Наджа-Лига здорового футбола 5х5

Федерация футбола города Сургута совместно с группой компаний «Наджа» уже третий год подряд проводит летний футбольный турнир «Наджа-лига дворового футбола 5х5», в котором традиционно принимают участие любительские и корпоративные команды нашего города!

За короткое время турнир стал по-настоящему популярным среди любителей футбола в Сургуте и собрал рекордное количество заявленных команд.

Цель турнира — популяризация спорта и здорового образа жизни, а также увеличение количества любительских футбольных команд города!

Турнир проходит с июня по август.

Команды играют по правилам мини-футбола (5х5) на открытой летней площадке (ул. Московская 34В, СК "Виктория"). Игры проводятся с периодичностью 1-2 раза в неделю. Новости турнира и расписание игр обновляется регулярно. Следите за информацией!

Приглашаем всех поклонников футбола в Сургуте на ежегодный летний турнир «Наджа-Лига 5Х5 2019»!

Главный информационный партнер – газета «Новый Город» — любимая газета сургутян. Поддерживая правильные и здоровые инициативы, редакция газеты учредила собственный приз – «Кубок НГ».

Турнир освещается в группах Вконтакте:

Турнир: Наджа-Лига дворового футбола 5Х5: https://vk.com/nadzhaldf

Сургутский футбол: https://vk.com/surgutfootball

Федерация футбола города Сургута: https://vk.com/moo_ffgs