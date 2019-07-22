​Жесть и Metallica

На небесах только и говорят, что о море («Достучаться до небес»), а в российском интернете – о «Группе крови» Цоя в исполнении Metallicaна воскресном концерте в Лужниках. Все-таки эмоциональный у нас народ, для нас важны такие вот моменты принятия, точки сопричастности – когда под сотню тысяч глоток подхватили известный с детства текст и мотив.

Эмоции у нас вызывает все личное, все, что касается или может касаться непосредственно тебя. Например, если речь идет о журналисте Голунове. Очень многие искренне возмутились, причем большинству было искренне фиолетово, кто такой Голунов и за что его – но нельзя же, в самом деле, вот так, на ровном месте! Осознание, что с каждым может случиться, стало двигателем протеста. И Metallica пожелала удачи в бою.

А вот, например, в случае с отжимом бизнеса такие эмоции почти не работают. «Евросеть», «Арбат-Престиж», «Тарас Бульба», совхоз имени Ленина – примеров много, но жалости народной нет к бизнесменам-«кровопийцам», потому что нет чувства сопричастности с ними.

Примерно то же самое происходит с политикой и выборами. Не наше это все, и гори оно огнем. Лучше на концерт Metallica сходим.

Но вот за день до концерта в той же Москве 20 тысяч народа собралось на митинг против нарушений на выборах депутатов в Мосгордуму. Еще не было голосования и подсчета голосов, только-только зарегистрировали кандидатов – и уже вал возмущений!

Независимых и оппозиционных кандидатов не допускали на выборы самыми иезуитскими способами (не только в столице, но и в Питере). Скрывали адреса комиссий, создавали искусственные очереди, чтобы выдвиженцы не успели сдать документы, специально искажали имена и отрезали цифры в паспортных данных, чтобы признать подписи недействительными. В общем, в условиях непредсказуемости выбора заранее убирали из бюллетеней всех неугодных.

Характерный пример: профессор права, член экспертного совета ЦИК России (!) Елена Лукьянова заявила, что ее подпись, отданная за ученицу Любовь Соболь… признана недействительной. «Меня не существует, – так прокомментировала профессор данную коллизию, и добавила, – …в российском избирательном праве все процедуры направлены на то, чтобы не дать возможности людям реализовать свое право выбора». Это говорит человек, знающий систему изнутри.

И граждане, которым, по большому счету, эти выборы были фиолетовы, вдруг встряхнулись. Право выбора – это же про всех нас! Людей на проспекте Сахарова собралось вдвое больше, чем ожидали власти. Колокольцева, говорят, уже вызывали в администрацию Президента и указали на «недоработку». А Элла Памфилова, глава ЦИК, заявила, что подписи незарегистрированных кандидатов «стоит перепроверить».

В общем, там, где дело затрагивает потаенные струны загадочной русской души, где люди чувствуют личную сопричастность происходящему, там рождаются сильные эмоции. А сильные эмоции в России – это, знаете ли, внушает. Спросите у тех, кто ходил на концерт Metallica. Или у тех, кто был на проспекте Сахарова.

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