробки на ПИКСе и ЖД». Депутат: «Все в порядке»

Сургутский блогер Евгений Яровой у себя на странице в Facebook описал проблему, которая, по его мнению, грозит районам ПИКС и ЖД

Ну вот опять строительство нового объекта в Сургуте заставляет задуматься о компетенции и опыте планирования городской инфраструктуры.

Новая идея строительства автовокзала в месте, которое уже сейчас встает в пробки утром и вечером, в районе, где самая плотная застройка, без расширения дорог, без НОВЫХ дорог. А теперь еще и новый объект, который притянет трафик, таксистов, пробки и... будет опять стоять район Пикс, ЖД.

А вот планировщики этого «чуда» знают, что эти дороги являются дорогами для разъезда вахтовых автобусов СНГ? Что вечером заторы и пробки при заездах во дворы? По-моему нет, и, как и всегда, проектирование и строительство объекта будет путем «так сойдет», главное галочка.

Вот фото места без автовокзала, без парковки, без пробок, в 6:40 утра.

Сургутянину ответил депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин:

Я за объект в этом месте, Евгений. Почему?

1. Самое удобное место для въезда / выезда междугородних автобусов в целом для всех жителей города.

2. Трафик междугородних автобусов составляет 20-30 автобусов в день. В день! Такое количество машин по этому участку проходит за две-три минуты.

3. Удобный переход к автобусам на ж/д вокзал и к ТРЦ «Аура».

Самая большая проблема — это переход на Ауру. Из-за выросшего трафика возможны ДТП и замедление скорости трафика автомобилей. Нужен переход-мост. Надо его делать в надземном исполнении и вменить это обременение инвестору. Я высказывал администрации города пожелание об этом.