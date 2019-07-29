​Психика не готова

Мусорная тематика становится в Сургуте мусорной во всех смыслах, в том числе – в информационном. Сколько можно мусолить простое, казалось бы, телодвижение! Но там целая эпопея – сколько и кому платить, куда выбрасывать и куда отвозить, раздельно или все в кучу.

Вагон мусорных вопросов и примерно столько же не менее мусорных ответов. Например, по поводу раздельного сбора народ переживает – зачем за это платить, если все равно на один полигон отвозят? Народу объясняют: вы сейчас платите, чтобы потом были условия для раздельного сбора и утилизации. Народ: чего-чего? Может, сначала услуга, а потом – оплата? Народу: ну ладно, за июль заплатите, а там поглядим.

Депутаты говорят – надо снижать тариф. Оператор говорит – надо повышать тариф. Народ, робко: куда пойти?

И дальше в том же духе.

Создается стойкое убеждение, что вся эта мусорная история просто свалилась с неба на головы бедных чиновников ровно 1 июля, и сейчас они, болезные, бегают вокруг да около, не знают, что с этим инопланетным чудом поделать.

А у граждан в глазах немой вопрос: вы зачем этот геморрой вообще устроили?!

Да никто его не устраивал, честное благородное слово! Просто любая попытка оптимизировать жизнь граждан в условиях тотальной неспособности к организации самых примитивных процессов ведет к хаосу и последующим вялым попыткам разгрести все вручную. Что и наблюдаем.

Когда, говорите, планировалось начать выдавать в России электронные паспорта, такие удобные и современные? Отвечаю: в 2017 году. Универсальная электронная карта должна была заменить собой паспорт, медицинский полис, права, а также могла бы работать как платежное средство. Такая была задумка. Приходишь в Сбербанк, оформляешь карту – и ву а ля. Удобно же!

Но что-то пошло не так, хотя деньги на запуск потратили, многомиллиардную сумму. Теперь обещают начать в 2020-м, а полностью перейти в 2022-м. Запланировали потратить еще одну многомиллиардную сумму. У меня один вопрос: может, не надо? Ведь или карта сломается, или Сбербанк рухнет, ей богу. Давайте по старинке, пока работает.

Или взять тех же многострадальных дольщиков. Сидят за столом губернатор, исполнители, пострадавший народ. Губернатор по факту устраивает очную ставку тех с другими, беря на себя функции детектора лжи. Вдумайтесь только, какой мощный там поток взаимного доверия. И даже так, глаза в глаза, держа за рукав, невозможно расшить проблему!

Муниципалитет подгорает, застройщики крутятся ужом, банки внимательно осматривают карманы. Пишутся дорожные карты, устанавливаются веб-камеры, чтобы следить за процессом. А процесса нет! Не идет что-то. Не цепляется одно за другое, нет контакта или смазки не хватает, шестеренки крутятся сами по себе, выхлоп разве что на обогрев летом.

Кто-то скажет: ну как же, где-то же строят, не все, но строят! У меня ответ простой: а что, не должны были? Может, то, что строят – оно как-то само по себе должно двигаться, без участия губернатора, просто в силу того, что именно так и называется – «долевое строительство»?

Ну что ты, ответят мне, как же без губернатора! Стали бы они строить.

То есть даже ручное управление почти уже не работает. С губернатором – кое-как, со скрипом. Скоро подъезды будем убирать с губернатором, и с ним же мусор выносить, вот подождите немного.

Силы на обоснование бюджетов есть, а дальше сплошной белый шум. Вы им: где деньги? А они: жук поел. Вы: когда сделаете? Они: а еще денег дадите? Знаете, кстати, чем обосновал один важный чиновник отсрочку введения электронного паспорта? Он сказал, что народ к этому еще не готов психологически. Так что, ребята, давайте тренировать психику. Чую, пригодится.