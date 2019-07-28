​«Любовь» к своему народу

Москва. 27 июня. В центре города прошла массовая несогласованная акция протеста в пользу допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Росгвардия и сотрудники полиции задержали свыше 1300 человек. Это были как участники акции, так и простые люди, оказавшиеся не в том месте и не в то время.

Если на вас нет жилета «пресса», то будьте готовы оказаться в автозаке. Такой вывод можно было сделать в субботу.

По словам чиновников, все митингующие оказывали давление на работу избирательной комиссии. На ваш взгляд, насколько пенсионеры, сидящие на лавках (их в том числе задерживали силовики) опасны для работы ЦИК? Или же избиение правоохранительными органами людей дубинками – так работает свобода слова и выбора?

Хочется задать вопрос. Из-за чего люди решились выйти на улицу? Просто так из-за хорошей жизни? Может быть потому что их ни во что не ставят, заявляя им же о том, что в базе данных они числятся как умершие? И чуть позже добавляют, «Извините, но мы исправлять ничего не будем». Это ли не демонстрация отношения власти? Но, продолжим.

В Сибири и на Дальнем Востоке в это же время горит два миллиона гектаров леса. Пожар давно вышел за пределы Красноярского края. Дым дошел до Урала, Якутии. Города покрыты смогом, а люди не могут выйти на улицу, потому что не хотят дышать гарью и токсичным дымом.

На возмущения людей власти отвечают, что тушить пожары экономически нерентабельно. На мой взгляд это звучит как: ну да, выгорает огромное количество древесины, люди в городах страдают из-за последствий природных пожаров, ну ничего страшного. Абсурдности добавляет недавнее заявление Владимира Путина о готовности помочь Греции в преодолениилесных пожаров. Греции...

На мой взгляд весьма комичным является то, что, когда в столице проходят митинги с избиением людей, а в центре и на востоке страны происходит крупнейший пожар, президент вместо того, чтобы как-то решать эти вопросы, погружается на дно Финского залива.

Очень интересно, на что рассчитывают высшие органы государства. Ведь день за днем, недовольство людей растет, а рейтинги политиков стремительно катятся вниз.