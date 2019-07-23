Как снизить плату за мусор, если вы уехали в отпуск

Единый оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в нашем регионе «Югра-Экология» опубликовал инструкцию, как можно снизить плату за вывоз и утилизацию мусора, если вы не жили у себя дома в течение некоторого времени.

При отсутствии в квартире более пяти дней подряд можно оформить перерасчет на услугу «обращение с ТКО».

Лето — период отпусков и многие жители Югры уезжают всей семьей в отпуск или проживают теплый сезон на даче. В таком случае законодательством предусмотрена возможность перерасчета платы за услугу «обращение с ТКО», как за любую другую коммунальную услугу (п.148(44) ПП №354).

Нормы данного Постановления можно применить не только в случае отпуска. Причины могут быть разными, например, длительная командировка, госпитализация в стационарное лечебное учреждение.

Для перерасчета по коммунальной услуге необходимо собрать документы, подтверждающие, что вы не проживали какое-то время дома. Далее отправиться с ними в Управляющую компанию вашего дома или к агенту регионального оператора по расчетно-кассовому обслуживанию и написать заявление на перерасчет. Его нужно подать не позже тридцатидневного срока после возвращения.

После того как заявление и все подтверждающие документы будут сданы вы получите новые квитанции уже с учетом перерасчета.

Пригодятся любые справки и документы, использованные билеты (посадочные талоны) на самолет, поезд, автобус туда и обратно, по которым можно определить дату отъезда и дату возвращения, загранпаспорта, в которых есть отметки о пересечении границы, справки из пансионата (санатория), счета за проживание в отеле. При путешествии на своей машине «дикарем», можно сделать отметку о дате въезда-выезда на базе отдыха или в ближайшем кемпинге.

В билетах обязательно должны быть указаны ваши фамилия, имя, отчество. К примеру, в билетах на автобус не всегда есть такие данные.

Если все лето вы жили на даче или в деревне, нужно предоставить в Управляющую компанию справку из администрации сельского поселения или садового товарищества с указанием периода проживания в данном месте. Если в этот период на даче проживала вся семья, в справке также необходимо будет указать их фамилии и имена.

Для подтверждения пребывания ребенка в летнем лагере предъявляется справка о времени пребывания и путевка в лагерь.

В случае командировки подойдет справка с места работы, подтверждающая, что какое-то время вы находились в командировке, или копия командировочного листа с датой приезда и отъезда.

Если вы находились в стационаре, то достаточно предоставить копию больничного листа или справку из больницы о периоде нахождения на лечении.

Еще один вариант подтверждения для всех случаев – справка из охранной организации о периоде, когда квартира находилась под их наблюдением.

Во время летнего отпуска есть возможность сэкономить на коммунальных услугах, нужно только позаботиться о документах.

Если вы вдруг были в отпуске и пропустили историю с «мусорной реформой», то почитайте, сколько вам теперь предстоит платить за вывоз и утилизацию ТКО.