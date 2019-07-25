​Почему бы учителям в Сургуте не создать реальный профсоюз?

Постоянный читатель siapress.ru Сергей Бражников прокомментировал новость о том, сколько получают учителя в России и в Сургуте.

В связи с чем возникает вопрос: почему бы работникам образования, особенно учителям, не организовать в Сургуте реальный профсоюз? Ведь это грамотные люди. Есть работодатель, в данном случае «государство», и его интересы, которые этот работодатель диктует как ему выгодно, с одной стороны, а что с другой? Кто защищает интересы учителей? Никто. Перекос и эксплуатация получаются.

Между тем Конституция и законы не запрещают отстаивать профессиональные интересы работникам. Даже наоборот, теоретически на бумаге защищают. Вот чтобы теория перешла в практику нужно организовываться в общественные правозащитные организации – профсоюзы. Работодатель этого делать не будет, он не будет работать против себя. Будь то «государство» или любая другая организация, те же новоиспеченные собственники бывших госпредприятий, которые в Сургуте являются градообразующими.

Непонятно, почему учителя не защищают свои интересы. Ведь это деньги и условия труда. Если прикинуть, то в Сургуте зарплата учителя на сегодняшний день за норму часов может составлять минимум 1,5 тысячи долларов. Вот и прикиньте, граждане педагоги свои, текущие потери.

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