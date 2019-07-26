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​Сургут забористый

Заборчики, заборчики… «Поросячьи», черные, зеленые, железные, пластиковые… литье с финтифлюшками… Сургут, если честно, утопает в заборчиках. Став едва ли не доминирующим объектом городской среды, они вызывают вокруг себя нешуточные дискуссии. Можно диссертацию писать «Заборчики как сублимация социальной политики муниципального образования».

И правда, что-то в этом есть. Я имею в виду маниакальную страсть все огораживать. Понятно, что школы и прочие важные объекты окучивают в соответствии с законодательством, там и заборы соответствующие. Враг не пройдет. Но зачем городить вот этот мелкий огород по всему городу?

Зайдите ради любопытства (если там не живете), например, внутрь 17-го микрорайона, это между 30 лет Победы и 50 лет ВЛКСМ, исторический ореол моего обитания. Раньше, когда деревья были большими (на самом деле – маленькими), редкая птица, пересекая данную территорию, наталкивалась на заборчик. Их не было вообще! И граждане, тем не менее, довольно стройно перемещались по оптимальной траектории, где по тротуарам, где – по протоптанным народным тропам.

Классическая теория обустройства внутриквартальных пространств гласит, что сначала надо дать людям самим протоптать наиболее удобные маршруты, а потом уже оформить их официально, разбив вокруг газоны и произведя прочее зонирование. И никто тогда своей волей с тротуара не свернет! В принципе, так и было – при отсутствии заборов никто не шастал по сугробам зимой и траве летом. А зачем?

Сейчас там от заборчиков рябит в глазах. Их просто запредельное количество. Привычные маршруты ломаются, оптимальные сквозные проходы местами перекрыты. Повторю вопрос: зачем? Чтобы машины не парковались? Сомнительный аргумент, ибо заборы зачастую окружают именно что пешеходные дорожки. Да и там, где автомобиль мог бы теоретически влезть на «зеленку», могут быть иные способы ограничения, те же аккуратные столбики. Я уж не говорю об угрозе штрафа.

Заборы вдоль улиц? Ну, чтобы люди в неположенном месте на проезжую часть не вываливались? Совершенно согласен с мнением Альберта Леоновав сто тысяч раз лучше и эффективнее работает жесткий кустарник. Я не ботаник, но есть такие зеленые заборы, сквозь которые ни один мазохист не продерется, даже зимой. Плюс эстетика и экология. У нас же, обратите внимание, зачастую и кустарник есть, и забор его подпирает – для пущей надежности. Как тут не вспомнить про эффективность расходов – обслуживать-то надо и кусты, и ограду.

Заборы вокруг детских площадок? Опять же, отсылаю к мнению Леонова и подписываюсь под ним, за одним исключением – если детская площадка вплотную примыкает к проезжей дворовой территории (а такое сплошь и рядом), то ограждение не помешает, наверное. Хотя тут, скорее, комплексная отдельная проблема.

В остальных случаях заборчики бессмысленны как класс. Соответственно, все разговоры об эстетической стороне вопроса (цвет, размер, форма, степень облезлости и деформации) – все равно, что обсуждение конфигурации облаков на небе. Разница лишь в том, что эти «облака» в копеечку для городского бюджета обходятся. Снести бы их на 80 процентов, да и дело с концом.

Почему об этом никто не подумал? Да потому, что у нас априори концепция такая: если чего от человека не оградить, он непременно залезет, сломает, испортит и всячески нарушит. На машине припаркуется, дорогу перебежит в неположенном месте, намусорит, вытопчет, надругается над святым. Больше заборчиков – больше порядка. То есть вместо того, чтобы работать с людьми (а они на девяносто процентов вменяемые, а невменяемым и забор не помеха), работают с заборчиками. Причем, достаточно хреново работают.

Почитайте и посмотрите заодно обзор и типологию заборчиков в Сургуте.


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Сегодня в 15:29, просмотров: 61, комментариев: 0


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