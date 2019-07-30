Ремонты тротуаров в Сургуте

На прошлой неделе в мой адрес обратилась сургутянка, проживающая на улице Геологической, с жалобой на ремонт тротуара. Суть жалобы — в отсутствии плавных заездов/ съездов с одного тротуара на другой.

Кто живет в этом районе знают, что здесь начат комплексный ремонт дороги и пешеходных дорожек. Работы идут масштабные, и, конечно, они создают большие неудобства, но нужно потерпеть, улица давно нуждается в благоустройстве.

Вопрос, заданный мне в обращении, резонный и особенно актуален как для тех, кто перевозит детей на колясках, так и для инвалидов, и людей, которые занимаются спортом: велосипедистов, роллеров. В некоторых ситуациях подобный бордюрный выступ может быть опасным для жизни и здоровья.

По словам строителей, которые работают на этом участке, люди неоднократно обращались с этими вопросами и к ним, порой просто мешая работать. Каждый день мастера начинался со звонков активистов по поводу тротуаров. Но разве можно осуждать нас за то, что мы хотим быстрее увидеть результат? Конечно, жители торопятся, хотят быстрее получить удобные и безопасные тротуары, и осуждать их за это не нужно.

Проблему решили.

Теперь заезды на новые тротуары выглядят так!

Однако работы еще продолжаются. Сегодня ремонт тротуаров ведется кроме Геологической еще на улицах: Сибирской, Дмитрия Коротчаева, Рационализаторов и других.