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​Инициатива наказуема

Кинотеатр под открытым небом в Сургуте — прекрасная идея. Особенно, когда он расположен неподалеку от очистных сооружений и не готов к дождю

В Сургуте открывается кинотеатр под открытым небом. 3 августа в 16:40 рядом с «Галереей кино» покажут премьерную короткометражку, а все следующие дни до 17 августа с 10:00 до 19:00 нон-стопом будут бесплатно крутить фильмы с небольшим хронометражем. На реализацию затеи «Галереи кино» из окружной казны выделили 3,5 млн рублей, потому что сургутяне поддержали инициативу создания кинотеатра на улице через сервис «Бюджет онлайн». Работать кинозал без крыши, скорее всего, будет ежегодно.

И вроде все прекрасно: место могло бы стать культурным средоточием для молодежи, влюбленных пар и семей Сургута. Если бы не пара «но».

Первое, что бросается в глаза (или точнее выедает их) — это аромат, исходящий от расположенных неподалеку очистных сооружений. Острый запах канализации вряд ли задержит, а тем более привлечет горожан, к просмотру фильмов.

К проблеме выбора расположения кинотеатра можно добавить и то, что он запрятан во дворах. Поэтому киноманам еще придется поучаствовать в квесте по поиску площадки.

Второе, что вызывает сомнения, необорудованность зала на случай дождя. Если выпадут осадки, все 60 сидячих мест просто зальет водой. И даже после стулья будут просыхать минимум пару часов, потому что самый простой навес для зрителей в зале за три с лишним миллиона рублей оказался не предусмотрен. Кстати, август в Сургуте обещает быть дождливым (как, впрочем, и всегда).

Еще один вопрос к посадке: что зритель во втором, третьем и так далее ряду увидит, помимо затылка впередисидящего человека. О подиуме или трибуне организаторы опять же не позаботились. Места не закреплены, поэтому есть надежда, что пришедших горожан будут рассаживать хотя бы в шахматном порядке.

Также удивляет отсутствие раскрутки мероприятия. Если бы я организовывала масштабный проект «для жителей», одним из приоритетных вопросов для меня была бы его пиар-кампания. Однако в данном случае мы (представители СМИ в том числе) впервые слышим о том, что кинотеатр открывается за пару дней до премьеры. Ко всему прочему, расписания у фестиваля уличного кино до сих пор нет.

Все эти недоработки еще до начала самого фестиваля короткометражного кино вызывают больше скепсис, чем позитивные эмоции от того, что в Сургуте что-то делают для людей. Ведь в сфере услуг существует святое правило: клиент всегда прав, а он будет доволен, только когда созданы комфортные условия в том числе самые простые — сухость и отсутствие фекальной вони. А здесь получается, что услуга, которую оказала администрация, оказалась медвежьей.

Чтобы не складывалось ощущение, что местные власти делают все для галочки, к организаторскому процессу стоит подходить тщательнее, хотя бы учитывая очевидные нюансы.

Надеюсь, сургутская администрация и «Галерея кино» учтут текущие обстоятельства и исправят как минимум то, что возможно.


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Сегодня в 17:55, просмотров: 388, комментариев: 0


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