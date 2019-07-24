​Заголовки и флешбэки

Ради юмора открыл ленту новостей про Сургут. Привожу заголовки без разбора, подряд, со своим легким комментарием.

«В Сургуте накрыли аптеку, торгующую наркотиками без рецепта» (а по рецепту – можно?!)

«В Сургуте иностранец продавал поддельный алкоголь» (опять же, в чем проблема – в иностранце или в алкоголе?)

«Сегодня ночью из горящего дома в Сургуте эвакуировали 25 человек» (тоже не ясно – хорошо, что эвакуировали, или плохо, что дом сгорел?)

«Сургутянин переломал кости жителю Лянтора» (прописка имеет значение?)

«В Сургуте задержан пьяный инспектор ДПС» (вопросов нет)

«Семьи Сургута вышли на пикет против действий Ипотечного агентства Югры» (пикет – мероприятие одиночное, в разрешенном формате. Как на него вышли семьи?)

«В Сургуте выписали штраф автомобилю, который ехал на эвакуаторе» (гы-гы-гы)

«В Сургуте проходят ночные рейды по проверке качества ремонта дорог» (хм, ночью качество может резко упасть?)

Склонность СМИ к динамичным, назовем их так, темам и интригующим заголовкам – не бином Ньютона. Но вам не кажется, что общая картина все равно какая-то тухловатая? Живешь так, живешь, корм рыбкам покупаешь, и не подозреваешь, что вокруг такое творится – ловят пьяных инспекторов, ломают кости, а по ночам проверяют качество асфальта.

Недаром граждане массово шарахаются в сторону новостей на Первом канале, где удои повысились и свекла заколосилась. Оппозиция ругает граждан за подобные шараханья в мир телепередачи «В гостях у сказки», но граждане хотят сильной страны и мира во всем мире, кто их за это осудит?

Потому что при такой плотности злодейств на квадратный сантиметр печатной и жилой площади – каковы обывательские шансы встрять в историю? Уверен, что каждый половозрелый сургутянин (ну, почти каждый) имеет за душой историю, как он либо попал, либо чуть было не попал в какой-нибудь замес, о котором наутро написали что-то типа «В Сургуте пьяный инспектор ДПС переломал кости поддельному алкоголю во время ночного рейда по пикетированию ремонтных работ».

Было ведь?

Я вот недавно чуть в больницу не попал, и единственное, что остановило меня от госпитализации – довольно свежее впечатление от того, что собой представляет обычная палата. Это феерически другой мир! Мир замызганных кроватей, колотого кафеля, запаха мочи и комка перловки на завтрак. В двух шагах от цивилизации, прогресса и прочего МРТ.

Я к чему – у нас выйдешь на улицу и не знаешь, чем все закончится. Нарост цивилизованности очень тонкий, и слетает моментально. И оказываешься вдруг один на один с чем-то довольно неприятным, что при ближайшем рассмотрении пострашнее медведей с балалайками. В результате – массово плодятся подобные заголовки.

Поэтому, по возможности, лучше дома, у телека, с Первым каналом. Там тебя вылечат без госпитализации.