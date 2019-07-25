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Когда уберут не подключенные к сети опоры ЛЭП на Бажова-Бахилова? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

На этой неделе в СИА-ПРЕСС обратились жители Сургутских улиц Бажова и Бахилова, где стоят старые бетонные опоры ЛЭП. Провода с них уже давно сняли, а вот опоры убирать не торопятся. Вопрос – уберут ли их, и если да, то когда?

СИА-ПРЕСС связалось с отделом организации управления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяйства администрации города. Нам объяснили, что они очень хотят убрать эти опоры, но есть проблема. Они никому не принадлежат.

Когда-то эта линия была собственностью предприятия «ГОРЭНЕРГО»: бетонные опоры и провода с мачтами. Однако в дальнейшем, когда компания ликвидировалась, провода сняли, а линию электроснабжения передали городу – сейчас она идет по подземному кабелю. А вот сами опоры (всего их восемь) городу не перешли.

Сейчас предприятия «ГОРЭНЕРГО» нет, и участок обслуживается сетевой организацией «Городские электрические сети» (ГЭС). Администрация сделала к ним запрос, и выяснилось, что опоры на балансе у них не числятся.

Получается, что эти опоры не принадлежат ни муниципалитету, ни территориальной энергоснабжающей организации. Они бесхозные.

В департаменте городского хозяйства работают над этим вопросом: «Чтобы убрать опоры, нужна техника, работы и заложенный под это бюджет. Для этого мы должны оформить опоры как бесхозные, а этот процесс долгий – он длится больше двух лет», - объяснила ситуацию заместитель начальника отдела организации управления инженерной инфраструктурой Карташова Оксана. - Мы не хотим ждать, поэтому в «ГЭС» было направлено письмо с предложением объединить усилия и убрать опоры. Конечно, они не обязаны этого делать. Если они согласятся, это будет просто их доброе волеизъявление».

Также в своем письме администрация попросила «ГЭС» провести инвентаризацию всех брошенных объектов электросетевого комплекса, которые не используются в городском электроснабжении.

Муниципалитет ждет ответа. Его в «ГЭС» могут дать до 8 августа. Если он будет утвердительным, опоры вскоре демонтируют. Если отрицательным, город уберет их своими силами, но на это потребуется больше двух лет из-за бумажной волокиты.

--

Из прошлого ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете, как поступить, если встретил на улице потерявшегося пожилого человека.

Свои вопросы для рубрики «СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ» вы можете прислать на электронную почту semikhatskikh@siapress.ru или оставить в комментариях.


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25 июля в 18:02, просмотров: 350, комментариев: 2


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 00:50
Почему у чиновников все время такие нелепые отмазки? Ну вот произойди завтра несчастный случай - например, на ребенка этот столб упадет - условная Комарова даст по шее мэру и в течение дня уберут все эти столбы безо всякой бумажной волокиты. Почему нельзя без пинков работать?
Моби
не нравится
Сегодня в 00:55
«Сейчас предприятия «ГОРЭНЕРГО» нет, и участок обслуживается сетевой организацией «Городские электрические сети» (ГЭС). Администрация сделала к ним запрос, и выяснилось, что опоры на балансе у них не числятся.» - просто какой бездельник забыл при ликвидации горэнерго передать их сетевой компании. Бездельника наказать, опорв постановлением передать - они денег стоят, гэс сам их спилит и заберет.

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