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​В Сургуте управляющим компаниям грозят крупные штрафы за завышение тарифов на обслуживание домов

А горожане станут меньше платить за коммунальные услуги

Шесть крупных управляющих компаний Сургута подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства. Югорское управление ФАС считает, что УК завысили один из тарифов. Информацию об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили в ведомстве. «Мы считаем, что расчет за содержание общедомового имущества произведен неправильно. Сейчас дело отправлено в рассмотрение. Если комиссия управления признает нарушения, то фирмам грозят крупные оборотные штрафы», — пояснил заместитель руководителя окружного управления ФАС Василий Иванов.

Под раздачу могут попасть шесть управляющих компаний города: «ДЕЗ ЦЖР», «ДЕЗ ВЖР», «Сервис-3», «Система», «Гравитон» и «Запад».

Расследование антимонопольной службы началось после обращения сургутян к депутату Тюменской областной думы Михаилу Селюкову, который направил обращение в ФАС. В разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС он отметил, что обращение было массовым — более 50 жителей города попросили парламентария разобраться, почему тариф на общедомовое имущество завышен.

По жилищному кодексу есть два варианта определения цены оплаты за данную строку расходов — применяется тариф, установленный муниципалитетом, или тариф, принятый после общего собрания собственников дома.

То есть жильцы имеют право устанавливать плату за содержание своего дома. Такую практику можно встретить в Тюмени, где большинство УК работают через решение общего собрания по установлению платы за управление своего дома. Стоит отметить, что эта плата в основном всегда ниже, чем устанавливает муниципалитет.

В Сургуте же большая часть управляющих компаний работает по-другому — стоимость обслуживания устанавливается муниципалитетом. Это специальный нормативный акт, который для каждой категории дома (в зависимости от проекта) определяет сумму оплаты. В нем также есть перечень обязательств, которые стоят перед управляющей компанией и два столбика: с НДС и без НДС. Это связано с нормами налогового кодекса: УК, предоставляющие жителям многоквартирных домов услугу по содержанию общедомового имущества через субподрядчиков, освобождаются от выплаты НДС. Сургутские компании работают подрядным способом, соответственно, им выплачивать налог на добавленную стоимость не нужно.

Наши УК, выставляя плату за содержание многоквартирного дома без НДС, все равно, применяют тариф, который добавляет 20 процентов по сравнению с тарифом назначенным муниципалитетом, — рассказывают сургутяне, участники инициативной группы.

В беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС Селюков привел следующий пример из практики по данному делу: в одном из домов установленный тариф составляет около 29 рублей без НДС, 35 — с НДС. Управляющая компания взымает сумму без налога, однако она составляет 35 рублей.

«Мы посчитали, что за три года управляющая компания с квартиры около 100 кв. м. берет лишних 24 тысячи рублей, — пояснил депутат. — Если мы действительно правы и контролирующие инстанции придут к выводу, что УК завышают тариф, у каждого жителя Сургута появится возможность снизить этот тариф на 20 процентов».

В сургутских управляющих компаниях считают, что такая ситуация не могла произойти. Специалисты «ДЕЗ ЦЖР» заявили, что тарифы не могут повышаться, так как существует нормативный акт, и сумма выставляется строго в соответствии с ним. В «ДЕЗ ВЖР» отказались комментировать данную информацию, до представителей других УК не удалось дозвониться.


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31 июля в 08:01, просмотров: 1651, комментариев: 2


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
31 июля в 09:37
так эта ситуация много-много лет продолжалась. Штрафы уйдут в гос. казну, а кто вернет жителям деньги?
Юный пенсионер
не нравится
31 июля в 10:10
Надеюсь, что и за мошенников из ГрадСервиса возьмутся.

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