​Администрация Сургута разработала механизм помощи дольщикам

Администрация Сургута разработала механизм предоставления компенсаций от строительных компаний дольщикам. Соответствующий документ с подписями застройщиков всех проблемных домов появился на сайте мэрии города. Механизм представляет собой памятку по заключению допсоглашения с застройщиком на выплату неустоек из-за не вовремя сданных объектов.

В документе сообщается, что в зависимости от суммы необходимой компенсации дольщики могут потребовать от строительной компании дизайн-проект своей квартиры, паркоместо, увеличение жилплощади, скидку на следующую квартиру, денежную сумму или иные способы выплаты неустойки, которые застройщик должен обговорить индивидуально с каждым вкладчиком. При этом выплату компенсаций гарантирует федеральное законодательство, а в случае уклонения компании от выплаты, дольщик может обращаться в суд.

Этот документ был разработан по требованию губернатора Натальи Комаровой по итогам последней встречи с сургутскими дольщиками, прошедшей 23 июля. Опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты охарактеризовали эту инструкцию как «отписку для исполнения воли главы региона».

«В этих бумагах нет ничего нового. Все описанное гарантирует федеральное законодательство. Каждый дольщик давно ознакомлен с процедурой заключения допсоглашения — многие уже получают выплаты, кто-то согласился на ремонт от застройщика. Есть и компании, до сих пор не выплатившие ни копейки своим вкладчикам — но документ не исправит ситуацию», — поделился мнением о ситуации в беседе с СИА-ПРЕСС эксперт в строительной сфере Сургута.

«Скажем, что механизм вещь хорошая, сами участвовали в его разработке, но не со всеми застройщиками он работает. «СеверСтрой» и «ДЭП» в таком положении, что неустойки нам пока не видать», — комментируют ситуацию дольщики.

Специалисты департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута в разговоре с СИА-ПРЕСС рассказали, что не считают проделанную работу формальной: они выполнили поручение губернатора и создали схему, при которой денежные выплаты можно будет заменить предоставлением ремонтных работ или иных мер покрытия суммы компенсации.

Ранее гендиректор строительной компании «ДЭП» Андрей Копайгора в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС пояснил, что все имеющиеся средства компании направляются на строительство, после сдачи объектов фирма начнет выплаты по дополнительным соглашениям. «Сначала надо все деньги, которые есть, пустить в стройку, чтобы достроить дома.Нужно расставить приоритеты», — отметил руководитель строительной компании.

Напомним, о финансовых проблемах сургутских застройщиков стало известно чуть менее года назад, когда были сорваны сроки сдачи домов в эксплуатацию. К решению вопроса сургутских дольщиков в мае этого года подключилась губернатор округа.

На данный момент в Сургуте находится наибольшее число не сданных в эксплуатацию объектов долевого строительства в Югре. Из 14 таких домов решения по дострою были приняты только по шести объектам.