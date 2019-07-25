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Что можно требовать от авиаперевозчика при задержке рейса?

А также что делать, если вы опоздали на самолет или ваш вылет отменили

Сегодня, 25 июля, в Ханты-Мансийске был на несколько часов задержан вылет самолета в Москву. Роспотребнадзор Югры опубликовал инструкцию: что делать пассажирам таких рейсов, что требовать от перевозчика и как возместить часть стоимости билета.

В случае задержки авиаперелета по различным причинам (плохие погодные условия, технические неполадки в самолете, большая загрузка воздушного пространства аэропорта, внутренние проблемы авиакомпании и многое другое), Управление Роспотребнадзора рекомендует ознакомиться со следующей информацией.

Что обязана предоставить авиакомпания:

1. Вне зависимости на сколько рейс задержан всем пассажирам с маленькими детьми (до 7 лет) должна быть предоставлена комната матери и ребенка;

2. При задержке рейса на 2 часа и более, пассажир имеет право на два телефонных звонка или сообщения по электронной почте. Кроме этого, авиакомпания должна обеспечить всех пассажиров прохладительными напитками;

3. При задержке рейса более 4-х часов перевозчик обязан обеспечить всех горячим питанием. Питание авиакомпания должна предоставлять каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь в ночное. Как правило, пассажирам выдают талоны на питание в один из ресторанов или кафе аэропорта;

4. В случае задержки самолета на 8 часов и более в дневное время (6 и более в ночное) авиакомпания должна разместить своих пассажиров в гостинице. Также, перевозчик обязан организовать трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно и хранение багажа в камере хранения.

Последовательность действий при задержке авиарейсов:

1. Необходимо связаться с представителя авиакомпании. Он может быть на стойке, где проходила регистрация на рейс, а также в кассе авиакомпании в аэропорту. Если гражданин уже прошел предполетный досмотр, то сотрудника можно найти у гейта (выхода), откуда по плану должен был вылетать самолет.

2. От представителя авиакомпании нужно получить отметку о задержке рейса, а также талоны на питание (или напитки, или гостиницу) в зависимости от того, на какой срок задержали рейс.

В случае если представителя авиакомпании не представилось возможным найти либо связаться непосредственно в аэропорту, гражданин может поставить отметку у сотрудника аэропорта, для этого обратитесь на стойку информации. Отметку ставят на маршрутную квитанцию. Сюда же ставят печати о выдаче напитков, питания и т.п.

Задержка рейса нередко сопряжена с дополнительными материальными затратами. На этот случай предусмотрена материальная компенсация. Однако, данная компенсация выплачивается только в том случае, если задержка произошла по вине авиакомпании. Размер компенсации составляет 25% от минимальной заработной платы за каждый час задержки, но не более 50% от стоимости билета.

Если самолет не вылетел вовремя из-за погодных условий, технической неисправности самолета или любых других обстоятельств, которые не зависят от авиакомпании, то материальная компенсация гражданам не положена.

Что делать если пассажир опоздал на стыковочный рейс?

Здесь необходимо посмотреть, какой у вас билет:

— 1 билет, 1 авиакомпания — при задержке первого рейса и опоздании на пересадку, пассажир в любом случае улетит — вопрос лишь в том, насколько скоро. Авиакомпания сделает все возможное, чтобы отправить такого пассажира следующим рейсом;

— 1 билет, 2 авиакомпании — билет на одном бланке, а авиакомпании разные, это означает, что между ними существует договор о сотрудничестве. В ситуации, когда авиакомпания «А» задерживает рейс и пассажир опаздывает на самолет авиакомпании «Б», проблему должна решать авиакомпания «А»;

— 2 билета, 1 или 2 авиакомпании — покупка билетов на двух разных бланках — риск не улететь увеличивается, так как формально гражданин не является транзитным пассажиром. Это означает, что при опоздании на пересадку билет на второй рейс «сгорает», даже если гражданин летит рейсами одной авиакомпании. Если билет был куплен туда и обратно, также аннулируется и обратный билет, как в случае неявки на рейс — no show. Но если у пассажира более дорогой тариф, то это позволит сохранить обратный билет и вернуть часть суммы за неиспользованный.

Что делать если отменили самолет за несколько дней?

В данной ситуации гражданин имеет право на следующее: осуществить замену билетов (составление альтернативного маршрута перевозки); вернуть денежные средства (если авиакомпания взяла на себя ответственность).

Что делать если отменили самолет в день вылета?

Если же пассажира готова перевезти другая авиакомпания, то возможны два варианта: бесплатное переоформление билета, если отмена произошла по вине перевозчика; переоформление билета с доплатой, если перевозчик не виноват.

Обязанности авиаперевозчиков регулируются Федеральными авиационными правилами «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», а также Воздушным Кодексом РФ.

Необходимо отметить, что для получения материальной компенсации по прилету гражданину необходимо написать заявление с приложением посадочного талона и документа, который подтверждает задержку рейса в адрес авиакомпании. В случае отказа от выплаты материальной компенсации, такой спор подлежит рассмотрению по существу с последующим вынесением обязательного для исполнения решения в рамках гражданского судопроизводства.


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Сегодня в 16:25, просмотров: 134, комментариев: 0


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Что можно требовать от авиаперевозчика при задержке рейса?
А также что делать, если вы опоздали на самолет или ваш вылет отменили
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