Когда уберут не подключенные к сети опоры ЛЭП на Бажова-Бахилова? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

На этой неделе в СИА-ПРЕСС обратились жители Сургутских улиц Бажова и Бахилова, где стоят старые бетонные опоры ЛЭП. Провода с них уже давно сняли, а вот опоры убирать не торопятся. Вопрос – уберут ли их, и если да, то когда?

СИА-ПРЕСС связалось с отделом организации управления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяйства администрации города. Нам объяснили, что они очень хотят убрать эти опоры, но есть проблема. Они никому не принадлежат.

Когда-то эта линия была собственностью предприятия «ГОРЭНЕРГО»: бетонные опоры и провода с мачтами. Однако в дальнейшем, когда компания ликвидировалась, провода сняли, а линию электроснабжения передали городу – сейчас она идет по подземному кабелю. А вот сами опоры (всего их восемь) городу не перешли.

Сейчас предприятия «ГОРЭНЕРГО» нет, и участок обслуживается сетевой организацией «Городские электрические сети» (ГЭС). Администрация сделала к ним запрос, и выяснилось, что опоры на балансе у них не числятся.

Получается, что эти опоры не принадлежат ни муниципалитету, ни территориальной энергоснабжающей организации. Они бесхозные.

В департаменте городского хозяйства работают над этим вопросом: «Чтобы убрать опоры, нужна техника, работы и заложенный под это бюджет. Для этого мы должны оформить опоры как бесхозные, а этот процесс долгий – он длится больше двух лет», - объяснила ситуацию заместитель начальника отдела организации управления инженерной инфраструктурой Карташова Оксана. - Мы не хотим ждать, поэтому в «ГЭС» было направлено письмо с предложением объединить усилия и убрать опоры. Конечно, они не обязаны этого делать. Если они согласятся, это будет просто их доброе волеизъявление».

Также в своем письме администрация попросила «ГЭС» провести инвентаризацию всех брошенных объектов электросетевого комплекса, которые не используются в городском электроснабжении.

Муниципалитет ждет ответа. Его в «ГЭС» могут дать до 8 августа. Если он будет утвердительным, опоры вскоре демонтируют. Если отрицательным, город уберет их своими силами, но на это потребуется больше двух лет из-за бумажной волокиты.

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