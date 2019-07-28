​Что делать, если банк забирает ипотечную квартиру, и это неизбежно?

Нередко непредвиденные жизненные обстоятельства, потеря трудоспособности, декретный отпуск и отказ в реструктуризации ипотеки приводят к просрочкам по кредиту. Банк обращается в суд с иском о взыскании задолженности по кредитному договору, обращая взор на заложенное имущество .

В судебном заседании по ходатайству должника может быть снижена неустойка, начисленная банком по кредитному обязательству.

Банк представляет в суд отчет об определении рыночной стоимости квартиры, к которому следует отнестись внимательно. Ведь заложенное имущество будет продано с публичных торгов, начальная продажная цена будет установлена в размере 80 процентов от определенной судом рыночной стоимости объекта.

Поэтому при несогласии с оценкой банка, представляйте в суд свою и заявляйте на этом основании судебную экспертизу об определении рыночной стоимости объекта.

При этом помните, что на стадии исполнительного производства, изменить уже определенную рыночную стоимость на большую вы не сможете. Этот шанс есть только в суде первой инстанции!