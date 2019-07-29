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C 31 июля россияне могут воспользоваться правом на ипотечные каникулы

С 31 июля 2019 года вступают в силу изменения в законодательстве, согласно которым заемщик, имеющий ипотечный кредит и оказавшийся в трудной жизненной ситуации, вправе обратиться в банк с просьбой о предоставлении ему льготного периода на срок не более шести месяцев. Нововведение направлено на повышение уверенности граждан в возможности исполнения ими договорных обязательств по ипотечным жилищным кредитам.

В течение «ипотечных каникул» заемщик может по своему выбору либо приостановить платежи по договору, либо уменьшить их размер. Пауза в платежах не считается просрочкой и не приводит к ухудшению кредитной истории заемщика. Также в этот период не может быть обращено взыскание на заложенное имущество.

Законом установлены определенные ограничения по использованию ипотечных каникул:

— воспользоваться правом можно только один раз за весь период кредита;

— заемщик оказывается в трудной жизненной ситуации;

— предметом ипотеки является единственное жилье заемщика;

— сумма кредита не превышает 15 млн рублей.

К трудным жизненным ситуациям отнесены:

— потеря работы;

— признание заемщика инвалидом I или II группы;

— временная нетрудоспособность заемщика более двух месяцев подряд;

— снижение его среднемесячного дохода более чем на 30 процентов, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 50% от среднемесячного дохода;

— увеличение количества лиц, находящихся на иждивении, или подопечных заемщика, признанных инвалидами I или II группы, с одновременным снижением среднемесячного дохода более чем на 20 процентов, при котором размер среднемесячных выплат по кредиту превышает 40 процентов от среднемесячного дохода.

Кредитор обязан рассмотреть требование заемщика об установлении льготного периода в срок не позднее пяти рабочих дней после получения заявления.

Проценты на остаток задолженности по кредиту продолжают начисляться в течение всего льготного периода, а по его окончании заемщик возобновляет платежи на первоначальных условиях. Срок возврата кредита увеличивается на срок ипотечных каникул.

«Новый закон был принят по инициативе Банка России и направлен на защиту заемщиков, потерявших работу или попавших в другую трудную жизненную ситуацию. Нововведения распространяются также на те кредиты, договоры по которым были заключены ранее, до вступления в силу изменений в законодательстве», – сообщил управляющий Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Попов.

Справочно: За январь-май 2019 года жителям Тюменской области с учетом автономных округов предоставлено более 19 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму свыше 46 млрд рублей.

Совокупная задолженность по ИЖК, предоставленным заемщикам области, увеличилась с начала года на 5 процентов и на 1 июня 2019 года составила 395 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов незначительна – менее 1 процента.

Средний размер ипотечного кредита в Тюменском регионе составил 2,4млн рублей, средний срок выдачи – 18 лет и 10 месяцев. Средняя ставка по предоставленным ИЖК за май – 10,5 процентов годовых.

Почитайте заодно, что делать, если у вас забирают квартиру из-за просрочки ипотечного кредита.


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Сегодня в 12:56, просмотров: 251, комментариев: 0


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C 31 июля россияне могут воспользоваться правом на ипотечные каникулы
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