​Человек Мира

28 июля исполнилось бы 88 лет первооткрывателю нефти Западной Сибири Фарману Курбановичу Салманову. Для нас он как Ермак и даже лучше. Его именем назвали международный аэропорт в Сургуте. Но вот интересно, кем он был на самом деле – по сути?

Азербайджанцем? Да, конечно. Но в России его любят гораздо больше, чем в Азербайджане. Так он россиянин, русский? Да, он русский. Несомненно. И для нашей страны было честью вписать его имя в список Великих Имен России. А он советский человек? Безусловно! Сибиряк? Само собой! А в целом?

Пойдем сначала. Фарман Салманов – азербайджанец. Он родился 28 июля 1931 года в азербайджанской семье в селе Ленинск (Морул) Шамхорского района азербайджанской ССР.

А бабушка у него была русская – бабушка Оля.

Его дед Сулейман был революционером, отказался платить налог мечети, потом когда приехал выбивать деньги старший мулла, он спустил на него собак. Более ничего об этом конфликте не известно. Деда осудили на 20 лет и сослали в Сибирь, где он женился на русской сибирячке по имени Ольга. Сулейман стал героем русско-японской войны, за что его представили к награде и освободили. Вместе с русской женой он вернулся в Азербайджан. Видимо, Сибирь очень глубоко запала ему в душу, одну из своих внучек он назвал Амурой – в честь реки Амур.

Отец Фармана Салманова – бакинский нефтяник – был репрессирован в 1937 году. Фарман помогал маме поднять троих младших детей. Когда дети выросли, сестра и брат стали лингвистами, еще один брат – оперным певцом. Жена Фармана Салманова русская – Тамара Васильевна. Сегодня их сын Илья Салманов –главный врач больницы в Нижневартовске, заслуженный врач Российской Федерации. Дочь Татьяна Салманова – судья в Томске. Замечательная семья, достойная династия.

В 1954 Фарман окончил геологоразведочный факультет Азербайджанского индустриального института по специальности «горный инженер-геолог». По окончании института был направлен искать нефть в Кузбассе (с 1955 по 1957 годы).

В Сургут он приехал в 1957 году, когда ему было всего 26 лет. Молодой парень, горячий, талантливый, свободолюбивый, ставящий начальство в тупик. Чего стоят хотя бы восемь похищенных барж, на которых экспедиция Салманова отправилась в Сургут. Руководству оставалось либо возбуждать уголовное дело, снимать с должности, либо позволить ему действовать. Выбрали второе.

— Шуму было много, мы уже связь отключили. С должности меня хотели снять, — вспоминал Фарман Салманов. — Но, в конце концов, разрешили остаться. Сначала ютились на вокзале вместе с женами и детьми. А 21 марта 1961 года, на мой любимый праздник Новруз байрам, первая скважина в районе селения Мегион дала фонтан нефти. Я прыгал и кричал: «Мы победили!»

Потом была легендарная телеграмма Хрущеву: «Я нашел нефть. Вот так. Салманов».

Несмотря на все недостатки советского строя, именно здесь этот независимо мыслящий, талантливый и дерзкий человек титанического масштаба получает возможность реализовать себя в полной мере. Сделать блестящую карьеру, изменить облик Сибири, и, как считают специалисты, отодвинуть крах СССР на целых 20 лет.

Конечно, Фарман Салманов – советский человек. Из воспоминаний его жена Тамары Васильевны: «На День Победы в 1959 году он организовал мероприятие, посвященное дружбе народов 16 советских республик, проживающих в Сургуте. Со всего поселка кое-как ему удалось найти 16 мотоциклов с колясками, чтобы в ней сидела девушка в национальном наряде и флагом каждой республики. Всем эта идея очень понравилась, мероприятие прошло очень красочно и показало, что мы единый народ и поэтому мы сила».

И, конечно, он – сургутянин, хотя прожил в нашем городе всего четыре года. Но когда здесь были только поселок и бескрайняя тайга, Салманов видел будущий большой город с университетами, театром, курортами в Крыму.

Фарман Салманов — прирожденный лидер. Он был авторитетным, уважаемым и любимым людьми руководителем. С чего бы 20 человек с семьями, оборудованием и мешками поехали с ним куда-то в ночь? На баржах, которые не приставали к берегу, чтобы не попасть в руки милиции? Потому что люди доверяли ему больше, чем себе. И были готовы за ним и в огонь и в воду.

Как руководитель Фарман Курбанович за людей был горой, защищал подчиненных, помогал, заботился, никому никогда не отказывал. В 60-е он строил дома, школы, дворцы спорта, объекты культуры, за что неоднократно получал предупреждения о нецелевом расходовании средств. Благодаря Салманову появились дворец культуры «Геолог», поликлиника «Геолог», санаторий «Геолог» с плавательным бассейном на минеральной воде.

Как сказано в одной статье: «Социальные проблемы для Салманова Ф.К. были не менее важны, чем производственные. Фарман Курбанович всеми доступными для него средствами заставлял начальников производственных объединений ускорить монтаж спортивно-оздоровительных комплексов (СОК). Он какими-то неимоверными усилиями в период всеобщего дефицита достал строительные материалы и оборудование для шести поселков геологов. А по тюменским объектам строительства, он лично объезжал все объекты, получал свежую информацию о состоянии дел, затем приглашал руководителей на доклад о ходе строительства. Руководители иногда сильно приукрашивали ситуацию, и надо было слышать «разборку» Фармана Курбановича с ними».

Так, конечно, люди за ним и в огонь, и в воду!

Фарман Салманов — величайший геолог всех времен и народов. Геологоразведчик с уникальным чутьем на нефть. С участием Ф.К. Салманова было открыто свыше 150 месторождений нефти и газа в Западной Сибири. Его же называют самым результативным геологом в мировой истории.

Фарман Салманов – великий советский ученый, ученый с мировым именем, автор фундаментальных научных трудов. Им опубликовано более 160 научных статей и 10 монографий.

Фарман Салманов – настоящий сибиряк. Он прожил в Западной Сибири 30 лет. Вот, что он писал о своей малой родине: «Сибирь — моя судьба. Большую часть моей сознательной жизни я посвятил ей. Только здесь я понял, какая большая разница между словами «восхищаться» и «любить». Много красивейших мест в стране, да и в мире видел я за всю свою жизнь. Думал, полюбил те места, их невозможно не полюбить. Ан нет! Я ими просто восхищался. А полюбил вот эту сибирскую землю. За самобытную красоту, за особый крутой нрав и за то, что отдал ей часть своей жизни. Потому что было здесь дьявольски трудно и не хотелось сдаваться».

Фарман Салманов – русский. Его книга заканчивается вот такими словами: «Пусть нас объединяет любовь к нашей общей Родине — великой России, тревога за ее лучшее будущее и искреннее стремление сделать все зависящее от каждого из нас, чтобы такое будущее наступило как можно быстрее…»

— Фарман — это человек-праздник, он обожал, когда вокруг него все кипело, крутилось и вертелось. Несмотря на то, что большую часть его жизни занимала научная и производственная работа, тем не менее, он всегда находил время и уделял внимание своим близким людям и трепетно к ним относился, – с теплотой вспоминает мужа Тамара Салманова.

На самом деле, Фарман Салманов включал в себя это всё и многое другое. Он был всесторонне развитой, реализованной, глобальной личностью, мыслящей за пределами наций, народов и огромной страны. Фарман Салманов воистину – Человек Мира, цивилизации. Гений, мечтающий о благоденствии всего человечества. Он способствовал глобальному прогрессу, и сегодня весь мир пользуется его изобретениями. Поэтому в нем было так много всего – ума, таланта, энергии, любви.