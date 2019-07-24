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Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений в России. Что это значит для Югры? Новые месторождения открывать не будут?

Президент России Владимир Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений. Это значит, что крупные компании (в том числе, государственные), занимающиеся добычей углеводородов, не смогут получить финансовую помощь или льготы от бюджета. О ней, в частности, просили «Газпром» и «Роснефть». Почему вдруг ввели мораторий? Он надолго? К каким последствиям он может привести в Югре? В вопросе разбирался СИА-ПРЕСС.

Для чего нужен мораторий?

Вместе с введением моратория Владимир Путин распорядился провести инвентаризацию нефтяных запасов месторождений. Это нужно, чтобы оценить их экономическую эффективность. По словам бывшего заместителя губернатора Югры, курировавшего сырьевую сферу, Сергея Полукеева, это правильная практика в данной ситуации.

«Для того, чтобы принять решение о выделении финансовой поддержки или льгот, нужно понимать экономическую целесообразность таких мер. Лишь досконально зная ситуацию с добычей и запасами нефти, можно принимать дальнейшие решения. Если все относительно благополучно, то можно воздержаться от такой поддержки, а если, например, происходит падение темпов добычи, то можно и помочь нефтяникам», – объяснил Сергей Полукеев корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Как долго продлится мораторий?

Согласно распоряжению президента, мораторий продлится до 31 декабря этого года. К этому времени правительство должно подготовить отчет по состоянию дел на месторождениях. Однако мораторий может быть продлен в случае необходимости.

Мораторий как-то отразится на бюджете Югры? Может, нефтяники меньше налогов заплатят?

По словам Сергея Полукеева, никакого эффекта это не окажет. «Срок моратория очень небольшой, чтобы был какой-то эффект. В округе проекты месторождений находятся на ранней стадии, поэтому об экономическом эффекте говорить не приходится. Конечно, Роснефть хочет господдержку для Приобского месторождения, но мне неизвестно, что именно они хотят сделать, так что здесь не берусь судить», – отметил Сергей Полукеев.


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Сегодня в 15:26, просмотров: 114, комментариев: 0


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