​Заборчики раздора

Лето — сезон обсуждения благоустройства во всех городах России, и Сургут здесь не исключение. Для горожан после приезда урбаниста Ильи Варламова самой животрепещущей темой в этом вопросе стали заборы вдоль дорог. С 2015 года ржавые «поросячьи» заборчики обрели особую популярность и прославили Сургут на всю страну. С тех пор многое изменилось — городская власть прислушалась к московскому эксперту, перекрасила ограждения из розового в зеленый, а впредь и вовсе устанавливает только черные заборчики (все по заветам Варламова), да и не железные, а пластиковые — они долговечны, не ржавеют и дешевле.

В администрации даже говорят, что ставят ограждения теперь не как попало, а исключительно по ГОСТу: 10 метров в обе стороны от пешеходного перехода. Правда, на практике не всегда выходит именно так.

Метры фирменных сургутских заборчиков по-прежнему на своем месте — в смысле там, где их быть не должно. Газоны неподалеку «Спортмастера» надежно защищены оградой, только не понятно от чего.

Есть в Сургуте и места, где розовые заборчики сохранились частично, как теплое воспоминание о позоре на федеральном уровне.

Если есть желание поностальгировать, смело езжайте по улице Аэрофлотской, где навалом ржавых розовых столбиков. Но будьте осторожны, там в принципе основная часть ограждений «дырявая» ил покореженная.

Вернемся к новому дизайну заборчиков. Уже на момент установки многие горожане заметили, что черные высокие ограждения уж больно напоминают могильные. До сих пор непонятно — зачем заказывать топорные заборы такой высоты, ведь в законодательстве нет прямых указаний: при благоустройстве изуродуйте внешний облик города, чтобы он напоминал кладбище.

Но самым необъяснимым фактом в теме заборчиков остаются ограждения во дворах. У них нет ни практического, ни эстетического назначения.

Справедливости ради замечу, что в Сургуте есть облагороженные места. Вот пешеходный переход на улице Ленина — живая изгородь, а парковка ограждена симпатичными столбиками, рядом цветочные клумбы. Жаль, что мест таких не много.

Когда их станет больше — остается только гадать. «Поросячьи» заборчики, например, уже четыре года ликвидируют.