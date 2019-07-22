​Москва как пример

Многие тенденции зарождаются в столицах и потом постепенно переползают в провинцию. То, что сегодня происходит на выборах в московскую думу – это яркий методический материал, по которому властям Сургута и Югры можно готовиться к 2021 году, когда мы будем выбирать депутатов четырех уровней – городского, регионального, над-регионального (Тюменскую облдуму) и Госдуму. Самое интересное, что на этот раз мы можем учиться не на победах, а на ошибках Сергея Собянина и его политического менеджмента.

Казалось бы, недопуск практически всех самовыдвиженцев на выборы по разным реальным или надуманным поводам – это не просто устоявшаяся практика, а традиция современной российской избирательной системы. Раньше отсеянные претенденты грустно говорили «Okay» и уходили в политическую безвестность, а тут – и возмущения, и жалобы, и сетевой хайп, и двадцатитысячный митинг (припомните, когда из-за недопуска на выборы на улицы выходило больше нескольких сотен человек). То ли еще будет.

Вы можете подумать, что это все столичные заморочки и нашей глухой провинции ничего подобного не видать: мол, не будет тут ярких оппозиционеров, даже если кого снимут – всем будет плевать, все пройдет гладко, «Единая Россия», может, наберет поменьше, чем обычно, но в крайнем случае компенсирует мощными лидерами общественного мнения (ЛОМами), которые пройдут как самовыдвиженцы.

Ага, держите карман шире.

Для начала – краткий экскурс в новейшую избирательную историю. В 2014 году за кандидата от «Единой России» Владимира Якушева на выборах губернатора Тюменской области проголосовали 320 тысяч югорчан, за представителей ЛДПР (Михаил Селюков) и «Справедливой России» (Владимир Пискайкин) суммарно – около 50 тысяч. В итоге Якушев набрал 83 процента в Югре и 86 процентов всего по области, оппозиция – 11 процентов.

В 2018 году кандидат от «Единой России» Александр Моор, поддержанный массой министров, местных ЛОМов, хорошо показавший себя на руководстве Тюменью, получил от югорчан 173 тысячи голосов – это 45 процентов. А оппозиция, которая ВООБЩЕ не вела избирательную кампанию, набрала следующее: ЛДПР (Артем Зайцев) – 77 тысяч (20 процентов), КПРФ (Иван Левченко) – 81 тысяча (21 процент), «Справедливая Россия» (Владимир Пискайкин) – 36 тысяч (девять процентов).

Глупо полагать, что в этой ситуации адепты системной и несистемной оппозиции, а также просто гражданские активисты, почуявшие свою силу на фоне слабеющей партии власти, массово не выйдут на выборы. Еще как выйдут, будут собирать сторонников, будут хайпить на проблемах и вообще вести себя как нормальные политики, желающие свой кусочек власти и полномочий. А у некоторых (например, молодежного крыла КПРФ в Сургуте, читай – «Рабочей молодежи Сибири» сотоварищи) уже сейчас есть готовые структуры и организационные силы для проведения достаточно массовых митингов.

И вот летом 2021 года вся эта толпа придет в избиркомы, те начнут по доброй традиции всех «разворачивать». Что-то подсказывает, что ситуация пойдет по московскому сценарию – правда, без двадцатитысячных митингов, но на тысячу вполне могут замахнуться. По нашим меркам это мощно.

Мне скажут: «Никакой оппозиции не будет, со всеми предварительно отработают, все будут сидеть под лавками и молчать». Знаете, в Хабаровском крае тоже оппозиции как бы не было. И в Вологодской области. И еще в нескольких регионах. Но есть такая тенденция: как только за системных и вроде как контролируемых оппозиционеров внезапно начинают голосовать, они так же внезапно расправляют крылья и пытаются лететь. Примеров масса.

Еще мне скажут: «Люди плевать хотели на все эти выборы, сколько бы там не завернули кандидатов». Знаете, в Москве парадоксальным образом получилось так, что ДО момента, когда начали заворачивать кандидатов, всем (примерно 88 процентам) было плевать на выборы. Теперь уже не очень плевать.

А еще перед местным политическим менеджментом стоит «проблема Единой России» – экстремально низкие рейтинги поддержки партии вкупе с необратимым желанием наполнить все возможные парламенты сплошными представителями этой же «Единой России». Значит, придется параллельно с разборками с оппозицией еще уговаривать наших ЛОМов «маскироваться» под самовыдвиженцев, организовывать им сборы подписей, проводить их за ручку через избиркомы и так далее. В общем, целый вал сложных задач.

Я бы, конечно, рекомендовал не повторять московских ошибок и «допустить всех, избиратель распознает своих», но кто ж меня послушает? От одного совета все же не удержусь. Помните анекдот про ковбоя, который рекомендовал юному коллеге «спилить мушку» (если не помните – загуглите). Так вот, самое лучшее, что сейчас могут сделать локальные политические менеджеры для облегчения собственной участи через два года – максимально упростить законодательство о выборах и допуске к ним. Не ради злобных оппозиционеров, а для себя, любимых. Поверьте, вам этими законами предстоит пользоваться куда плотнее, чем политическим противникам.

Почитайте на эту же тему разбор масштабных сдвигов в массовом сознании россиян.