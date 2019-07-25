​Как я судилась со своей УК

Действие первое

«По просьбам трудящихся»

История началась сумрачным ноябрьским вечером, когда на пороге квартиры возникла незнакомая женщина, сжимая в руках листок бумаги формата А-4. «Я ваша соседка с первого этажа, — сообщила она, — Три года я добивалась, чтобы мне поменяли трубы на кухне, потому что у меня идет ржавая вода. И вот управляющая компания согласилась, трубы поменяют, только надо согласие всех жильцов по нашему стояку, чтоб сантехников пустили. Подпишите, если согласны». И протянула мне разграфленный лист с логотипом управляющей компании «Сервис-3».

Вода из крана действительно в последние месяцы текла разной степени чистоты – то нормальная, то с едва заметной желтизной, а то и вовсе бурая. Поменять старое на новое – это всегда хорошо, тем более, что капремонт нашего дома по графику должен быть аж в 2029 году. Другое дело, во сколько эта замена обойдется? Поэтому первое, о чем я спросила — а на какую сумму уменьшится мой личный дебетовый счет?

«Да в том-то и дело, что они нам бесплатно все сделают! – начала меня уверять соседка, — За собственные средства, из прибыли!»

Вот вы верите в коммунальную благотворительность от управляющей компании? Я как-то не очень. Ну не бывает такого в нашей жизни, чтобы УК что-то сделала для людей «по доброте душевной». Правда, учитывая, что прибыль УК складывается из нашей оплаты (а откуда ж еще ей взяться?), можно сказать, что замену труб мы уже оплатили.

В общем, я была не против предстоящих сантехнических работ. Другое дело, что в моей кухне есть проблема с доступом к стояку: кухонная «стенка» смонтирована не из отдельных шкафов-модулей, а цельным массивом. И чтобы добраться до труб, нужно разобрать по досочкам примерно третью часть мебели. Мужчин у меня в доме нет, и, естественно, я одна с этой задачей ну никак не справлюсь. Поэтому в графе с номером моей квартиры я так и написала: «Шкафы на кухне несъемные, надо разбирать, доступа к стояку нет». И поставила подпись. То есть о своей ситуации УК я проинформировала, при этом от ремонта не отказалась.

Действие второе

Еще раз для особо одаренных

За несколько дней до нового года мне позвонила мастер участка и попросила приехать в офис. Там эта милейшая женщина спросила: «Что там у вас с кухней? Почему шкафы нельзя снять?» Я объяснила. «Слушайте, — говорю, — может, вы каких-то своих сотрудников пришлете? Есть же у вас плотники в штате. Может, они посмотрят и что-то хотя бы посоветуют или разберут уже сразу этот шкаф? Я-то сама все равно это не сделаю».

Она участливо покивала головой и дала мне бумагу, в которой говорилось, что на время запланированного ремонта я ОБЯЗАНА предоставить сотрудникам УК «Сервис-3» доступ к стояку. «Вы напишите внизу, в чем у вас проблема, — сказала мастер, — и подпись поставьте. Это для нашего эксплуатационного отдела нужно».

О’кей. Еще раз написала все тот же текст про несъемные шкафы, расписалась и уехала.

В следующий раз мы встретились через месяц, в конце января. Мастер сама приехала ко мне на работу с абсолютно такой же, как и в прошлый раз, бумагой про мою обязанность предоставить доступ к стояку. И снова попросила меня написать объяснение.

— Так я же уже два раза писала! – удивилась я.

— Это для нашего руководства, — объяснила мастер.

— А сотрудники ваши когда придут? Я ведь просила прислать, чтоб посмотрели.

— А зачем? – теперь уже удивилась она. — Вы все и так написали.

Я в третий раз написала все ту же формулировку про свою цельно-собранную кухню. После чего несколько месяцев меня никто не трогал.

Действие третье

…в качестве ответчика

А в середине апреля нахожу в почтовом ящике вызов в городской суд, куда я приглашаюсь в качестве ответчика по иску ООО Управляющая компания «Сервис-3». Для начала – на досудебную беседу к судье Хуруджи В.Н.

В назначенное время прихожу в городской суд. На двери в кабинет судьи — список рассматриваемых сегодня дел. Порядка двух десятков. Разделы имущества супругов, хозяйственные споры, лишение родительских прав, иски банков к должникам по кредитам. И тут я такая со своими неснимаемыми шкафами... Представители УК, кстати, на беседу не пришли, заявив секретарю по телефону, что они же – истцы, поэтому появятся только в суде.

Мельком взглянув на шапку дела, судья задал мне вопрос:

— Ну и какая у вас сумма долга?

А дальше – прямо-таки диалог в стиле Аверченко.

— У меня нет долгов, ваша честь. Во всяком случае перед управляющей компанией.

— А в чем тогда суть претензии к вам?

— В шкафах! Дело в том, ваша честь, что у меня на кухне шкафы несъемные… (ну и далее – все вышенаписанное).

Судья в это время листает дело, и я вижу, как меняется выражение его лица. Из сурового – в удивленно-озадаченное.

— Хотят-то они чего? – Риторически вопрошает уважаемый суд. — У них в иске не указаны требования.

В общем, требования пришлось выяснять уже в середине мая, непосредственно на заседании суда. Симпатичная дама – юрист «Сервис-3» заявила, что компания готова за СВОИ средства поменять трубы, которые находятся в аварийном состоянии, и только собственники двух квартир мешают им это сделать. В частности, я.

В этот момент я чувствовала себя нашкодившей школьницей, которая подвела весь класс.

— Ответчица не пускает ваших сотрудников в квартиру? – спросил судья у юристки.

— Пускает… Но у нее нет доступа к стояку…

— Она же информировала вас об этом. Вы связывались с ответчиком, чтобы решить этот вопрос? Предлагали помощь, как управляющая компания?

— Нет…

— Тогда… — видно было, что только большой судейский опыт помог представителю третьей власти сдержать эмоции. — Я вам предлагаю договориться, подписать мировое соглашение. В понедельник я уезжаю. Успеете за три дня?

Действие четвертое

А что, так можно было?

Уже на следующее утро в моей кухне толкалась целая комиссия из сотрудников УК «Сервис-3». В том числе тот самый плотник, о котором я спрашивала несколько месяцев назад. Деловито осмотрев мои шкафы, он вынес вердикт: «Тут делов-то на час. Вы только посуду оттуда уберите и скажите, когда мне прийти».

И все! То есть эту «эпохальную» проблему, которую руководство компании решало через городской суд, простой плотник мог решить за час уже давным-давно.

Об этом я сказала даме-юристу, когда мы на третий день подписывали в присутствии судьи мировое соглашение. Провожая нас, судья сказал представителю УК:

— Передайте вашему руководству, что надо учиться разговаривать с людьми, чтобы не создавать судебных прецедентов. Постарайтесь больше не приходить с подобными делами.

P.S.: В документе был указан срок демонтажа мебели – до 15 июля 2019 года. До этой даты со мной должны были связаться представители УК и назначить день своего визита, а я — выгрузить все из шкафов. Поэтому моя кухня сейчас напоминает посудный магазин: коробки с тарелками, чашками, стаканами и прочей утварью расставлены, где придется. На календаре – 25 июля. Угадайте, мне кто-нибудь позвонил из «Сервис-3»?