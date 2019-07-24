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​Заголовки и флешбэки

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Ради юмора открыл ленту новостей про Сургут. Привожу заголовки без разбора, подряд, со своим легким комментарием.

«В Сургуте накрыли аптеку, торгующую наркотиками без рецепта» (а по рецепту – можно?!)

«В Сургуте иностранец продавал поддельный алкоголь» (опять же, в чем проблема – в иностранце или в алкоголе?)

«Сегодня ночью из горящего дома в Сургуте эвакуировали 25 человек» (тоже не ясно – хорошо, что эвакуировали, или плохо, что дом сгорел?)

«Сургутянин переломал кости жителю Лянтора» (прописка имеет значение?)

«В Сургуте задержан пьяный инспектор ДПС» (вопросов нет)

«Семьи Сургута вышли на пикет против действий Ипотечного агентства Югры» (пикет – мероприятие одиночное, в разрешенном формате. Как на него вышли семьи?)

«В Сургуте выписали штраф автомобилю, который ехал на эвакуаторе» (гы-гы-гы)

«В Сургуте проходят ночные рейды по проверке качества ремонта дорог» (хм, ночью качество может резко упасть?)

Склонность СМИ к динамичным, назовем их так, темам и интригующим заголовкам – не бином Ньютона. Но вам не кажется, что общая картина все равно какая-то тухловатая? Живешь так, живешь, корм рыбкам покупаешь, и не подозреваешь, что вокруг такое творится – ловят пьяных инспекторов, ломают кости, а по ночам проверяют качество асфальта.

Недаром граждане массово шарахаются в сторону новостей на Первом канале, где удои повысились и свекла заколосилась. Оппозиция ругает граждан за подобные шараханья в мир телепередачи «В гостях у сказки», но граждане хотят сильной страны и мира во всем мире, кто их за это осудит?

Потому что при такой плотности злодейств на квадратный сантиметр печатной и жилой площади – каковы обывательские шансы встрять в историю? Уверен, что каждый половозрелый сургутянин (ну, почти каждый) имеет за душой историю, как он либо попал, либо чуть было не попал в какой-нибудь замес, о котором наутро написали что-то типа «В Сургуте пьяный инспектор ДПС переломал кости поддельному алкоголю во время ночного рейда по пикетированию ремонтных работ».

Было ведь?

Я вот недавно чуть в больницу не попал, и единственное, что остановило меня от госпитализации – довольно свежее впечатление от того, что собой представляет обычная палата. Это феерически другой мир! Мир замызганных кроватей, колотого кафеля, запаха мочи и комка перловки на завтрак. В двух шагах от цивилизации, прогресса и прочего МРТ.

Я к чему – у нас выйдешь на улицу и не знаешь, чем все закончится. Нарост цивилизованности очень тонкий, и слетает моментально. И оказываешься вдруг один на один с чем-то довольно неприятным, что при ближайшем рассмотрении пострашнее медведей с балалайками. В результате – массово плодятся подобные заголовки.

Поэтому, по возможности, лучше дома, у телека, с Первым каналом. Там тебя вылечат без госпитализации.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 429, комментариев: 7


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 11:32
"однако, незадолго после сдачи в эксплуатацию...". Это из материала про 5 барсовских миллионов. Второй день дешифрую словосочетание. Во зацепило!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:22
Не нужен нам берег турецкий, и в Сургутском районе можно хорошо провести лето.

Район дело тонкое.
Dochimacho Сергей Б
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Сегодня в 14:31
Там места надо знать где проводить. Не для массового туриста.
А с турецких берегов подружки только вот SOSы посылали, отравились. Шведский стол нынче не задался на турецких берегах.
Сергей Б Dochimacho
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Сегодня в 14:40
То просто с района вырвавшись переели впрок турецких харчей халявных.
Сергей Б
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Сегодня в 14:46
А так-то, лучше бы чартеры на юга для жителей района и Сургута организовали. Хотя-бы по России, тысяч по пять билеты. А у себя в районе местные жители всегда успеют отдохнуть и без советов.
Albert Leonov
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Сегодня в 14:47
Чем громче заголовок, тем более вероятность что кликнут на новость и прочитают ее.
«В Сургуте проходят ночные рейды по проверке качества ремонта дорог» (хм, ночью качество может резко упасть?) - это меня особенно умиляет...
Наверное все думают, что "темные делишки" подрядчики только по ночам делают. Особенно мне нравиться проверка "уклона" стока воды: ночью и в сухую погоду... На глаз что ли?
Одно забыл написать Олег, про "туризм" в ХМАО , вернее в районе Сургутском. Летят самолетами , едут поездами и намашинах даже отважные люди едут за тридевядь земель , что бы увидеть ...... и цифры "туристов"
Голубая собака
не нравится
Сегодня в 15:42
Блог начинался с того, что Олегу не нравятся броские кликбейтовые заголовки в СМИ, а кончился тем, что ему страшно выходить на улицу - ведь тогда можно попасть в такой заголовок.

Смешно. Олег, проверьтесь.

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