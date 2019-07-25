​В России уменьшается упаковка продуктов, а цена не падает. Делают ли подобное производители из Югры?

В России все чаще уменьшается размер упаковки продуктов питания. Вместо привычного литра молока на прилавках можно встретить 930-950 мл. Согласно исследованию компании GfK Rus, товаропроизводители с 2012 по 2018 год уменьшили размер упаковок на 7-20 процентов. По словам маркетологов фирмы, в основном используется «скрытый» даунсайзинг (с англ. уменьшение размера — прим. авт.) при сохранении или незначительном снижении стоимости товара.

Явление происходит во всех регионах России из-за популярности сетевых магазинов, вроде «Магнита», «Окея» или «Пятерочки». Старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС заявил, что даунсайзинг — массовое явление для российского рынка.

«В целом тенденция объясняется тем, что доходы россиян падают каждый год начиная с 2014 года — то есть люди становятся все беднее и все меньше могут позволить себе купить. Количество покупок, которые потребитель может сделать, уменьшается. В большей степени это касается крупных приобретений — одежды, бытовой техники. При этом продолжается подорожание товаров. Это и вызвало уменьшение покупаемой порции, — объяснил суть явления эксперт. — Как мне кажется, причина, в том числе, в попытке снизить остроту восприятия такого неприятного явления, как подорожание продуктов питания на фоне снижения реальных доходов. Это отражение некого реального запроса на уменьшение объема потребления. Люди могут позволить себе купить меньше и соответственно порция покупки становится меньше».

При этом местные производители стараются избегать даунсайзинга. Как пояснил СИА-ПРЕСС руководитель магазина югорских производителей «Агромаркет» Владислав Иванов, такая практика неприменима среди владельцев региональных птицефабрик, хлебозаводов, молочных комбинатов, фермеров и индивидуальных предпринимателей.

«Продукция изначально дороже в производстве и по себестоимости. Если местные товаропроизводители начнут продавать меньше за те же деньги — потребители перестанут брать их продукцию», — отметил сургутский бизнесмен.

Подтверждает слова Иванова и исследование GfK: по данным компании, доля россиян, которые обращают внимание на стоимость за литр или килограмм продукта, за шесть лет увеличилась с 29 до 47 процентов.