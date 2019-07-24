В России ликвидируют множество садово-огороднических товариществ. Разбираемся, кто из сургутских дачников в зоне риска

Многие садово-огородные товарищества (СОТ) в России могут быть ликвидированы из-за некорректного юридического адреса. Такие сообщения появились в ряде СМИ. Почему товарищества ликвидируют? Это может коснуться сургутских СОТов? Кого-то уже ликвидировали? Разбирался СИА-ПРЕСС.

Почему садово-огородное товарищество могут ликвидировать?

Из-за отсутствия точного юридического адреса. Например, если нет номера дома. В этом случае налоговая может ликвидировать садово-огородное товарищество. Однако, как рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС сургутский адвокат Алексей Редькин, в такой ситуации СОТ ничем не отличается от любого другого предприятия, а некорректный юридический адрес – частая причина штрафных санкций и даже ликвидации фирм.

«Надо понимать, что сейчас налоговая проводит проверки юридических адресов, чтобы они совпадали с фактическим местом пребывания предприятия или, хотя бы, его руководства. – объяснил Алексей Редькин. – Это нужно, чтобы упорядочить работу с юридическими лицами, так что следует считать это позитивной практикой. В этом отношении садово-огородные товарищества ничем не отличаются. К нам, кстати, недавно приходил руководитель одного из СОТов, которому мы меняли уставные документы, в том числе и адрес».

В Сургуте налоговая закрыла какое-то садово-огородное товарищество?

Случаи ликвидации СОТ именно по причине неточного юридического адреса неизвестны. Куда чаще товарищества закрываются из-за банкротств и долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Не слышал о ликвидации из-за проблем с юридическим адресом и председатель правления ДНТ «Тихий бор» Антон Быков.

Чисто теоретически такое, конечно, может быть, как и с любым другим юридическим лицом. Но я о таких случаях в Сургуте даже не слышал, – рассказал он корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Что делать, если налоговая собирается закрыть мой СОТ из-за проблем с юридическим адресом?

Если вы председатель правления, то необходимо заполнить заявление по форме Р13001, которое вносит изменения в уставные документы. В нем нужно указать адрес, по которому расположена организация или ее органы управления. Затем нотариус заверяет заявление, после чего его необходимо сдать в налоговую по месту регистрации. Там уже подкорректируют данные юридического адреса в ЕГРЮЛ.