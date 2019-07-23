​Просто мусор

«Почему что-то начали объяснять только сейчас, а не до того, как ввели новые правила? Неужели нельзя было все сделать заранее?»

Этот вопрос, который вчера озвучил кто-то из жильцов дома на Лермонтова во время встречи с представителями администрации, является хорошим описанием мусорной реформы, реализуемой в Югре.

Я не вдавалась в подробности происходящего в других муниципалитетах нашего огромного региона, и мне мало интересны его «южные зоны», на которые с такой любовью ссылаются представители правительства, уверяя, что там система уже хорошо обкатана. Для меня куда больший интерес представляет именно Сургут. На минутку, крупнейший город округа.

Последние два месяца я, будучи журналистом и даже редактором информационного портала, пребываю в замешательстве относительно того, что происходит в Сургуте в плане этой нашумевшей мусорной реформы. И когда кто-то меня спрашивает, мол, ну что там, как? — мне нечего ответить. Потому что в нашем городе

никто

не знает

ничего.

«Мы платили 300 рублей за вывоз одного кубометра мусора. Теперь будем платить 690 рублей. При этом контейнеры у нас забрали, а новые не привозят. Хотя их должны были установить аж три штуки — для раздельного сбора мусора. Смысл этого тоже неясен, ведь в Сургуте один полигон ТБО, куда привозят все отходы, зачем их тогда делить при сборе?», — рассказывают СИА-РЕСС представители бизнеса.

«С предпринимателями работу никто толком не провел, люди, у которых я вывозил мусор, все еще звонят и спрашивают у меня, что им делать», — говорит сургутский предприниматель, который 10 лет занимался вывозом отходов с более чем 70 точек общепита.

«Не все контейнерные площадки были зафиксированы в списках, и не все юридические лица и ИП установили договорные отношения. Не все знают, как заключить договор, не все понимают особенности взаимоотношений с региональным оператором», — говорит региональный оператор.

«У населения остается масса вопросов к новым правилам по обращению с ТКО — многие просто не смогли найти разъясняющую информацию», — говорит глава города Вадим Шувалов.

«Почему с нас сейчас требуют деньги? Ничего же не создано для раздельного сбора мусора. Ну разложим мы его по разным бакам, а его все равно повезут на одну свалку и там все в кучу свалят», — говорят сургутяне.

«Новый полигон в Нефтеюганском районе, который сейчас строится , будет готов временно принимать мусор из Сургута. Кроме того, у города есть «Полигон ЛТД», который тоже может принимать отходы. Да, у него есть проблемы с лицензированием и документацией , но он сейчас их активно решает и, думаю, к 2021 году решит », – опять говорит региональный оператор в лице директора Павла Ващенко.

Только вдуматься: лишь к 2021 году (может быть) один единственный полигон ЛТД под Сургутом решит свои проблемы с лицензией и (может быть) начнет принимать мусор.

То есть, тогда, когда высшей целью мусорной реформы является воспитание в гражданах сознательности и ответственности, главную безответственность демонстрируют именно власть имущие. И власть дающие. Которые за два с лишним года с момента старта реформы в Москве, не успели подготовить к ее реализации ровным счетом ничего. Даже баки толком не закупили.

И, как по мне, больше всего происходящее в Сургуте походит на маразм. Будто дырявую, наспех сколоченную шлюпку спустили на воду, швырнули в нее на счастье бутылку с шампанским и сказали: «В добрый путь».