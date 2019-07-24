В Сургуте прошел рейд по контролю ремонта дорог города

Во вторник состоялся дневной выезд членов рабочей группы по контролю за ремонтом автомобильных дорог. Рейд начался с улицы Сибирской, где продолжается установка бордюров и асфальтирование тротуаров.

Тротуары замечательные, сделаны выше газонов, наклоном в сторону проезжей части. Теперь пешеходам не страшны лужи. Это основная магистраль для велосипедистов, людей с детскими колясками для, отправляющихся на прогулку в парк «За Саймой».

Съезды с тротуаров на проезды будут плавными для удобства людей. На проезжей части строители асфальтируют стыки дороги с бордюрами.

В районе пересечения Сибирской с Университетской также ведутся активные подготовительные работы перед асфальтированием.

Рядом на улице Рабочая строители заканчивают прокладку коммуникаций, в ближайшее время будет произведена опрессовка труб и их проверка. После 30 июля этот объект будет передан дорожникам для асфальтирования.

На улице Геологическая идет подготовка к установке бордюров, ведется геодезическая съемка.

После высказанных руководителем рабочей группы Председателем Думы Надеждой Краснояровой замечаний строителям по поводу недостаточного уплотнения грунта возле бордюров, они больше не повторяют своих ошибок. На объект привезли специальную виброплиту.

Движение по Геологической затруднено в обе стороны, поэтому выбирая маршруты передвижения по городу старайтесь найти альтернативные варианты.

Жители близлежащих домов неоднократно жаловались на выступы бордюрного камня над тротуаром, что затрудняло движение с колясками. Теперь это выглядит вот так. Сделаны плавные заезды на тротуары.

На улице Рационализаторов ведутся работы по устройству тротуаров. Постепенно этот район промзоны становится более благоустроенным для людей, которые здесь работают в многочисленных организациях.

Последний объект, который посетили члены рабочей группы — улица Дмитрия Коротчаева. Здесь ведется укладка нижнего слоя асфальта. Уже несколько лет жители района железнодорожников и п. Юность жаловались на плохое состояние дорожного полотна. Сегодня ремонт пришел и сюда, на самую окраину Сургута. В ходе рейда были высказаны замечания, которые строители должны устранить.