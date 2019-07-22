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​Москва как пример

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Многие тенденции зарождаются в столицах и потом постепенно переползают в провинцию. То, что сегодня происходит на выборах в московскую думу – это яркий методический материал, по которому властям Сургута и Югры можно готовиться к 2021 году, когда мы будем выбирать депутатов четырех уровней – городского, регионального, над-регионального (Тюменскую облдуму) и Госдуму. Самое интересное, что на этот раз мы можем учиться не на победах, а на ошибках Сергея Собянина и его политического менеджмента.

Казалось бы, недопуск практически всех самовыдвиженцев на выборы по разным реальным или надуманным поводам – это не просто устоявшаяся практика, а традиция современной российской избирательной системы. Раньше отсеянные претенденты грустно говорили «Okay» и уходили в политическую безвестность, а тут – и возмущения, и жалобы, и сетевой хайп, и двадцатитысячный митинг (припомните, когда из-за недопуска на выборы на улицы выходило больше нескольких сотен человек). То ли еще будет.

Вы можете подумать, что это все столичные заморочки и нашей глухой провинции ничего подобного не видать: мол, не будет тут ярких оппозиционеров, даже если кого снимут – всем будет плевать, все пройдет гладко, «Единая Россия», может, наберет поменьше, чем обычно, но в крайнем случае компенсирует мощными лидерами общественного мнения (ЛОМами), которые пройдут как самовыдвиженцы.

Ага, держите карман шире.

Для начала – краткий экскурс в новейшую избирательную историю. В 2014 году за кандидата от «Единой России» Владимира Якушева на выборах губернатора Тюменской области проголосовали 320 тысяч югорчан, за представителей ЛДПР (Михаил Селюков) и «Справедливой России» (Владимир Пискайкин) суммарно – около 50 тысяч. В итоге Якушев набрал 83 процента в Югре и 86 процентов всего по области, оппозиция – 11 процентов.

В 2018 году кандидат от «Единой России» Александр Моор, поддержанный массой министров, местных ЛОМов, хорошо показавший себя на руководстве Тюменью, получил от югорчан 173 тысячи голосов – это 45 процентов. А оппозиция, которая ВООБЩЕ не вела избирательную кампанию, набрала следующее: ЛДПР (Артем Зайцев) – 77 тысяч (20 процентов), КПРФ (Иван Левченко) – 81 тысяча (21 процент), «Справедливая Россия» (Владимир Пискайкин) – 36 тысяч (девять процентов).

Глупо полагать, что в этой ситуации адепты системной и несистемной оппозиции, а также просто гражданские активисты, почуявшие свою силу на фоне слабеющей партии власти, массово не выйдут на выборы. Еще как выйдут, будут собирать сторонников, будут хайпить на проблемах и вообще вести себя как нормальные политики, желающие свой кусочек власти и полномочий. А у некоторых (например, молодежного крыла КПРФ в Сургуте, читай – «Рабочей молодежи Сибири» сотоварищи) уже сейчас есть готовые структуры и организационные силы для проведения достаточно массовых митингов.

И вот летом 2021 года вся эта толпа придет в избиркомы, те начнут по доброй традиции всех «разворачивать». Что-то подсказывает, что ситуация пойдет по московскому сценарию – правда, без двадцатитысячных митингов, но на тысячу вполне могут замахнуться. По нашим меркам это мощно.

Мне скажут: «Никакой оппозиции не будет, со всеми предварительно отработают, все будут сидеть под лавками и молчать». Знаете, в Хабаровском крае тоже оппозиции как бы не было. И в Вологодской области. И еще в нескольких регионах. Но есть такая тенденция: как только за системных и вроде как контролируемых оппозиционеров внезапно начинают голосовать, они так же внезапно расправляют крылья и пытаются лететь. Примеров масса.

Еще мне скажут: «Люди плевать хотели на все эти выборы, сколько бы там не завернули кандидатов». Знаете, в Москве парадоксальным образом получилось так, что ДО момента, когда начали заворачивать кандидатов, всем (примерно 88 процентам) было плевать на выборы. Теперь уже не очень плевать.

А еще перед местным политическим менеджментом стоит «проблема Единой России» – экстремально низкие рейтинги поддержки партии вкупе с необратимым желанием наполнить все возможные парламенты сплошными представителями этой же «Единой России». Значит, придется параллельно с разборками с оппозицией еще уговаривать наших ЛОМов «маскироваться» под самовыдвиженцев, организовывать им сборы подписей, проводить их за ручку через избиркомы и так далее. В общем, целый вал сложных задач.

Я бы, конечно, рекомендовал не повторять московских ошибок и «допустить всех, избиратель распознает своих», но кто ж меня послушает? От одного совета все же не удержусь. Помните анекдот про ковбоя, который рекомендовал юному коллеге «спилить мушку» (если не помните – загуглите). Так вот, самое лучшее, что сейчас могут сделать локальные политические менеджеры для облегчения собственной участи через два года – максимально упростить законодательство о выборах и допуске к ним. Не ради злобных оппозиционеров, а для себя, любимых. Поверьте, вам этими законами предстоит пользоваться куда плотнее, чем политическим противникам.

Почитайте на эту же тему разбор масштабных сдвигов в массовом сознании россиян.


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Сегодня в 15:13, просмотров: 522, комментариев: 9


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Комментарии:
sst
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Сегодня в 16:40
члены избиркома должны нести уголовную ответственность за факты обмана и жульничества....
Марина Соболевская
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Сегодня в 16:55
По всем городским избиркомам сидят зависимые от власти бюджетники, в основном, учителя. Они послушно исполняют любую команду мэрии. И чего от них стоит ожидать? Если и есть представители партий, то их стараются игнорировать, на заседания забывают приглашать, всячески подчеркивая, что ты здесь никто и звать тебя никак. Люди чувствуют себя очень некомфортно. Только идейная убежденность и хайп помогают работать в таких избиркомах. Можете даже не противоречить, потому как очень хорошо знаю всю эту кухню за 30 лет участия в выборных процессах.в разных статусах. Но выборы, а не их имитация - единственно мирный путь к смене власти. Иначе - революция, гражданская война и прочий ужас. Оно нам надо? Или именно этого добиваются недальновидные и самоуверенные власти??? ну должна же история хоть чему-то их учить!!!
Сергей Б Марина Соболевская
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Сегодня в 17:30
Кого выбирать собрались, позвольте поинтересоваться? Из других партий, которые хрен редьки не слаще?
Сергей Б
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Сегодня в 17:48
Масква, Масква… Это, да, хороший пример – как к кормушке лезут прохиндеи всех мастей. Но «кормушкой» делится с согражданами никто не собирается. Даже не обещают, по-честному. Хоть в этом.

В Сургуте то же самое. Разве, я только порядошный остался (шутка). Но я не пойду. Это, как в пустыне деревья сажать (не шутка).

Люди – это люди, они программируются системой. А в России, они – полностью зомбированы.

Не видать вам Дмитрий ящика пива как своих ушей. Единственное что могу сказать – к сожалению.
Д.Щеглов Сергей Б
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Сегодня в 17:49
Рано вы хороните мои надежды на ящик пива, рано
Сергей Б Д.Щеглов
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Сегодня в 17:54
За три года, мозги, которые почти сто лет под «совок» правили, не поменять. Даже наметок не видно, только усугубление, пока.
Сергей Б
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Сегодня в 18:00
Это, в сказке, про «вершки и корешки» мужик хитрей медведя оказался. В России наоборот – медведю бабло, мужику «свобода».
sst Марина Соболевская
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Сегодня в 18:44
почему вы за всех решаете что правильно а что нет....народ всю жизнь стадом не будет...история это показывает....
Сергей Б
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Сегодня в 20:04
Ладно. А теперь давайте опустимся на землю. Хотя-бы на первый уровень. Выборы в Думу, в Сургуте. У кого-то есть предложения – кого, а главное зачем, выбирать в депутаты в Сургуте? В 2021 году.

Вот ведь в чем дело, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в депутаты и чтоб его знали, претендент должен за несколько лет до выборов показывать, чем он занимается. Именно показывать, не говорить. И если людей это интересует, то они этого претендента будут знать и голосовать за него. У кого-то есть хоть один на примете, такой? Нет?

А будет как обычно: перед выборами выскочат – выбери меня, выбери меня, я такой карасивый весь. И губернатор – по разнарядке назначит…

Ну, ладно. Давайте продлим полномочия некоторым известных, для антуражу. Здесь на Сиа, Болотов бывает. Он, вумный. Говорит, на федеральном уровне менять надо. Хотя-бы говорит. Вот его туда, на федеральный уровень. Изменится что? Смешно? Мне тоже.

Иваницкий. Самозадвинутый. Ладно… хотя-бы тоже говорит – «граната не той системы».

Барсов. Прыгающий туда-сюда. Сразу видно – парашютист. Не, ну он хотя-бы малую авиацию развивает. Хотя, непонятно зачем ему для этого депутатские полномочия. А главное, как от этого благосостояние граждан улучшится?

Ну, это так, на вскидку. Может у кого-то есть еще на примете кандидат в депутаты на выборы 2021 года?

Может у автора есть? Дмитрий? Обсудим загодя, чтоб потом непонятки не получилось. Как обычно.

А то и на примете никого нет, и чего хотим не знаем.

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