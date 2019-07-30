Как нашим детям подают прошлое в парке «Россия — Моя история»

На выходных был в музее «Россия – Моя история» в Тюмени.

Большой интерактивный зал, где стенды компьютерные. Нажимаешь пальцем на стоечке – и на стену тебе проецируется информация о заинтересовавшем предмете или личности, лекцию читают, кино показывают. Очень красиво и здорово, честно.

Есть там несколько залов, истории разных эпох посвященных.

Самый первый – это зал про Рюриковичей. От «Рюрик трувор синеус» до смерти Ивана Грозного. Смутное время – это уже другой зал. Как много нового открываем мы в истории прошлого со временем! Так, например, мы в школе про «Русь Галицкую» не изучали. Я всегда считал, что после раздела Польши Западная Украина к России отошла, потом отпала, потом вернулась. А, оказывается, со времен Ярослава Мудрого русская земля, и если бы не клятый демократ Даниил, а жесткий Александр Невский правил, то были бы истинно русскими землями.

– Но ничего, мол, вернутся к нам еще! – как бы многозначительно замолкает диктор.

Еще покоробила безапеляционность комментариев в фильме про последних Романовых. Что только из-за предательства и интриг Англии Японскую войну проиграли. И из-за предательства и еврейской революции в Первой мировой войне всех не поимели (это не я так говорю, – Боже упаси! – это в фильме интонации такие).

Для воспитания молодежи оно, наверное, и хорошо: Гитлер тоже примерно все так объяснял, в итоге сверхдержаву построил. Ненадолго, правда, и закончилось все для немцев плохо. Но начиналось примерно так же. И меня это пугает.

Понятно, что «Россия – Моя история» это масштабный федеральный проект, направленный на промывание мозгов в определенном «общем» ракурсе согласно линии партии. Фантастика на тему истории. Поменяется власть, перепишут учебники и сместят акценты в словах экскурсоводов... Но здания экспозиции останутся.

Впрочем, спросите меня: а как надо преподавать историю детям? И я ведь не отвечу. Слишком уж тонкая наука. Пропагандистская. Если уже и дети Ярослава Мудрого подводятся к объяснению событий на Украине... Дети ведь не хотят думать. Как и многие взрослые. Это сложно. А хочется попроще и побыстрее.

Остается только законы Паркинсона вспомнить: на любой вопрос существует простой и понятный неправильный ответ.

Мнения, публикуемые в рубрике «Блоги», могут не совпадать с мнением редакции. Вы можете предложить свою публикацию для этой рубрики, прислав свой материал на электронную почту post@siapress.ru.