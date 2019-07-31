В Югре прошла очередная стратегическая сессия, на которой думали, как привлечь жителей региона к реализации нацпроектов

В минувшие выходные в Ханты-Мансийске прошла очередная стратегическая сессия с участием губернатора Югры Натальи Комаровой, общественников, региональных экспертов, предпринимателей, руководителей подразделений муниципальных администраций и правительства округа. Встреча состоялась в формате семинара-совещания под традиционным брендом «Команда Югры». На этот раз организаторы стратегической сессии поставили задачу придумать новые методы вовлечения жителей в реализацию национальных проектов в регионе, а также разработать меры общественного контроля и информационной поддержки.

Зовем жителей

Участники стратегической сессии разбились на команды по количеству национальных проектов, которые реализуются в регионе – всего 11. Их задачей было разработать не менее 11 инициатив, которые помогли бы в вовлечении жителей в реализацию нацпроектов. При этом во время сессии не было деления на начальников и подчиненных – губернатор и сотрудники правительства округа были такими же членами команд, как и остальные участники.

«Важная составляющая нашей работы – информационное сопровождение хода реализации национальных проектов. На этом этапе такая работа приобретает колоссальное значение. Мы должны создать условия, чтобы каждый югорчанин имел площадку, точку входа в каждый национальный проект», – отметила Наталья Комарова во время семинара.

Работа по профилю

Стратегическая сессия была разбита на два этапа. На первом участникам предстояло пройти квест по теме реализации национальных проектов в Югре. У каждой команды были задания по их профильным нацпроектам. По словам одного из организаторов сессии Александра Бабушкина, который был модератором дискуссии, такой формат позволил участникам легко войти в работу.

«Мы специально сделали такую «зарядку», чтобы люди могли легко войти в тему. Лично мне со стороны показалось, что этот формат стратегической сессии был очень комфортным, не было никакого лишнего напряжения. Люди свободно перемещались по залу, что-то обсуждали, делились идеями. Будем ли мы повторять этот опыт? Хотелось бы для следующих стратегических сессий придумать что-то новое», – поделился впечатлениями с корреспондентом СИА-ПРЕСС Александр Бабушкин.

Мозговой штурм

После квеста последовал основной этап семинара – мозговой штурм. Именно по его итогам участники должны были выработать конкретные меры по вовлечению жителей в национальные проекты и представить готовые инициативы. От команд требовалось показать креативное мышление и нестандартный подход к решению задач. Так команда «Образование» сделала ставку на работу с бизнес-сообществом и предложила активно строить образовательные учреждения с привлечением частного капитала. Еще одним интересным проектом стала идея команды «Цифровая экономика», которая предложила обучать пенсионеров работать с информационными технологиями силами «серебряных волонтеров», то есть таких же пенсионеров уже обладающих необходимыми знаниями.

Напоминаем, что этот семинар-совещание является частью серии стратегических сессий «Югра-2024», посвященных национальным проектам в регионе. Предыдущая проходила в мае и на ней обсуждали новые способы реализации нацпроектов в округе. Результаты работы стратегических сессий оценивают на высоком уровне – их постоянными участниками являются члены правительства округа во главе с губернатором. Такой формат работы является уникальным для страны.

Справка: В 2019 году на реализацию национальных проектов в Югре выделен 41 миллиард рублей.