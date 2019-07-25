​Небезопасная вертикаль

Смерть детей в палаточном лагере Хабаровского края привела к очередному взрыву возмущений и тотальной проверке всех детских лагерей в стране – то есть классической российской кампанейщине, следующей за любой трагедией. Моя коллега Анастасия Семихатских написала по этому поводу статью со своими воспоминаниями о студенческом общежитии в Санкт-Петебурге, где жертвой подобного пожара в любой момент могла стать она или ее однокурсники.

Все наперебой говорят о «русской безалаберности», безответственности разных служб, неспособности их дать четкие указания, исполнить указания, проверить, перепроверить, проконтролировать и так далее. Это так. Но главная проблема в том, что хваленая всепроникающая вертикаль власти, за которую ратуют охранители и называют ее гарантом безопасности нашего общества, по сути толковой безопасности обществу не дает и дать не может.

Яркие отличительные особенности российских вертикально-интегрированных государственных (и прогосударственных, например, госкорпораций) структур – подбор персонала по принципу лояльности и тотальное неприятие публичного конфликта. Причем лояльность должна быть двойной – президенту как олицетворению системы и конкретному начальнику как представителю власти на месте. Про неприятие конфликта пояснять, думаю, не надо – посмотрите, как наша власть (любого уровня) тяжко и нервно реагирует на публичные скандалы.

И вот подобранные по этому принципу люди встречаются на проверке какого-нибудь детского лагеря. Оба понимают, что там дырки в стенах, что бегают крысы, что все может в один момент полыхнуть, но: заявить об этом будет означать публичный скандал, начальство узнает (оно у обоих по сути одно), настучит по голове, а в бюджете денег все равно нет на исправление, так чего кипеш поднимать? Даже если две стороны решения вопроса не в дружеских отношениях, а как-то конкурируют или конфликтуют, один другому просто выпишет какое-нибудь предписание и уйдет.

Конечно, конфликты у них бывают, но проходят под ковром и не касаются таких мелочей, как дыры в стенах или пожарная безопасность детского лагеря. Последние становятся предметом разборки только в случае возмущения общественности и выхода в публичную плоскость.

В случае, если проверка пришла к бизнесу, то тут одновременно и сложнее, и проще. Если бизнесмен, например, депутат местной думы от «Единой России», то с ним вопрос будет решен полюбовно. Если предприниматель не очень лояльный, то получит пачку предписаний и штрафов и либо будет откупаться, либо устранять претензии (второе дороже, а иногда просто невыполнимо с учетом постоянно меняющихся норм и требований).

С силовиками, которые у нас зачастую проверяют все – от качества хлеба и креплений канализационных люков до сложнейших технических объектов, все несколько сложнее. Их отчетность зачастую связана с уголовными делами, да и к межвидовой конкуренции они более склонны, поэтому мы частенько видим, как то сержанта с миллионами поймают, то лейтенанта с миллиардами. То есть они чаще наказывают кого-нибудь, но в целом их система не отличается от всей вертикали.

Мне скажут: если системы с вертикальной армейской дисциплиной не могут («по твоему, проклятый либерал») обеспечить безопасность – значит, никто не сможет.

Не-а.

Я не устаю талдычить, что любая монополия (кроме монополии государства на насилие) – скорее плохо и неэффективно, любая вертикализация (кроме как в армейских и силовых структурах) чаще уступит распределению полномочий и ответственности.

У нас государство пытается влезть в каждую дырку и проконтролировать каждый чих. А зачем? Абсолютное большинство проблем можно решить в горизонтальной плоскости – между двумя сторонами одного инцидента. Правда, для этого потребуется нормально работающая судебная система.

Идет человек по улице, упал в открытый люк, сломал ногу – подал в суд на Горводоканал или управляющую компанию – отсудил пару миллионов рублей. На сколько открытых люков хватит зарплаты директора Горводоканала или управляющей компании? Поверьте, в этой ситуации быстро найдется способ обеспечить внутренний корпоративный контроль за всеми люками в городе.

То же самое с трагически известной «Зимней вишней». В любой цивилизованной стране владелец торгового центра, не обеспечивший противопожарную безопасность, не просто бы сел, но был бы разорен до такой степени, что его долги правнуки бы отдавали. С хабаровским лагерем – та же история. Вы скажете: «Но ведь такое сутяжничество не вернет детей». А я скажу: не вернет, но если все владельцы всех зданий и детских лагерей в стране будут знать, что при любом небольшом ЧП их завалят исками, а за крупный инцидент просто разорят, и от этого не откупиться и не убежать – поверьте, они быстро наведут в своем хозяйстве порядок и выстроят безопасность.

Понятно, что я сейчас оперирую мечтами, как бы это могло быть. Я даже не могу сказать фразу «к этому надо стремиться», так как современная российская власть стремится контролировать все и вся, какое тут распределение полномочий. Единственный способ, которым мы можем хоть на шажок приблизиться к такой замечательной жизни – это не прощать государству (да и бизнесу) никаких косяков в плане безопасности и комфорта. Жаловаться – причем публично – на каждую проблемную точку, обращать внимание общественности, требовать решений. Иначе все так и будет решаться где-то под ковром – не в нашу пользу.