​Кто такой Владимир Шмидт? Первые подробности про нового заместителя главы Сургута по строительству

Новым заместителем главы Сургута стал выходец «Тюменьэнерго» Владимир Шмидт. Как рассказали СИА-ПРЕСС в администрации города, ему 39 лет, он родился в Челябинске, и там же получил образование: сначала в металлургическом колледже, а затем – в Южно-Уральском государственном университете, где получил квалификацию инженера по электроснабжению. После работал в энергетической сфере в Челябинске, в 2016 года стал начальником строительного департамента в АО «Тюменьнеэрго» в Сургуте.

Шмитд будет курировать департамент архитектуры и градостроительства, комитет по земельным отношениям и управление по природопользованию и экологии.

Источник СИА-ПРЕСС в администрации Сургута, близко знакомый с процессом подбора нового замглавы, крайне позитивно охарактеризовал Владимира Шмидта: «Он молодой, местный, курировал строительство в крупном предприятии, хорошо прошел все собеседования, с первого раза был согласован в округе. У него есть заслуги и нет темных пятен в биографии». По мнению инсайдера, городской администрации давно требовался именно такой куратор строительной отрасли.

Несколько представителей строительной сферы, с которыми поговорил СИА-ПРЕСС, ничего не смогли сказать про нового замглавы – в лучшем случае его видели на одном из последних совещаний по социальным объектам в администрации. Строители лишь отметили, что новому руководителю будет непросто в нынешних условиях: ему придется с ходу погружаться в проблемы дольщиков и взаимодействие с находящимися в кризисе компаниями. «Должность расстрельная», – прокомментировал один из экспертов.

Владимир Шмидт был назначен заместителем главы Сургута 29 июля. Должность была вакантной почти год – предшественник Шмидта Роман Меркулов ушел с поста в августе 2018 года якобы из-за обострившегося конфликта между ним и городскими строителями. В это время куратором отрасли стал свеженазначенный директор департамента архитектуры и градостроительства Сергей Солод, к которому все это время было много профессиональных вопросов со стороны коллег и депутатов городской думы.