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​Психика не готова

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Мусорная тематика становится в Сургуте мусорной во всех смыслах, в том числе – в информационном. Сколько можно мусолить простое, казалось бы, телодвижение! Но там целая эпопея – сколько и кому платить, куда выбрасывать и куда отвозить, раздельно или все в кучу.

Вагон мусорных вопросов и примерно столько же не менее мусорных ответов. Например, по поводу раздельного сбора народ переживает – зачем за это платить, если все равно на один полигон отвозят? Народу объясняют: вы сейчас платите, чтобы потом были условия для раздельного сбора и утилизации. Народ: чего-чего? Может, сначала услуга, а потом – оплата? Народу: ну ладно, за июль заплатите, а там поглядим.

Депутаты говорят – надо снижать тариф. Оператор говорит – надо повышать тариф. Народ, робко: куда пойти?

И дальше в том же духе.

Создается стойкое убеждение, что вся эта мусорная история просто свалилась с неба на головы бедных чиновников ровно 1 июля, и сейчас они, болезные, бегают вокруг да около, не знают, что с этим инопланетным чудом поделать.

А у граждан в глазах немой вопрос: вы зачем этот геморрой вообще устроили?!

Да никто его не устраивал, честное благородное слово! Просто любая попытка оптимизировать жизнь граждан в условиях тотальной неспособности к организации самых примитивных процессов ведет к хаосу и последующим вялым попыткам разгрести все вручную. Что и наблюдаем.

Когда, говорите, планировалось начать выдавать в России электронные паспорта, такие удобные и современные? Отвечаю: в 2017 году. Универсальная электронная карта должна была заменить собой паспорт, медицинский полис, права, а также могла бы работать как платежное средство. Такая была задумка. Приходишь в Сбербанк, оформляешь карту – и ву а ля. Удобно же!

Но что-то пошло не так, хотя деньги на запуск потратили, многомиллиардную сумму. Теперь обещают начать в 2020-м, а полностью перейти в 2022-м. Запланировали потратить еще одну многомиллиардную сумму. У меня один вопрос: может, не надо? Ведь или карта сломается, или Сбербанк рухнет, ей богу. Давайте по старинке, пока работает.

Или взять тех же многострадальных дольщиков. Сидят за столом губернатор, исполнители, пострадавший народ. Губернатор по факту устраивает очную ставку тех с другими, беря на себя функции детектора лжи. Вдумайтесь только, какой мощный там поток взаимного доверия. И даже так, глаза в глаза, держа за рукав, невозможно расшить проблему!

Муниципалитет подгорает, застройщики крутятся ужом, банки внимательно осматривают карманы. Пишутся дорожные карты, устанавливаются веб-камеры, чтобы следить за процессом. А процесса нет! Не идет что-то. Не цепляется одно за другое, нет контакта или смазки не хватает, шестеренки крутятся сами по себе, выхлоп разве что на обогрев летом.

Кто-то скажет: ну как же, где-то же строят, не все, но строят! У меня ответ простой: а что, не должны были? Может, то, что строят – оно как-то само по себе должно двигаться, без участия губернатора, просто в силу того, что именно так и называется – «долевое строительство»?

Ну что ты, ответят мне, как же без губернатора! Стали бы они строить.

То есть даже ручное управление почти уже не работает. С губернатором – кое-как, со скрипом. Скоро подъезды будем убирать с губернатором, и с ним же мусор выносить, вот подождите немного.

Силы на обоснование бюджетов есть, а дальше сплошной белый шум. Вы им: где деньги? А они: жук поел. Вы: когда сделаете? Они: а еще денег дадите? Знаете, кстати, чем обосновал один важный чиновник отсрочку введения электронного паспорта? Он сказал, что народ к этому еще не готов психологически. Так что, ребята, давайте тренировать психику. Чую, пригодится.


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Сегодня в 08:41, просмотров: 398, комментариев: 4


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Комментарии:
developers developers developers develop
не нравится
Сегодня в 09:39
Однажды на презентации в Москве системы роботизированной вибродиагностики мне директор одного крупного предприятия ответил - бизнес не готов. А всё потому, что мероприятия по изменению рабочего процесса займут очень много времени и денег, обучение там, сертификация и так далее. Так же и тут - махину трудно сдвинуть без заинтересованности большинства сопряжённых с процессом людей.
Gopnik
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Сегодня в 09:41
Утром деньги вечером стулья. Но деньги вперёд. Что по такой схеме капремонт проглотили не возмущает?
Альберт Леонов
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Сегодня в 09:48
Меня начинают терзать сомнения о реалистических оценках жизни, депутатами госдумы. Так же чиновниками, предлагающими те или иные нововведения.
Взять хотя бы пресловутый мусор:
Можно было проще решить проблему: Дать денег муниципалитетам на обустройство полигонов, по новым нормативам. И льготы компаниям которые вывозят мусор , для организации раздельного сбора. Далее можно было выстроить цепочку и решить то, что сейчас пытаются навязать силой.
А так недоверие ростет и понятно что, все будет как будет, но кто то в карман положит денег себе.
Новые паспорта, новые номера, что только не вводят. Я вижу только один смысл: залезть в карман граждан и конкретные фирмы получат доход.
С дольщиками - там куча вопрос, на которых нет ответа.
Губернатор , пытается спасти дольщиков, при этом показать что может держать все под контролем и успешно решает задачи. На кону должность.
При этом используются всякие механизмы: от угроз быть на нарах, то конкретных действий отчуждения результатов труда строителей.
Силовики - тем бы кого посадить и отчитаться, получить бонусы и все.
Банки - те как бы три шкуры сорвать со всех. Причем интересно так:
Значит дают имПотеку - получают прибыль ввиде процентов с граждан. Финансируя строительство - получают проценты от строителей. И еще хотят что то урвать.
Не строит забывать и еще одно ведомство: ФНС, которое хочет собрать по больше налогов со всех!
444
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Сегодня в 10:15
Боже мой... Неистовый Альберт Леонов делает вид, что депутаты госдуры управляют страной, что это они придумывают и сами принимают законы, а министры тоже сами откуда-то взялись и управляют всем, как им заблагорассудится.
Альберт Леонов. Ох, не стоит вам притворно забывать еще одно ведомство: Владимира Путина. Который лично назначал и переназначал всех этих чиновников, чтобы они проводили в жизнь его политику, определял все 20 последних лет, определяет сегодня и собрался еще до скончания века определять политику: от отмены выборов, референдумов, федеративного устройства страны до местного самоуправления, до мусора. Бессменного, "данного нам свыше" Владимира Путина, чья администрация эти законы придумывает, и который ВСЕ эти законы сознательно подписал, все перечисленные вами псевдореформы благославил. Владимира Путина, чьи друзья в результате всей этой ЕГО бурной деятельности пухнут от бюджетных миллиардов.
Ох, не стоит этого конкретного человека, на дутом рейтинге которого только и держится власть, забывать, Альберт Леонов...

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