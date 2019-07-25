«Наша судьба зависит от чьего-то решения — когда бизнес поделит лакомые кусочки между собой»

Во вторник, 23 июля, в Сургуте губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с сургутскими дольщиками, проблемными застройщиками, представителями Минстроя России и сотрудниками администрации города. В ходе встречи было озвучено, что в Сургуте на данный момент 14 проблемных домов, у шести из них уже определена подрядная организация, которая будет достраивать объекты.

Своим мнением о встрече поделились представители городской инициативной группы дольщиков:

Каждый раз представляем себе встречу в одном формате, но всегда все решает ситуация. Встреча с губернатором не была исключением. Видно, что Наталья Владимировна уже очень обеспокоена ситуацией, в какой-то мере, думаю, зла на то, что за два месяца ситуация сдвинулась с мертвой точки на очень маленькое расстояние. А ведь 1600 семей до сих пор не имеют своих законных, оплаченных квадратных метров.

Что касается ЖК «Любимый» дом 3, можно уверенно сказать — решения нет. Его не будет и 31 июля согласно дорожной карте (не найден подрядчик, который будет достраивать дом — прим. ред.). Все тормозит «Сбербанк», это очень огорчает нас-дольщиков. Печально, что банк не может помочь нам, но еще и выжимает максимальную выгоду для себя, пытается обогатиться на чужом несчастье (дольщики просили снизить ставку по ипотеке на один процент, не всем эта процедура была одобрена — прим. ред.).

Складывается впечатление, что банки максимально хотят заработать на этой ситуации. «Сбербанк» и «СНГБ» предложили губернатору следующие условия: для застройщиков, которые будут достраивать проблемные объекты, город без тендеров дает участок земли в виде, скажем так, какой-то морковки — ты нам дом дострой, а мы тебе участок земли.

У «Северстроя» есть свои активы, почему бы их не продать? Ну нет же, банки решили еще и земли города продать.

В итоге дольщики Сургута снова зависят от чьего-то решения. Когда бизнес поделит лакомые кусочки между собой.

Что касается распоряжение, которое должны были подготовить в администрации, то мы, дольщики, надеялись, что хоть какая-нибудь своеобразная социальная помощь будет от нашей администрации. Кому-то помогут со съемом жилья, а кому-то с ипотекой. И тут ожидания дольщиков не подтвердились.

От редакции: Наталья Комарова повторно поручила проработать вопрос социальной поддержки проблемных дольщиков.

Отметим, 25 июля, в Ханты-Мансийске прошла встреча заместителя генерального прокурора России с главой округа, мэрами муниципалитетов Югры и застройщиками по вопросам долевого строительства.

Напомним, проблемы застройщиков в Сургуте начались осенью прошлого года.