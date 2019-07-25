​Закон и порядок, выпуск 3. Что будет с нашими парковками

Пока парковочные войны бушуют практически во всех российских городах, на свет появилась инициатива уменьшить предусмотренные ГОСТом размеры парковочного места. Проектный комитет «Удобная дорога» при Росстандарте начал общественное обсуждение нового стандарта, который, впрочем, уже включен в национальный план стандартизации на текущий год. Так что хотите обсуждайте, хотите – нет, но примерно в ноябре новые параметры могут начать действовать.

Цель новшества – самая что ни на есть благая: увеличить количество мест для парковки. По экспертным оценкам – на 15-20 процентов. За счет чего? По нынешнему ГОСТу размер парковочного места составляет 5,3 метра на 2,5. Предлагается сократить его в длину или ширину – в зависимости от типа паркинга. Если машины стоят вдоль дороги, то уменьшается ширина занимаемой территории – до 2 метров. Если парковка под углом к проезжей части, от 45 до 90 градусов, ширина не страдает, зато сокращается длина – до 5 метров.

Таким образом, увеличивается собственно проезжая часть, и парковки можно будет организовывать на узких улицах. Достижение само по себе сомнительное, поскольку мы знаем, что механический рост парковочных мест не ведет к решению проблемы, особенно в центральной части городов. Наоборот, подобная ситуация провоцирует рост трафика. Ну и узкие улицы, заставленные машинами – сомнительное достижение. Во всем мире ситуация ровно обратная – узкие проезды пытаются вовсе избавить от парковок, а то и от движения, зачастую организуя лишь односторонний сквозной проезд.

Идея забить паркинги большим количеством машин и собрать с них большее количество денег в бюджет (если парковка платная) – тоже имеет обратную сторону медали: риск получения вмятин и царапин резко возрастает, вырастут страховые выплаты и, как следствие, стоимость самой страховки. Не всякий даже опытный водитель захочет сунуться в зауженное пространство, тем более за деньги. Он лучше покрутится и встанет с нарушением, но свободно.

При параллельной парковке на узкое место с проезжей части также растет риск производственных «травм» – недостаточная глубина кармана повышает требования к водительскому мастерству в условиях цейтнота. А ограничения по длине приведут к тому, что многие седаны будут попросту вываливаться за установленный лимит в пять метров. Для справки: длинна «Тойота Камри» - 4 метра 89 см, БМВ 5-й серии – 4 м 93 см, а 7-я серия баварца и вовсе превышает лимит, 5 м 12 см.

Говорят, что новые размеры паркинга будут стимулировать пересаживание на малолитражный транспорт. Расскажите об этом тем, кто привык ездить на больших машинах – они, скорее, опять-таки, будут нарушать, занимая по два парковочных места. Это и сейчас не новость, а с новой разметкой превратиться в тренд.

Есть ли альтернативное решение? Да, но оно потребует другого уровня затрат. Уплотнять существующие площадки или строить новые парковочные плоскости, особенно там, где есть дефицит площадей – путь в никуда. Выход в парковке… по вертикали. Над любым открытым паркингом можно, как минимум, построить второй открытый этаж с эстакадой – это относительно недорого. Рост парковочных мест – вдвое, а не на 15 процентов. Многоэтажные парковки можно сооружать и на небольших участках, технологии имеются.

В городах с плотной застройкой надо искать возможности уводить паркинг под землю. Строят же в крупных городах метро – почему бы не «зарыть» туда же парковку? Не везде, понятное дело, есть такая возможность, но в той же Европе именно подземные парковки в центре городов решают проблему. Это уже другой уровень затрат, но он окупается – и буквально, и за счет расчищенных улиц. Ибо парковка вдоль загруженных улиц – это вообще зло, снижающее пропускную способность.

Но у нас, как обычно, решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Перекрасить разметку – дело нехитрое. Только вот эффект может получиться обратным.