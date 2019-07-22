Ларьки-уродцы, заполняющие сургутские дворы и тротуары: Как с ними бороться?

Каждое лето на придомовых территориях и у дворовых магазинов появляются небольшие строения — как правило это точки продаж овощей и фруктов. Такие киоски обычно имеют временный характер и располагаются в вагончиках. Однако владельцам часто оказывается мало занимаемого пространства: они начинают увеличивать площадь своих ларьков за счет дополнительных конструкций из дерева и профлиста, накрывая все это старыми рекламными растяжками.
СИА-ПРЕСС решил узнать, насколько законны такие объекты торговли, и как можно бороться с теми ларьками, которые захватывают территорию тротуара или пожарные проезды.
Так все-таки законно или нет?
Мы отправили запрос в городскую администрацию. Выяснилось, что временные нестационарные торговые объекты (НТО) должны соответствовать требованиям градостроительных регламентов, а также самым разнообразным нормам: строительным, экологическим, санитарно-гигиеническим и — что важно — противопожарным.
Основные правила звучат так:
- общая площадь не должна быть более 18 кв. метров для киосков и более 80 кв. метров для павильонов;
- строение должно быть не выше одного этажа;
- высота от уровня прилегающей территории – не
более
3,5 метров; по периметру объекта должен быть проведен свет.
При этом установка нестационарных торговых объектов на придомовых территориях многоквартирных домов запрещена. Но здесь нужно уточнить, что ставить, торговую палатку нельзя только в самом дворе, а вот с обратной стороны дома (то есть, где нет подъездов) — как правило, можно.
Справка: Если придомовая территория находится в собственности у собственников многоквартирного дома, то размещение объекта мелкорозничной торговли (палатки, киоска) бизнесмен должен согласовать с жильцами.
Если ларек «заполз» на тротуар
Частое нарушение со стороны владельцев ларьков — их расширение в сторону проезжей части или тротуара. В этом случае можно руководствоваться статьей 12.33 КоАП РФ:
«В случае создания препятствий для движения автотранспорта на дороге либо пешеходов на тротуаре, к нарушителям также может быть применена мера административного воздействия по ст.12.33 КоАП РФ со стороны УМВД России по г. Сургуту», — сообщается в ответе администрации. Это значит, что любой гражданин в праве написать соответствующее заявление в полицию и добиться ликвидации НТО или как минимум его части.
Этот ларек рядом с ТЦ «Славянский» занял пешеходную зону
Как еще бороться с НТО?
Если был выявлен факт незаконного размещения нестационарного торгового объекта на придомовой территории, то по этому поводу всегда можно обратиться в управляющую компанию, поскольку согласно статье 161 Жилищного кодекса РФ именно УК обязана обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан.
В случае непринятия мер, жители могут направить письменное обращение в уполномоченные органы по надзору и контролю:
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Сургуте и Сургутском районе;
- Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сургуту;
- Городское управление МВД.
Собственники помещений в многоквартирных домах могут выступить с инициативой о проведении общего собрания и принять решение об освобождении земельного участка от нестационарного торгового объекта за счет владельца. В таком случае, нужно будет отправить копию протокола в управляющую компанию. Если же решение не будет выполнено, необходимо обратиться в судебные органы с исковым заявлением.
Этот ларек неподалеку от школы №19 вышел далеко за пределы установленного вагончика, а его владелец даже разместил рядом табличку «Парковка запрещена»
Что будет ждать правонарушителей?
«За незаконное размещение НТО собственника будет ждать судебное разбирательство, либо же административная ответственность от государственных надзорных органов», — сообщает администрация Сургута.
.не слышу. не скажу.надоел срачь хочу цветы .деревья.красоту.магазины ларьки.крысы.строю что хочу Энергетиков 3 корп1..Еще Рябинушка убежище.курящее.на придомовой.