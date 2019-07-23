Банки начинают подавать иски к Utair о взыскании сотен миллионов рублей по кредитам. Это конец авиакомпании?

Банк «Россия» подал в суд на Utair о взыскании 155 млн рублей по процентам с выданных авиакомпании кредитов. При этом, как пишет «КоммерсантЪ», задолженность по процентам компании составляет около 1,5 млрд рублей. Также издание уточнило, в след за «Россией» исковые заявления станут подавать и другие крупные заемщики авиакомпании.

В беседе с СИА-ПРЕСС экономист, кандидат экономических наук Константин Селянин пояснил, что другие банки также могут в судебном порядке запросить выплату процентов и задолженностей по кредитам от Utair (и почти гарантированно выиграют в этом деле), однако запускать процесс банкротства в отношении авиакомпании заемщикам невыгодно.

«Банк «Россия» безусловно выиграет в этом деле. Другие банки также могут подать исковые заявления. Но подавать иск о банкротстве Utair они вряд ли станут, да и это невыгодно никому. По законодательству кредиторы могут это сделать, но из-за банкротства должника, компании-заемщики сильно потеряют в деньгах, потому что им вернется неполная сумма задолженности», — отметил экономист.

Также специалист предположил, что авиакомпания рассчитывает на финансовую помощь от югорского или федерального правительства и напомнил, что такая практика для Utair не будет новой. «Участие власти в вопросе банкротства можно считать решающим. Если захотят оказать поддержку — авиакомпания будет спасена. Это не первый случай, когда Utair близок к банкротству», — заключил эксперт.

Напомним, в апреле этого года авиакомпания Utair подтвердила информацию о финансовом кризисе в компании. Суммарная сумма задолженности по кредитам и займам перевозчика составляет более 74 млрд рублей.