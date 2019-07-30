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Как нашим детям подают прошлое в парке «Россия — Моя история»

На выходных был в музее «Россия – Моя история» в Тюмени.

Большой интерактивный зал, где стенды компьютерные. Нажимаешь пальцем на стоечке – и на стену тебе проецируется информация о заинтересовавшем предмете или личности, лекцию читают, кино показывают. Очень красиво и здорово, честно.
Есть там несколько залов, истории разных эпох посвященных.

Самый первый – это зал про Рюриковичей. От «Рюрик трувор синеус» до смерти Ивана Грозного. Смутное время – это уже другой зал. Как много нового открываем мы в истории прошлого со временем! Так, например, мы в школе про «Русь Галицкую» не изучали. Я всегда считал, что после раздела Польши Западная Украина к России отошла, потом отпала, потом вернулась. А, оказывается, со времен Ярослава Мудрого русская земля, и если бы не клятый демократ Даниил, а жесткий Александр Невский правил, то были бы истинно русскими землями.

– Но ничего, мол, вернутся к нам еще! – как бы многозначительно замолкает диктор.

Еще покоробила безапеляционность комментариев в фильме про последних Романовых. Что только из-за предательства и интриг Англии Японскую войну проиграли. И из-за предательства и еврейской революции в Первой мировой войне всех не поимели (это не я так говорю, – Боже упаси! – это в фильме интонации такие).

Для воспитания молодежи оно, наверное, и хорошо: Гитлер тоже примерно все так объяснял, в итоге сверхдержаву построил. Ненадолго, правда, и закончилось все для немцев плохо. Но начиналось примерно так же. И меня это пугает.

Понятно, что «Россия – Моя история» это масштабный федеральный проект, направленный на промывание мозгов в определенном «общем» ракурсе согласно линии партии. Фантастика на тему истории. Поменяется власть, перепишут учебники и сместят акценты в словах экскурсоводов... Но здания экспозиции останутся.

Впрочем, спросите меня: а как надо преподавать историю детям? И я ведь не отвечу. Слишком уж тонкая наука. Пропагандистская. Если уже и дети Ярослава Мудрого подводятся к объяснению событий на Украине... Дети ведь не хотят думать. Как и многие взрослые. Это сложно. А хочется попроще и побыстрее.

Остается только законы Паркинсона вспомнить: на любой вопрос существует простой и понятный неправильный ответ.

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Сегодня в 14:38, просмотров: 310, комментариев: 5


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Комментарии:
444
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Сегодня в 15:33
Точно. В Москве на ВДНХ такая же ... выставка. В Тюмени, думаю, просто клон. Самое интересное, что она не бесплатна! За то, что вы получите в уши, глаза и мозг ударную дозу пропагандистского государственного вранья, с вас еще хотят получить 500 рублей. Совсем совесть потеряли.
Сергей Б
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Сегодня в 16:50
Думал, думал – к чему бы это, про Гитлера?.. Так и не додумался. Мабудь для красного словца.

А про СССР и современную Россию там было чё?
Мигрант
не нравится
Сегодня в 17:59
Гитлер это же понятно. Пиночет не такой яркий. Норьегу не вспомнят, или там Мухамед Ходжи Сухарто - кто это вообще. А вот Гитлер это ясно, просто, со всей пролетарской прямотой. Все по законам Паркинсона. Даниил Галицкий в учебнике по Истории России для 6 класса(нет не помним). И вот потому, что знаем плохо, вот и страшно, а вдруг как у Гитлера получится! Нигде же идеологии нет и у нас ее Конституцией официально запретили, как раз тем кому страшно было. Так страшно, что собственный Белый дом из танков расстреляли. Лишь бы как у Гитлера не получилось.
444 Мигрант
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Сегодня в 18:27
Другие империи не строят. Ни Пиночет, ни Норьега. Это Адольф исконные земли возвращал, восстанавливал утраченную империю, тысячелетний рейх строил. Это же слова Адольфа Владимир Путин сознательно повторял: и про разделенный народ, и про национал-предателей. И интригами "англичанки" и вообще "растленной западной демократии" любой чих объясняет Путин, точь в точь как гитлеровские нацисты. Но вы этого не знаете, потому что историю по каким-то другим учебникам учили "по законам Паркинсона".
Ну да... Так расстреляли Белый Дом, что ни один засевший там депутат не пострадал. Так испугались, что ни один главарь мятежа даже посажен не был. А Руцкой аж губернатором стал. Прямо как у Гитлера все. Правильно я вашу пафосную тираду понял?
Даниил Галицкий, Галицко-Волынское княжество помню, а Галицкую Русь, хоть убей. Может, вы новые - путинские учебники читаете?
Сергей Б
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Сегодня в 19:25
Тут помню, тут не помню. Говорю же Мазурину (444) диагноз поставить надо было.

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Мнения

Как нашим детям подают прошлое в парке «Россия — Моя история»

Как нашим детям подают прошлое в парке «Россия — Моя история»
Что только из-за предательства и интриг Англии Японскую войну проиграли. И из-за предательства и еврейской революции в Первой мировой войне всех не поимели (это не я так говорю, – Боже упаси! – это в фильме интонации такие)
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