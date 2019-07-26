Хозяйский подход

Многие люди в городе считают, что наполнение понятия «комфортная городская среда» включает в себя не только асфальтированные стоянки под любимые автомобили, спортивные и детские площадки, тротуары, но и природные элементы, доставляющие нам — жителям большого города эстетическое удовольствие. Меня радует отношение сургутян к сохранению зеленых насаждений, парков и скверов. Наша северная природа приучила нас к бережливости. Однако хорошо не только сохранять, но и приумножать. Так, как это делают жители дома 12 по улице Профсоюзов. Получилось здорово!





Большой многоэтажный панельный, как многие в Сургуте дом, и у всех 9 подъездов такая красота. А какой там цветочный аромат. На запах слетелись все пчелы города!



Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто организовал такую красоту: жителей и старшего по дому Кравца Николая Ивановича, не жалеющих своего времени и сил; председателя ТОСа Миногину Валентину Федоровну, оказавшую помощь с приобретением части растений; директора Богуна Дмитрия Михайловича и работников УК «Сервис-3» , за своевременный полив.

Вот так совместными усилиями жители организовали у своего дома уголок комфортной городской среды. Молодцы!

Берегите себя и окружающий мир!