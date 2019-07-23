Не нужен нам берег турецкий, и в Сургутском районе можно хорошо провести лето

Лето в самом разгаре, и многие жители Сургутского района уехали в отпуск на большую землю или за границу. Вы скажете, повезло им? Как посмотреть. Ведь Сургутский район – красивейшее место. Это – моя родина, и я знаю, о чем говорю. Так что те, кто работает летом в районе или проводит отпуск на территории муниципалитета, могут отлично провести время. Это же касается и гостей из Сургута, Югры и всей России.

Первое. Для детей у нас работает собственный Артек – лагерь «Этноград» в деревне Русскинской. Это не преувеличение – в Югре Международный детский центр «Артек» сотрудничает только с Сургутским районом, и в нашей национальной деревне работает филиал международного лагеря с хантыйским колоритом. Также сотрудники «Артека» приезжают обучать вожатых палаточного лагеря «Кар-Тохи».

Второе. В районе можно увлекательно провести выходные. Например, в июле юные любители экстремального отдыха, воспитанники военно-спортивных клубов, сплавлялись по реке Тромъеган. Организовал поход наш Районный молодежный центр. Поклонники этнотуризма всех возрастов могут отправиться на один день до стойбища «Лук-Яун», расположенного на берегу живописного озера Качнылор, что в 10 километрах от Федоровского, или в двухдневный тур – в «Хантыйский дворик», родовое угодье семьи Кантеровых под Лянтором.

Большим спросом у гостей пользуется экскурс «Сказки русского леса» по маршруту Сургут – Русскинская – Сургут. Группы (до 50 человек) выбирают маршрут в п. Тундрино. Экскурсия называется «В поисках звенящего кедра». Также можно на все выходные отправиться на базу отдыха «Остяцкая курья».

Третье. Для любителей более спокойного и познавательного отдыха у нас созданы все условия – работают четыре уникальных музея:

— Лянторский хантыйский этнографический музей,

— Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова,

— Русскинской Музей Природы и Человека имени А. П. Ядрошникова

— Историко-культурный научно-производственный центр «Барсова Гора».

Четвертое. Если ездить времени нет, а отвлечься хочется, то в пяти библиотеках Сургутского района: Белоярской библиотеке им. Г. Г. Кушникова, Лянторской, Ульт-Ягунской, Солнечной модельной, Барсовской работают удалённые электронные читальные залы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Благодаря цифровым технологиям читатели могут познакомиться с уникальными изданиями книг и документов по истории Российского государства. Пользователям открыт доступ к более 600 тыс. документов: копиям старинных рукописей и карт, исторических и действующих документов, фотографий, фильмов, газет и журналов.

Пятое. Мы решили централизовано проводить большие национальные праздники в поселениях с самыми многочисленными национально-культурными автономиями. Так, в Русскинской помимо Дня оленевода организуются ещё несколько хантыйских праздников. В Фёдоровском – дни кавказской культуры. В Лянторе, где самая большая диаспора татар и башкир, празднуем Сабантуй. На Белом Яру – дни славянской письменности. Это в течение года, а летом: в июне на Белом Яру отгремел фестиваль национальных свадеб. В двадцатых числах в муниципалитете прошел XIX фестиваль бардовской песни «Высокий мыс». В начале июля – День обласа. Неделю назад в Сытомино состоялся районный рыбацкий фестиваль.

А ближайшим событием станет субботник по очистке лесного массива в рамках Всероссийской акции «Чистый лес» на базе «Сибирский легион». Мы вместе прогуляемся по красивейшему лесу и приведем его в порядок. На мероприятии планирую присутствовать лично.

В общем, не нужен нам берег турецкий, и в Сургутском районе можно хорошо провести лето.