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​Сургут за неделю. Когда дым рассеялся

Остались недовольные дольщики, рекламные конструкции, дело Попова и «Вардавар»

Неделю назад в Сургуте у жителей изрядно подгорело по поводу горящих в Красноярском крае лесов. Дым от пожаров шел аккурат в нашу сторону, мешая дышать и верить МЧС, что очаг проблем был настолько далеким. Смотришь на физическую карту страны – да, от Енисея вполне может задувать. Смотришь погоду – да, ветер как раз был восточный, пусть и несильный. Смотришь на карту пожаров – елки, так и в Югре неплохо горело! Но МЧС, конечно, видней, Красноярск так Красноярск. Тем более что «содержание углекислого газа… находится в пределах нормы». Вот в пределах этой нормы и дышали, через два раза на третий.

Стакан наполовину

Окончательно рассеять дым во вторник к нам прибыла лично губернатор Наталья Комарова – по крайней мере в том, что касается проблемы дольщиков «Северстроя» и «ДЭПа». На очередном совещании заинтересованные лица достали из портфелей свои дорожные карты и начали сверяться – туда ли движемся и с заданной ли скоростью? Выяснилось, что из 14 проблемных строек у половины все складывается более-менее, остальные буксуют. Договорились встретиться еще раз в августе. В общем, процесс идет, но не для всех с одинаковым успехом. Комментарии этого процесса зависят от комментирующей стороны: для властей стакан наполовину полон, для дольщиков – наполовину пуст. Застройщики мечутся посредине.

Дежурный обход

На следующий день Наталья Комарова осматривала сургутские владенья: посетила строительство школы-садика, походила по новому асфальту на аппендиксе улицы Киртбая, заглянула в кардиологический центр. Подобные блиц-набеги начальства также несут в себе двойной сакральный смысл. С одной стороны, местные власти и подрядчики пребывают в тонусе, с другой, окружное руководство приходит в себя после проблемных бесед с теми же дольщиками. «Социалка» строится, улицы прокладываются, новое оборудование функционирует – все это можно пощупать руками. За подписываемыми бумажками не всегда виден конечный результат, а тут – пожалуйста! Весьма бодрит.

Хралович и конструкции

Или вот – рекламные конструкции. Взявшись за их демонтаж, городские власти обретают зримый результат, понижающий артериальное давление и благотворно действующий на урбанистическую дальнозоркость. Университетскую улицу окучили, 11 щитов сняли на 30 лет Победы, добрались до Ленина, особо подчеркивая отсутствие связи с творчеством Антона Храловича. Мы, мол, сами с усами. Славу уличных санитаров не отдадим никому! Ну и отлично. Давайте действовать и дальше в таком ключе – Хралович пусть снимает клипы (о высокой траве, например), а вы будете траву эту косить с независимым видом. Главное – реагировать! Не на Храловича, на жизнь за окном. И будет вам низкий поклон и популярность на Youtube. Глядишь, и Комарова поставит «лайк».

Суд да дело

Суд по «песочному делу» бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова на минувшей неделе вильнул в сторону – рассматривали превышение полномочий главы города при покупке детского сада в 2014 году. Следствие сочло, что городу нанесли ущерб в 70 млн. руб. Свидетель в виде бывшего главного архитектора Алексея Фокеева сообщил, что распоряжение о покупке пришло из округа. Мэр, соответственно, «превысил», выполняя указания свыше. И никак не мог нанести ущерб городскому бюджету, поскольку и средства на покупку также поступили из округа. Занавес.

Важнейшее из искусств

Ну и в конце, как обычно, новости культуры. В Югре собираются снимать серию (!) художественных (!!) короткометражек, посвященных выдающимся жителям округа. Даже уже нашли исполнителя на роль Фармана Салманова. Задумка крайне интересная, особенно в части сценарного плана. В короткометражку всю биографию не впишешь, поэтому будут брать, наверное, какой-то значимый эпизод из жизни – и вперед, да? А где и как прокатывать будут? А кто режиссер? Откуда съемочная группа? Сколько, пардон, стоит проект? Кто, пардон еще раз, платит? Надеюсь, что подробности не заставят себя ждать, интересно же.

Мокрый финал

Началась неделя в Сургуте с дыма, а закончилась водой – традиционным «Вардаваром», то бишь национальным армянским обливанием в контексте дружбы народов. Погода случилась не совсем армянская для конца июля, но хоть дождя не было, и на том спасибо. В общем, все здорово, только по своей локации праздник из городского превращается в микрорайонный, ведь не каждый сургутянин вообще в курсе, где находится улица Усольцева и что за «Четыре сезона» такие там произрастают.


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28 июля в 19:39, просмотров: 383, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
28 июля в 20:13
Дым то, от горящих в Красноярском крае лесов, пару суток над Сургутом продержался. А шлейф от остальных проблем, ого-го, еще на сколько лет растянется.

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