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​Самый одинокий чиновник. Чем Сургуту запомнится замглавы Александр Пелевин

Замглавы Сургута Александр Пелевин покинул свою должность 31 июля. СИА-ПРЕСС вместе с его бывшими коллегами и нашими экспертами вспомнил, как строилась карьера одного из долгожителей городской администрации.

Преемник Черняка

В администрацию Сургута Александр Пелевин пришел из окружного кардиоцентра, где вырос из врача УЗИ до заместителя главврача. В 2004 году он стал зампредседателя комитета по здравоохранению, в 2006 году возглавил эту структуру. В 2012 году замглавы города Яков Черняк готовился покинуть должность, и, по слухам, рекомендовал градоначальнику Дмитрию Попову Пелевина в качестве своего преемника. Говорят, сделать это назначение просил и бывший мэр города Александр Сидоров.

Так или иначе, Пелевин стал заместителем главы по социальным вопросам, являясь креатурой «бывшей команды». Рассказывают, что Дмитрий Попов даже по итогам нескольких лет совместной работы не называл Пелевина «своим человеком».

«Человек разбирается в своем деле. Результативность – это вопрос философский, – рассказывает о Пелевине депутат думы Сургута Виктор Рябчиков. – Он знал, о чем говорил и понимал ситуацию. Да, у него, может быть, не было харизмы, как у Якова Черняка. У нас с ним был разный подход к разным ситуациям, но он мое видение принимал, когда мы встречались на различных комиссиях. Мне всегда удавалось донести до него свое видение. Он, конечно, пришел на готовую систему, которую построил Яков Семенович, но оказался хорошим исполнителем. Я бы охарактеризовал его как системного работника».

«Мне он больше всего запомнился именно как руководитель комитета по здравоохранению, – рассказывает председатель общества инвалидов и ветеранов локальных войн «Содружество» Эдуард Логинов. – Возможно, после этого, и при новой городской власти у него не хватало полномочий, но мы всегда с ним находили общий язык».

Медик без медицины

Почти сразу после того, как Пелевин стал куратором социального блока в администрации Сургута, произошли тектонические сдвиги в законодательстве и медицина полностью перешла в подчинение округа. Тогда произошел казус, из-за которого возле Сургутской ОКБ стоит пустующее стеклянное здание: именно Пелевин договаривался о том, что инвестор построит медицинский корпус, а город его выкупит, но неожиданное переподчинение здравоохранения сорвало эти планы.

Ситуация, когда медик по профилю оказался куратором образования, культуры, спорта и молодежной политикой, многими в городе была воспринята со скепсисом. «Пелевин произвел впечатление профессионального человека. Ему, может быть, не хватало знаний в сферах соцблока, которые не были связаны с медициной, но в целом его работу можно оценить положительно», – поделился мнением депутат думы Сургута Сергей Макеев.

Его коллега по думе Дмитрий Гуз, напротив, оценил компетенцию Пелевина позитивно: «Он показал себя профессионального управленца. Об этом говорит стабильная работа департамента образования. Все культурные, спортивные мероприятия в городе проводились как надо. Немаловажно, что при нем был создан координационный совет по работе здравоохранения в Сургуте, после того, как все полномочия были переданы в округ. Этот совет играл серьезную роль во взаимоотношениях с региональным департаментом здравоохранения. Считаю, что с уходом Пелевина будет определенный провал в работе».

Один из бывших работников департамента образования в разговоре с СИА-ПРЕСС похвалил экс-куратора: «Мы с коллегами сходились во мнении, что Пелевин не мешал работать. Если сравнивать его с Османкиной (бывший директор департамента образования Сургута – прим. авт.), например, — она вечно контролирует каждый шаг, а он подбирал специалистов и доверял им. Пелевину не нужны были бесконечные отчеты и доклады. С ним работать можно спокойно и без суеты. При этом не сказать, чтобы он попустительствовал, потому что социальная сфера в городе на высоком уровне развития. Просто он подобрал профессионалов, но все без суеты и нервотрепки. Он человек с чувством юмора, спокойный. Насколько он компетентен, я не знаю, но управленец он хороший».

Битва при льготах

Если говорить об Османкиной, то многие опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты уверены: городская администрация потеряла сильнейшего директора департамента образования именно из-за Пелевина. «У Татьяны Николаевны был довольно жесткий стиль управления, и она даже сталкивалась в спорах с губернатором, но сама Наталья Комарова в приватных разговорах называла Османкину лучшим руководителем образовательной сферы в Югре», – рассказал один из наших респондентов.

Ситуация сложилась так: в 2017 году Сургуте были отменены льготы на оплату детских садов. Это привело к массовому возмущению и митингам, в итоге глава Вадим Шувалов назвал отмену льгот «сырым» решением и перенес ее, устроив публичную выволочку Пелевину и Османкиной. Говорят, что тогда Пелевин «повесил собак» на подчиненную и она написала заявление об увольнении. В итоге Османкина стала заместителем главы по социальным вопросам в Сургутском районе (хотя ранее про нее говорили не просто как о лучшем кандидате на пост аналогичного зама в Сургуте, но и как о потенциальном главе города – может, именно поэтому ее спокойно отпустили?). «Это был самый худший эпизод в истории работы Пелевина», – сказали несколько респондентов СИА-ПРЕСС.

Тогда многие говорили, что дни Пелевина на посту замглавы Сургута сочтены, и «увольняли» его несколько раз, но ушел он спустя два года.

Почему и куда?

Источники в администрации Сургута рассказывают, что отношения между Пелевиным и представителями т.н. «новой команды» (управленцев, пришедших вместе с Вадимом Шуваловым после отставки Попова летом 2016 года) были позитивными. «Абсолютно нормальный адекватный человек, мы с ним отлично общались», – поделился мнением один из высших городских чиновников.

Внешние наблюдатели считают, что у Пелевина все же были трения с главой и его ставленниками. Одни утверждают, что куратора социального блока планировали снять с должности давно, но то ли ждали подходящего момента (чтобы спозиционировать увольнение чиновника как «принесение в жертву» для разрешения очередного конфликта), то ли не хотели оголять его фронт работ без очевидной замены. Другие эксперты считают, что одной из последних капель терпения Шувалова стал скандал с увольнением начальника спортивного управления Шамиля Лукманова, который якобы «спродюсировал» Пелевин.

Многие эксперты и наблюдатели в разговоре с СИА-ПРЕСС воздержались от общей оценки работы Пелевина на посту замглавы. «У нас же принято – о тех, кто ушел, либо хорошо, либо ничего», – пожимали плечами респонденты. «Чего ему не хватало, как и всей власти – это близости с народом, чтобы принимать решения после консультации с людьми, – поделился мнением Эдуард Логинов. Я считаю его уход плохой новостью, потому что он был хотя бы местным и действительно за годы много понял в социальной сфере. Кто его заменит? Не окажется ли все в итоге намного хуже?»

«Я смотрел на то, как он сообщает о своей отставке во время брифинга, и мне было его жаль. Он сказал, что рассматривает варианты трудоустройства, но было видно, что уходит он в никуда, и это очень странно для человека в ранге заместителя главы крупного города», – резюмировал один из наблюдателей.

Итог

Александр Пелевин – один из последних чиновников эпохи Александра Сидорова, прошедший столь долгий путь через две чуждые для себя команды (если окружение Дмитрия Попова можно было назвать этим словом). Возможно, залогом его «долгожительства» была работа по принципу «подпоручика Киже» от мира бюрократии – его нельзя назвать харизматиком, он не выдавал громких идей и проектов (как многие его коллеги – и где они теперь?), тихо выскальзывал из конфликтов, публично не брал на себя риски. Он знал правила аппаратных процессов, следовал им и пришел к планомерному итогу – уход с работы «по собственному желанию» с «несколькими вариантами трудоустройства».


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Сегодня в 18:06, просмотров: 456, комментариев: 1


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Комментарии:
ВИЛ
не нравится
Сегодня в 19:38
Как работал так и ушел, без шума и пыли, и правильно, пришло время, ну ушел и ушел, вопрос в другом кто придет ???

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