Что делать и кому звонить, если встретил медведя? // ПАМЯТКА

В лесах Югры водятся медведи – это не секрет. Они часто выходят на дороги и выпрашивают у водителей еду. Одного такого видели в Октябрьском районе Югры 26 июля. Что делать, если вы встретили медведя в лесу? Убегать? Прятаться? Подробную инструкцию читайте в памятке СИА-ПРЕСС.

Если вы заметили медведя, старайтесь сохранять спокойствие и вспомните о правилах поведения при встрече с медведем:

1. Медведи хорошо слышат и обладают прекрасным обонянием, но у них слабое зрение. Если вы заметили медведя, первым постарайтесь аккуратно удалиться от него.

2. Не убегайте. Бегство провоцирует медведя на преследование, зверь развивает скорость до 60 км/ч. Бегите лишь в случаях, если уверены, что успеете добежать до укрытия.

3. Если медведь приближается, его можно отпугнуть громкими звуками: кричите, стреляйте в воздух, звените металлическими предметами. Медведи не выносят шума.

Как избежать встречи с медведем?

1. Шумите, пойте, громко разговаривайте и старайтесь ходить по лесу в компаниях.

2. Не приближайтесь к местам мертвой дичи и рыбы – медведь может прийти поживиться.

3. Не подкармливайте медведей и медвежат, даже если находитесь в безопасности (машине, доме). Помните – медведь вернется, чтобы получить добавку.

4. Не устраивайте свалки пищевых отходов, их может учуять зверь. Сожгите мусор или закопайте.

5. Если видите медвежонка, значит неподалеку его мама. Она придет в ярость, если увидит вас вместе.

Кому звонить?

Если вы увидели медведя, доберитесь до безопасного места и обратитесь в департамент недропользования и природных ресурсов Югры по телефону: (3467) 35-30-03, 36-01-05.

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