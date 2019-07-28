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​Что делать, если банк забирает ипотечную квартиру, и это неизбежно?

Нередко непредвиденные жизненные обстоятельства, потеря трудоспособности, декретный отпуск и отказ в реструктуризации ипотеки приводят к просрочкам по кредиту. Банк обращается в суд с иском о взыскании задолженности по кредитному договору, обращая взор на заложенное имущество .

В судебном заседании по ходатайству должника может быть снижена неустойка, начисленная банком по кредитному обязательству.

Банк представляет в суд отчет об определении рыночной стоимости квартиры, к которому следует отнестись внимательно. Ведь заложенное имущество будет продано с публичных торгов, начальная продажная цена будет установлена в размере 80 процентов от определенной судом рыночной стоимости объекта.

Поэтому при несогласии с оценкой банка, представляйте в суд свою и заявляйте на этом основании судебную экспертизу об определении рыночной стоимости объекта.
При этом помните, что на стадии исполнительного производства, изменить уже определенную рыночную стоимость на большую вы не сможете. Этот шанс есть только в суде первой инстанции!


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Сегодня в 11:44, просмотров: 391, комментариев: 4


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 14:03
Что делать, когда судебные приставы отбирают ипотечную квартиру, продают ее через торги по заниженной стоимости подставному лицу и потом перепродают по рыночной цене?

Оксана Рудик Сергей Б
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Сегодня в 16:42
Добрый день! Оспаривать торги. Срок на оспаривание торгов 1 год. Как правило торги проводятся с многочисленными нарушениями, и их редко оспаривают. Цель торгов: выгодно продать квартиру для удовлетворения большего размера задолженности кредиторов. А если продают с нарушением шагов в аукционе, или в последующем победитель аукциона отказывается от подписания договора купли-продажи и победителем становится тот кто предложил меньшую сумму, как правило отказывается заинтересованное лицо, то это является основанием для признания торгов недействительными.
Сергей Б Оксана Рудик
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Сегодня в 17:18
О, знаете, людям у которых приставы квартиры отжали, посоветую к вам обратиться.

Материал видел и по торгам, и участие в них приставов. Там на сто уголовных дел, не меньше.

Правда, что они только не делали: и в прокуратуру, и в суд, и президенту писали, и в Ханты ездили, и в Екатеринбург, и в Москву. А в ответ тишина, будто друг не вернулся из боя.



Злопыхалкин Сергей Б
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Сегодня в 17:42
Можно подумать, мы без вас не знаем, почему службу судебных приставов выходцы из южных регионов СССР оккупировали

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Мнения

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