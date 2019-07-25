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​Как я судилась со своей УК

Красочная история про стояк, шкафы и уникальный судебный прецедент в четырех действиях

Действие первое

«По просьбам трудящихся»

История началась сумрачным ноябрьским вечером, когда на пороге квартиры возникла незнакомая женщина, сжимая в руках листок бумаги формата А-4. «Я ваша соседка с первого этажа, — сообщила она, — Три года я добивалась, чтобы мне поменяли трубы на кухне, потому что у меня идет ржавая вода. И вот управляющая компания согласилась, трубы поменяют, только надо согласие всех жильцов по нашему стояку, чтоб сантехников пустили. Подпишите, если согласны». И протянула мне разграфленный лист с логотипом управляющей компании «Сервис-3».

Вода из крана действительно в последние месяцы текла разной степени чистоты – то нормальная, то с едва заметной желтизной, а то и вовсе бурая. Поменять старое на новое – это всегда хорошо, тем более, что капремонт нашего дома по графику должен быть аж в 2029 году. Другое дело, во сколько эта замена обойдется? Поэтому первое, о чем я спросила — а на какую сумму уменьшится мой личный дебетовый счет?

«Да в том-то и дело, что они нам бесплатно все сделают! – начала меня уверять соседка, — За собственные средства, из прибыли!»

Вот вы верите в коммунальную благотворительность от управляющей компании? Я как-то не очень. Ну не бывает такого в нашей жизни, чтобы УК что-то сделала для людей «по доброте душевной». Правда, учитывая, что прибыль УК складывается из нашей оплаты (а откуда ж еще ей взяться?), можно сказать, что замену труб мы уже оплатили.

В общем, я была не против предстоящих сантехнических работ. Другое дело, что в моей кухне есть проблема с доступом к стояку: кухонная «стенка» смонтирована не из отдельных шкафов-модулей, а цельным массивом. И чтобы добраться до труб, нужно разобрать по досочкам примерно третью часть мебели. Мужчин у меня в доме нет, и, естественно, я одна с этой задачей ну никак не справлюсь. Поэтому в графе с номером моей квартиры я так и написала: «Шкафы на кухне несъемные, надо разбирать, доступа к стояку нет». И поставила подпись. То есть о своей ситуации УК я проинформировала, при этом от ремонта не отказалась.

Действие второе

Еще раз для особо одаренных

За несколько дней до нового года мне позвонила мастер участка и попросила приехать в офис. Там эта милейшая женщина спросила: «Что там у вас с кухней? Почему шкафы нельзя снять?» Я объяснила. «Слушайте, — говорю, — может, вы каких-то своих сотрудников пришлете? Есть же у вас плотники в штате. Может, они посмотрят и что-то хотя бы посоветуют или разберут уже сразу этот шкаф? Я-то сама все равно это не сделаю».

Она участливо покивала головой и дала мне бумагу, в которой говорилось, что на время запланированного ремонта я ОБЯЗАНА предоставить сотрудникам УК «Сервис-3» доступ к стояку. «Вы напишите внизу, в чем у вас проблема, — сказала мастер, — и подпись поставьте. Это для нашего эксплуатационного отдела нужно».

О’кей. Еще раз написала все тот же текст про несъемные шкафы, расписалась и уехала.

В следующий раз мы встретились через месяц, в конце января. Мастер сама приехала ко мне на работу с абсолютно такой же, как и в прошлый раз, бумагой про мою обязанность предоставить доступ к стояку. И снова попросила меня написать объяснение.

— Так я же уже два раза писала! – удивилась я.

— Это для нашего руководства, — объяснила мастер.

— А сотрудники ваши когда придут? Я ведь просила прислать, чтоб посмотрели.

— А зачем? – теперь уже удивилась она. — Вы все и так написали.

Я в третий раз написала все ту же формулировку про свою цельно-собранную кухню. После чего несколько месяцев меня никто не трогал.

Действие третье

…в качестве ответчика

А в середине апреля нахожу в почтовом ящике вызов в городской суд, куда я приглашаюсь в качестве ответчика по иску ООО Управляющая компания «Сервис-3». Для начала – на досудебную беседу к судье Хуруджи В.Н.

В назначенное время прихожу в городской суд. На двери в кабинет судьи — список рассматриваемых сегодня дел. Порядка двух десятков. Разделы имущества супругов, хозяйственные споры, лишение родительских прав, иски банков к должникам по кредитам. И тут я такая со своими неснимаемыми шкафами... Представители УК, кстати, на беседу не пришли, заявив секретарю по телефону, что они же – истцы, поэтому появятся только в суде.

Мельком взглянув на шапку дела, судья задал мне вопрос:

— Ну и какая у вас сумма долга?

А дальше – прямо-таки диалог в стиле Аверченко.

— У меня нет долгов, ваша честь. Во всяком случае перед управляющей компанией.

— А в чем тогда суть претензии к вам?

— В шкафах! Дело в том, ваша честь, что у меня на кухне шкафы несъемные… (ну и далее – все вышенаписанное).

Судья в это время листает дело, и я вижу, как меняется выражение его лица. Из сурового – в удивленно-озадаченное.

— Хотят-то они чего? – Риторически вопрошает уважаемый суд. — У них в иске не указаны требования.

В общем, требования пришлось выяснять уже в середине мая, непосредственно на заседании суда. Симпатичная дама – юрист «Сервис-3» заявила, что компания готова за СВОИ средства поменять трубы, которые находятся в аварийном состоянии, и только собственники двух квартир мешают им это сделать. В частности, я.

В этот момент я чувствовала себя нашкодившей школьницей, которая подвела весь класс.

— Ответчица не пускает ваших сотрудников в квартиру? – спросил судья у юристки.

— Пускает… Но у нее нет доступа к стояку…

— Она же информировала вас об этом. Вы связывались с ответчиком, чтобы решить этот вопрос? Предлагали помощь, как управляющая компания?

— Нет…

— Тогда… — видно было, что только большой судейский опыт помог представителю третьей власти сдержать эмоции. — Я вам предлагаю договориться, подписать мировое соглашение. В понедельник я уезжаю. Успеете за три дня?

Действие четвертое

А что, так можно было?

Уже на следующее утро в моей кухне толкалась целая комиссия из сотрудников УК «Сервис-3». В том числе тот самый плотник, о котором я спрашивала несколько месяцев назад. Деловито осмотрев мои шкафы, он вынес вердикт: «Тут делов-то на час. Вы только посуду оттуда уберите и скажите, когда мне прийти».

И все! То есть эту «эпохальную» проблему, которую руководство компании решало через городской суд, простой плотник мог решить за час уже давным-давно.

Об этом я сказала даме-юристу, когда мы на третий день подписывали в присутствии судьи мировое соглашение. Провожая нас, судья сказал представителю УК:

— Передайте вашему руководству, что надо учиться разговаривать с людьми, чтобы не создавать судебных прецедентов. Постарайтесь больше не приходить с подобными делами.

P.S.: В документе был указан срок демонтажа мебели – до 15 июля 2019 года. До этой даты со мной должны были связаться представители УК и назначить день своего визита, а я — выгрузить все из шкафов. Поэтому моя кухня сейчас напоминает посудный магазин: коробки с тарелками, чашками, стаканами и прочей утварью расставлены, где придется. На календаре – 25 июля. Угадайте, мне кто-нибудь позвонил из «Сервис-3»?


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Сегодня в 11:03, просмотров: 593, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:29
Теперь можно встречную претензию УК выставлять, за причиненный моральный ущерб и неудобства в следствии нарушения договоренных сроков. Но лучше подождать, когда эпопея закончится, чтобы потом претензии оптом выставить. Например, обычно после замены стояка сантехники забывают заделать дырки между этажами. Придется делать это самостоятельно, если не хочется общаться через эти каналы массовой коммуникации с соседями сверху и снизу.

Осьминкин Третий
не нравится
Сегодня в 16:00
Походу, чьей-то жопе пора инквизицию устраивать.

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