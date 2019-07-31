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​Главный секрет демократии

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Известный телеведущий Игорь Виттель на «Эхе Москвы» заявил, что «если бы вместо Путина в России был Навальный, а вместо СобянинаЯшин, то лучше сразу застрелюсь». Мне в комментариях в Facebook пишут, мол, Навальный – автократ похлеще Путина, что его последователи сектанты, и что если он придет к власти – то будет и кровь, и разграбление страны, и ее распад, и вообще ад на земле.

Для описания этого хода мыслей в науке есть специальный термин – ложная дихотомия. Это когда человек в своих рассуждениях замыкается в двух вариантах, упуская массу других возможностей.

Так вот – никому из политиков не надо верить. Точнее, верить-то можно, если есть желание, а доверять одному человеку огромные полномочия – нельзя. По секрету скажу вам, что в этом и есть смысл демократии. Не в выборах (это титульный инструмент, но не вся суть системы), а в распределении власти между разными институтами, которые должны друг друга беспрестанно проверять, контролировать и не допускать посягательства «партнеров» на дополнительные полномочия.

Объясню на пальцах. Представьте, что ваше благополучие в макропоказателях зависит от одного человека, на которого вы не можете повлиять. Вы ему даже доверяете, считаете очень умным, красивым и достойным. У него целая армия людей, транслирующих и выполняющих его волю, но все же воля одна, и в ее магистрали будут течь все процессы, которые регулируют вашу жизнь. А ваш шанс донести до него свою проблему, если она образовалась, ничтожен. Его представители на местах больше беспокоятся о том, чтобы хорошо отчитаться перед главным начальником, а не в решении ваших проблем. Вы действительно хотите так жить?

А еще есть масса условий. Мы все несовершенно, мы ошибаемся. Представьте, если человек, от которого все в стране зависит, заблуждается в каком-нибудь вопросе – например, лично он считает генетику лженаукой, и никто его не может переубедить, поэтому в стране нет генетики. Получится, что весь мир лечит рак и врожденные заболевания при помощи процессов на генном уровне, а отдельно взятая страна – нет. Цена ошибки – огромное количество человеческих жизней.

Сколько подобных ошибок может совершить один человек? Массу. Эксперты в менеджменте говорят, что гениальный управленец принимает «всего» пять неправильных решений из десяти, отличный – шесть, а хороший – семь. Мы все ошибаемся, но цена ошибки единоличного руководителя огромной державы в сотни и тысячи раз выше, чем у кого бы то ни было.

Мне скажут: ты дурак? Если один человек с сильной властью, по-твоему (либеральная ты морда) не может вырулить какой-то вопрос, то если полномочия раздать разным людям, то они передерутся меж собой и точно никакую проблему не решат.

После долгих лет пропаганды и единовластия в головах россиян этот тезис может выглядеть интуитивно верным, но на самом деле все ровно наоборот: при распределении власти решения принимаются дольше, но они качественно лучше, более компромиссны, учитывают больше разных точек зрения. Посудите сами: если бы в России было приличное распределение власти и наличие разных точек зрения, было бы реально принять печально известные «продуктовые контрсанкции», которые правительство в панике разработало буквально за пару недель в качестве срочного ответа Чемберлену? Как минимум этот документ бы разрабатывался с полгода и учел максимум тонкостей и нюансов. Как максимум – этой меры, которая подрезала качество жизни россиян, вообще не было бы.

Мне скажут: но ведь есть Ли Куан Ю, автократ, поднявший Сингапур, и Сергей Собянин, теми же методами поднявший твою любимую Тюмень и следом Москву.

Разумеется, история знает перечень автократов, использовавших свою централизованную власть на реальное благо страны. Но, к сожалению, история еще знает, что на одного Ли Куан Ю приходится по сорок Пол Потов (камбоджийский диктатор, при правлении которого было убито от 1 до 3 млн жителей – прим. ред.), а на одного Собянина – по сорок Хорошавиных (сахалинский губернатор, осужденный на 13 лет за взятки – прим. ред.).

Понятно, что я утрирую – говорить про власть абсолютистского типа в России и где-либо (кроме, может КНДР) нельзя. То, что у нас называется «системой» представляет собой конгломерат огромного количества акторов и кланов, борющихся друг с другом за ресурсы при высшем арбитраже главы государства. Но все же – президентская должность в нашей стране действительно очень сильна и перегружена полномочиями. Поэтому нельзя предсказать, как такой властью воспользовался бы хоть Навальный, хоть Жириновский, хоть Шувалов. Не зря ведь говорят, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.

Так что дело не в персоналиях, а в государственно-правовом механизме, в котором они работают и взаимодействуют. Неподконтрольность и перегруженность полномочиями – зло. Распределение власти и мирная политическая конкуренция – добро. Вот где главный секрет демократии и где нужно проводить работу над ошибками.


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Сегодня в 13:31, просмотров: 327, комментариев: 7


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Комментарии:
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Сегодня в 16:05
Навальный и Яшин выступают за регулярную смену власти на честных свободных выборах, за референдумы, за снижение срока президентских полномочий до 4 лет, за восстановление Конституции, гарантирующей права граждан России и народовластие, за возврат полномочий и в первую очередь бюджетных доходов в субъекты федерации и муниципалитеты, главы которых должны избираться всенародным голосованием. За отмену цензуры и прекращение государственной пропаганды. За независимость суда и запрет административного давления в том числе на избирателя. За эффективный, с немедленными автоматическими оргвыводами, публичный контроль доходов и расходов чиновников. А не как сегодня, задекларировал имущество, на которое официально не заработал за всю жизнь, и взятки гладки. Воруй дальше. Знают нынешние отборные подлецы, начальство прикроет. Навальный и Яшин не только выступают за все это, то есть за отказ от путинского авторитаризма, демонтаж системы несменяемой власти и восстановление основ российского конституционного строя, но предлагают реальные шаги, программы, законы. То есть покушаются на святая святых путинской авторитарной клетократии - пресловутую вертикаль, за что власть их на пушечный выстрел не допускает до выборов, регулярно сажает в тюрьмы, а сейчас уже и открыто травит неизвестными веществами.
Тут волей неволей не может не возникнуть вопрос. Какой ...к, на каком основании, почему, с какой такой стати в позициях Навального, Яшина и вообще реальной демократической оппозиции видит авторитаризм да еще хлеще путинского??? Да еще настолько авторитарный, что стреляться готов, не стреляясь от 20 лет путинского? Просто нет слов... Ох, богата Россия дураками.
Сергей Б
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Сегодня в 16:14
Ну вот, про главный секрет демократии Дмитрий рассказал, дело за малым, осталось теорию осуществить на практике. В России. Где, так между прочим, тоталитарному стилю правления лет эдак тысячу, а может и больше. А то, в коммунизму тоже верили, а оно вон как вышло.

В 90-е по радио помнится астролог Суппоник вещал о бытие. Не такой уж и глупый. Едешь так в машине, слушаешь расклады бытия. Так вот, рассказывал он как-то о том, что планета Земля, она как живой организм. И если это «почки», то «головой» они никогда не станут. А в случае с Россией ваще, наверное, «задница». Так вот, Россия, наверное, никогда не станет Европой и Америкой и наоборот. А ведь пытались уже. И Россия пролетарский социализм на весь мир распространить хотела. Представляете, весь мир «задница». И Америка свою демократию по сей день сеет, сеет никак не посеет.

Что-то у того Суппоника, есть от научной точки зрения. Вот скажем считается, что в Европе самый оптимальный умеренный климат для работы мозга человека. А в России – резко континентальный. Недавно же психотерапевта на Сиа пытали: почему, да отчего летом увеличивается количество аварий на дорогах и как на это погода влияет. Потому. Все, потому.

А вообще, читайте притчи царя Соломона, Дмитрий. Хотя, тоже, несколько тысяч лет назад писал, но там наверняка найдете ответы о будущем. И не отходя от кассы откровение Иоанна Богослова почитайте про Апокалипсис. Там ваще весь поведенческий расклад человеческого социума, с его циклами. Прикиньте на каком коне сейчас всадник гарцует, будете знать какой всадник завтра прискачет. Ну, а если хотя бы этого не читали, то совсем уж ложная дихотомия с одним вариантом получится. Так устроены люди. Сами же говорите, надо все варианты рассматривать.

А то, нате вам: Церкви пережиток прошлого – мир стремительно меняется. Чтобы переплыть речку надо сначала вернуться за лодкой. Можно конечно вплавь, врассыпную. Авось доплывет кто-нибудь. И не самый сильный, и самый умный – по крайней мере, царь Соломон так утверждал.
444
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Сегодня в 16:14
Вы, Дмитрий, в своей интересной статье забыли написать, что все, описанное в статье дважды два четыре, есть основа основ российского конституционного строя, все записано в Конституции и обязательно к исполнению всем государственным аппаратом от тети в ЖЭКе до президента России, который по закону обязан гарантировать исполнение Конституции всеми ветвями власти, но целенаправленно все 20 лет действовал с точностью до наоборот. А то получается, вы агитируете за что-то неведомое, непонятное читателям, за диковинку какую-то, открываете им глаза, в то время как разделение властей, свободная политическая конкуренция, свобода СМИ, слова, собраний, сменяемость власти на честных свободных всенародных выборах с допуском всех политических сил без административного давления и подтасовок это НОРМА для нашего государства. А все, кто нарушает эту норму, совершает тягчайшее преступление - преступление против российского конституционного строя.
Марина Соболевская
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Сегодня в 16:29
А мне бы очень хотелось, чтобы Виттель застрелился! Хоть я и не кровожадная! Но я из "секты" навального, потому как многое, к чему он призывает и о чем говорит, мне понятно и близко! А он ничего крамольного не делает, а лишь призывает соблюдать КОНСТИТУЦИЮ РФ. А те, кто на него вешает всяких собак, просто недалекие люди. И те, кто утверждает, что демократия россиянам вредна и не понятна, те вообще придурки. Так считаю!!!
Сергей Б Марина Соболевская
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Сегодня в 16:41
Говорите не из секты, а Виттелю смерти желаете. Так вас там учат с оппонентами разбираться? На… такая демократия вместе с Навальным.
Марина Соболевская Сергей Б
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Сегодня в 16:46
Я ИЗ "СЕКТЫ" НАВАЛЬНОГО! А Виттель пусть застрелится! Но к власти ДОЛЖНЫ прийти не воры и жулики, а нормальные люди., типа Навального, Яшина и т.д.
Сергей Б Марина Соболевская
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Сегодня в 17:04
За Ельцина, тоже поди агитировали – парень в доску свой.

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