​Главный секрет демократии

Известный телеведущий Игорь Виттель на «Эхе Москвы» заявил, что «если бы вместо Путина в России был Навальный, а вместо Собянина – Яшин, то лучше сразу застрелюсь». Мне в комментариях в Facebook пишут, мол, Навальный – автократ похлеще Путина, что его последователи сектанты, и что если он придет к власти – то будет и кровь, и разграбление страны, и ее распад, и вообще ад на земле.

Для описания этого хода мыслей в науке есть специальный термин – ложная дихотомия. Это когда человек в своих рассуждениях замыкается в двух вариантах, упуская массу других возможностей.

Так вот – никому из политиков не надо верить. Точнее, верить-то можно, если есть желание, а доверять одному человеку огромные полномочия – нельзя. По секрету скажу вам, что в этом и есть смысл демократии. Не в выборах (это титульный инструмент, но не вся суть системы), а в распределении власти между разными институтами, которые должны друг друга беспрестанно проверять, контролировать и не допускать посягательства «партнеров» на дополнительные полномочия.

Объясню на пальцах. Представьте, что ваше благополучие в макропоказателях зависит от одного человека, на которого вы не можете повлиять. Вы ему даже доверяете, считаете очень умным, красивым и достойным. У него целая армия людей, транслирующих и выполняющих его волю, но все же воля одна, и в ее магистрали будут течь все процессы, которые регулируют вашу жизнь. А ваш шанс донести до него свою проблему, если она образовалась, ничтожен. Его представители на местах больше беспокоятся о том, чтобы хорошо отчитаться перед главным начальником, а не в решении ваших проблем. Вы действительно хотите так жить?

А еще есть масса условий. Мы все несовершенно, мы ошибаемся. Представьте, если человек, от которого все в стране зависит, заблуждается в каком-нибудь вопросе – например, лично он считает генетику лженаукой, и никто его не может переубедить, поэтому в стране нет генетики. Получится, что весь мир лечит рак и врожденные заболевания при помощи процессов на генном уровне, а отдельно взятая страна – нет. Цена ошибки – огромное количество человеческих жизней.

Сколько подобных ошибок может совершить один человек? Массу. Эксперты в менеджменте говорят, что гениальный управленец принимает «всего» пять неправильных решений из десяти, отличный – шесть, а хороший – семь. Мы все ошибаемся, но цена ошибки единоличного руководителя огромной державы в сотни и тысячи раз выше, чем у кого бы то ни было.

Мне скажут: ты дурак? Если один человек с сильной властью, по-твоему (либеральная ты морда) не может вырулить какой-то вопрос, то если полномочия раздать разным людям, то они передерутся меж собой и точно никакую проблему не решат.

После долгих лет пропаганды и единовластия в головах россиян этот тезис может выглядеть интуитивно верным, но на самом деле все ровно наоборот: при распределении власти решения принимаются дольше, но они качественно лучше, более компромиссны, учитывают больше разных точек зрения. Посудите сами: если бы в России было приличное распределение власти и наличие разных точек зрения, было бы реально принять печально известные «продуктовые контрсанкции», которые правительство в панике разработало буквально за пару недель в качестве срочного ответа Чемберлену? Как минимум этот документ бы разрабатывался с полгода и учел максимум тонкостей и нюансов. Как максимум – этой меры, которая подрезала качество жизни россиян, вообще не было бы.

Мне скажут: но ведь есть Ли Куан Ю, автократ, поднявший Сингапур, и Сергей Собянин, теми же методами поднявший твою любимую Тюмень и следом Москву.

Разумеется, история знает перечень автократов, использовавших свою централизованную власть на реальное благо страны. Но, к сожалению, история еще знает, что на одного Ли Куан Ю приходится по сорок Пол Потов (камбоджийский диктатор, при правлении которого было убито от 1 до 3 млн жителей – прим. ред.), а на одного Собянина – по сорок Хорошавиных (сахалинский губернатор, осужденный на 13 лет за взятки – прим. ред.).

Понятно, что я утрирую – говорить про власть абсолютистского типа в России и где-либо (кроме, может КНДР) нельзя. То, что у нас называется «системой» представляет собой конгломерат огромного количества акторов и кланов, борющихся друг с другом за ресурсы при высшем арбитраже главы государства. Но все же – президентская должность в нашей стране действительно очень сильна и перегружена полномочиями. Поэтому нельзя предсказать, как такой властью воспользовался бы хоть Навальный, хоть Жириновский, хоть Шувалов. Не зря ведь говорят, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.

Так что дело не в персоналиях, а в государственно-правовом механизме, в котором они работают и взаимодействуют. Неподконтрольность и перегруженность полномочиями – зло. Распределение власти и мирная политическая конкуренция – добро. Вот где главный секрет демократии и где нужно проводить работу над ошибками.