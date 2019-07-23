Геннадий Гудков: Угроза терроризма в России начнет нарастать. Так происходит в любой стране, находящейся в кризисе

На днях стало известно, что в Когалыме был арестован мужчина-смертник с поясом шахида. Это не первый случай, связанный с терроризмом в округе – в 2017 году жители Сургута пережили ножевую атаку. О том, что сейчас происходит с террористической угрозой в стране корреспондент СИА-ПРЕСС узнал у известного в России политика Геннадия Гудкова.

Я думаю, что сейчас начнется рост террористической угрозы в стране. По ому что ухудшается общая обстановка, возникает больше бардака, больше проблем. Терроризм всегда спекулирует на сложностях в обществе. Поэтому я предполагаю, что угроза терроризма и сепаратизма будет нарастать. Это объективно. Такое всегда происходит в стране, которая идет через кризис. А мы сейчас находимся в стадии глубокого системного кризиса и это надолго. Это приведет к росту противоречий и нарастанию угроз.

И они будет дальше проникать в регионы. И чем дальше, тем больше. Потому что в регионах обстановка сейчас более сложная. Озлобление людей против нынешней ситуации там заметнее, чем в Москве. В столице просто более активное население, оно активнее реагирует. А в целом глухой ропот недовольства и ненависть к власти в регионах сильнее, чем в Москве. Я думаю, что в регионах сейчас начнут возникать сепаратистские и протестные движения, они будут обретать достаточно радикальные и жесткие формы.